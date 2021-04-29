на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP ERP HCM
Human Capital Management
mySAP HR
mySAP Human Resources
SAP ERP HCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никитин Сергей 34 7
|Путин Владимир 2174 5
|Ермолаев Алексей 7 5
|Гонтарев Павел 69 4
|Красюков Дмитрий 43 4
|Шеховцов Юрий 34 3
|Сушин Александр 6 3
|Горяйнов Андрей 44 2
|Орловский Виктор 254 2
|Натрусов Артем 129 2
|Васильев Евгений 108 2
|Стрелкина Любовь 8 2
|Родионов Максим 5 2
|Медведева Светлана 4 2
|Юрьев Илья 45 2
|Шахова Мария 2 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Филатов Андрей 103 1
|Мельник Иван 10 1
|Богданов Кирилл 96 1
|Тихонравов Андрей 14 1
|Самойлов Юрий 61 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Аронсон Михаил 4 1
|Дунаев Сергей 32 1
|Кулик Вадим 117 1
|Залманов Андрей 29 1
|Богачев Игорь 172 1
|Греф Герман 334 1
|Пегасов Сергей 53 1
|Шингарев Павел 8 1
|Мацоцкий Сергей 165 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
|Мартынов Владислав 101 1
|Терентьев Алексей 20 1
|Ляпунов Игорь 57 1
|Иодко Алексей 9 1
|Харитонов Александр 52 1
|Леонов Алексей 16 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 222 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
|RSUG - Russian SAP User Group 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 1
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru