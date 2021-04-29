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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SAP ERP HCM
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29.04.21 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP 1
29.03.21 «Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24» 1
17.03.21 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 1
04.03.21 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
12.11.20 «Витте консалтинг» стала партнером «Магнита» по автоматизации HR-процессов 3
05.11.20 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
26.10.20 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
27.07.20 ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК 2
25.02.20 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
06.12.19 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
17.10.19 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
17.10.19 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию 5
23.09.19 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 2
13.09.19 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor 1
22.07.19 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 1
18.06.19 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1
30.05.19 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
20.05.19 Банк «Открытие» завершил внедрение решения SAP по кадровому администрированию и расчету заработной платы 2
02.04.19 Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Норникеля» – о роботах и цифровых двойниках 1
13.12.18 Норникель реализовал проект по созданию корректирующей отчетности на базе SAP 1
21.11.18 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
24.07.18 SAP сообщил о росте доходов облачного бизнеса на 30% 1
04.07.18 «Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP 1
26.06.18 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP 2
22.06.18 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» заменили часть бухгалтерии роботами 1
28.03.18 Как ОМК создавала электронный архив технической документации 1
31.01.18 «Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» 1
10.01.18 SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако 1
21.12.17 «Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP 1
19.07.17 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота 1
02.06.17 «Ашан Россия» планирует развивать проект SAP в области цифровой трансформации HR-процессов 1
12.04.17 SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов 1
07.03.17 Сибирская генерирующая компания: Внедряя «1С», рассчитывайте только на себя 1
29.11.16 «Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке 2
24.10.16 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM 1
14.09.16 Abbyy и «Эвола» предложили совместное решение для анализа резюме соискателей 1
07.09.16 SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака» 1
22.07.16 Выручка SAP от облачных подписок и поддержки во втором квартале 2016 г. выросла на 30% 1
17.06.16 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA 1
28.04.16 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP 5

Публикаций - 162, упоминаний - 295

SAP ERP HCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4257 118
SAP CIS - САП СНГ 807 40
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 37
4844 17
iTeco - Ай-Теко 848 14
Oracle Corporation 5718 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 8
Рамэк-ВС 74 7
Авикомп сервисез - Avicomp 30 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 342 6
Ростех - Ростехнологии 2272 6
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 5
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 40 5
GMCS 312 4
OpenText 172 4
АйТи 1060 4
Т-Платформы 329 4
Microsoft Corporation 20589 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 3
Инфосистемы Джет 789 3
ИБС экспертиза 45 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1471 3
Accenture - Аксенчер 762 3
Галактика - Корпорация 491 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1575 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 297 2
Directum - Директум 769 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 2
TietoEVRY - Tieto 124 2
Cisco Systems 4590 2
Сбербанк Технологии - СберТех 207 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 2
Витте Консалтинг 24 2
UIPath 29 2
Корус Консалтинг ГК 933 2
Siemens AG - Сименс Россия 2155 2
VK - Mail.ru Group 2790 2
Ростех - Автоматика Концерн 408 2
ТНК-ВР Холдинг 228 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 10
Северсталь ПАО 255 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 7
ПСБ - Промсвязьбанк 632 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 6
Газпром ПАО 716 5
X5 Group - Пятерочка 594 5
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 5
X5 Group 623 5
Норникель - Норильский никель 248 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 329 4
Альфа-Банк 1308 3
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 3
X5 Group - Перекресток 249 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 3
Магнит - Сеть магазинов 284 3
ВТБ24 619 3
РЖД - Российские железные дороги 1284 3
РСХБ - Россельхозбанк 194 3
Аэрофлот 593 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 89 3
РусГидро ПАО 135 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 64 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 38 2
ГПБ - Газпромбанк 780 2
Газпром нефть 391 2
PepsiCo - Пепсико 139 2
OTP Group - ОТП Банк 133 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 2
Бинбанк 188 2
Auchan Holding - Ашан 163 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 162 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 227 2
Сургутнефтегаз - СНГ 160 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 85 2
Татнефть 166 2
Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 7 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 756 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 846 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1283 7
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1046 6
Президент Российской Федерации 1614 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 794 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 179 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1802 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 310 1
Мосгортранс ГУП 84 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 582 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2193 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Росвоенипотека ФГКУ 4 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 8 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2289 1
Федеральное казначейство России 857 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 698 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 264 1
ПФР Департамент информационных технологий 128 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 599 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 157 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1833 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 357 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 135 49
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 669 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1890 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1849 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 523 4
Big Data - Большие данные 1208 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1621 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 75 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 567 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 331 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 669 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 788 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 377 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 568 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 660 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 276 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1564 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 510 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 262 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 201 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 145 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 548 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 85 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 173 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 40 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 57 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 117 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 23 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 228 1
AOD - Always On Display 116 1
Workflow - Поток работ 93 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 29
SAP BW - SAP Business Warehouse 110 11
SAP SuccessFactors 111 8
Microsoft Office 2874 7
Ковчег - система резервного копирования 30 6
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 951 6
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 6
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 37 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 6
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ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 24 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 835 5
SAP Concur 26 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 63 4
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 221 4
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 45 4
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 4
SAP Ariba 270 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 424 4
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 3
Linux OS 7068 3
БОСС-Кадровик 115 3
SAP SuccessFactors Employee Central 10 3
SAP S/4HANA Retail 6 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 79 3
Google Android 11552 3
HCL WebSphere 508 3
Java - Язык программирования 2352 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 36 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 564 2
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 98 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 19 2
Microsoft Excel 695 2
SAP MDM - SAP Master Data Management 19 2
SAP ЦОД 10 2
Никитин Сергей 34 7
Путин Владимир 2174 5
Ермолаев Алексей 7 5
Гонтарев Павел 69 4
Красюков Дмитрий 43 4
Шеховцов Юрий 34 3
Сушин Александр 6 3
Горяйнов Андрей 44 2
Орловский Виктор 254 2
Натрусов Артем 129 2
Васильев Евгений 108 2
Стрелкина Любовь 8 2
Родионов Максим 5 2
Медведева Светлана 4 2
Юрьев Илья 45 2
Шахова Мария 2 2
Копаев Геннадий 16 1
Филатов Андрей 103 1
Мельник Иван 10 1
Богданов Кирилл 96 1
Тихонравов Андрей 14 1
Самойлов Юрий 61 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Аронсон Михаил 4 1
Дунаев Сергей 32 1
Кулик Вадим 117 1
Залманов Андрей 29 1
Богачев Игорь 172 1
Греф Герман 334 1
Пегасов Сергей 53 1
Шингарев Павел 8 1
Мацоцкий Сергей 165 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
Мартынов Владислав 101 1
Терентьев Алексей 20 1
Ляпунов Игорь 57 1
Иодко Алексей 9 1
Харитонов Александр 52 1
Леонов Алексей 16 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 8
Германия - Федеративная Республика 6912 7
Россия - СФО - Новосибирск 2810 5
Казахстан - Республика 3792 5
Украина 5209 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 4
Индия - Республика 3504 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 452 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1151 3
Северная Америка 2368 3
Бразилия - Федеративная Республика 1744 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 841 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1123 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1542 3
Европа 6658 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9622 2
Нидерланды 1750 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 841 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1240 2
Франция - Французская Республика 4156 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 946 2
Беларусь - Белоруссия 2974 2
Европа Восточная 2706 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 774 2
Россия - СФО - Кемеровская область 619 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 539 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1723 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 2
Ближний Восток 2329 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8255 2
Япония 6996 2
Австралия - Австралийский Союз 2076 2
Россия - ПФО - Казань 1845 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 457 1
Латвия - Латвийская Республика 611 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 452 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 992 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 13
Антиимпортозамещение 6 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 419 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 120 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 336 1
Экономический эффект 28 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 190 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 28 1
Русский язык 1438 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 160 1
Человеческий фактор 168 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 121 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 118 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 64 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 287 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 155 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 390 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 122 1
Черкизон - Черкизовский рынок 69 1
TAdviser - Центр выбора технологий 222 3
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 311 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 159 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 906 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 67 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 198 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 338 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 697 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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