Red Hat WildFly JBoss Application Server JBoss AS

Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat я «Победа» потратит 115,1 млн руб. на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была выбрана платформа JBoss Fuse американской компании Red Hat, известной своими разработками ПО на основе ОС Linux. Указанную сумму за свои услуги предложил победитель тематического тендера. Он был запущен «Победой

«Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу «Синимекс» объявил о завершении комплекса работ в рамках проекта по модернизации интеграционной платформы НПФ «Благосостояние» на базе Red Hat JBoss Fuse. Как рассказали CNews в компании, в начале 2016 г. перед Фондом возникла задача по переходу на новую современную интеграционную платформу для повышения качества работы информационных

Red Hat выпустила новую версию платформы аналитической обработки данных в реальном времени JBoss Data Grid Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Red Hat JBoss Data Grid 7, новейшей версии своей технологии обработки данных в оперативной памяти, которая может использоваться в качестве системы распределенного кэширования, базы данных NoSQL или бро

Red Hat выпустила платформу для построения приложений в гибридных облачных средах JBoss EAP Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, анонсировала выпуск сервера приложений Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7 (JBoss EAP), отвечающего спецификации Java EE 7, а также представила набор компонентов для построения приложений JBoss Core Services Collec

«АльфаСтрахование» внедряет ИТ-решения на базе открытого исходного кода вой поставщик программных решений на базе открытого исходного кода, и страховая группа «АльфаСтрахование» раскрыли детали проекта по осуществлению перевода интеграционных модулей на платформу Red Hat JBoss Fuse, обеспечивающую интеграцию различных сервисов, устройств, данных и приложений, включая облачные. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию CNews. Значительные перемены в

Финпромбанк перешел на ИТ-решения с открытым исходным кодом Компания Red Hat, мировой поставщик программных решений на базе открытого исходного кода, и Финпромбанк раскрыли детали проекта по разработке интеграционного решения на Red Hat JBoss Fuse, промышленной интеграционной платформе с открытым кодом, для построения единого информационного пространства банка в сервис-ориентированной архитектуре (SOA). Внедрение системы выпол

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила свое решение «Логика СЭД» на базе СПО JBoss в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», проект выполнен за 4 месяца. В новой системе электронного документооборота работают более 250

Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss В управлении Росреестра по Республике Татарстан электронный документооборот с платформы IBM Notes/Domino (ранее Lotus) перенесен на платформу СПО JBoss. Проект выполнен казанской компанией «Интерфейс», партнером «Логики бизнеса». В ноябре 2014 г. казанская компания «Интерфейс» запустила в промышленную эксплуатацию систему электронного до

Анонсирован релиз сервера приложений JBoss 5.0 Компания Red Hat анонсировала финальный релиз JBoss Application Server 5.0, первоначально ожидавшийся к выходу еще в 2007 г. Новая версия сервера приложений JBoss основывается на существенно переработанной архитектуре и использует <

Red Hat открыла инструмент управления для платформы JBoss Корпорация Red Hat анонсировала открытую версию JBoss Operations Network - проект Jopr. Jopr представляет собой решение по управлению элементами платформы JBoss, в первую очередь сервером приложений, обеспечивая администрирование, мон

Анонсирован JBoss Seam 2.0.2.GA Сообщество разработчиков JBoss анонсировало Seam 2.0.2.GA — новый релиз набора библиотек для создания приложений Web 2.0, входящего в JBoss Application Framework. Seam объединяет такие технологии, как Asynchrono

Red Hat сертифицирует JBoss по стандарту Common Criteria Red Hat намерена сертифицировать платформу JBoss Enterprise Application Platform на соответствие уровню EAL2+ Common Criteria. Наличие сертификата откроет новые возможности для внедрения решений на платформе JBoss в государственн

JBoss представила обновление сервера приложений Java Компания JBoss, принадлежащая разработчику Linux - Red Hat, представила Jboss Application Server 5.0 – новую версию сервера приложений Java с открытым кодом. Продукт, представленный на конференци

Red Hat усилит поддержку JBoss Red Hat намерена усилить поддержку сервера приложений JBoss в дистрибутивах Linux, для чего будет нанимать не менее ста инженеров в каждом квартале. В настоящее время компании не хватает кадров для обеспечения «по-настоящему глобального сервиса» д

Red Hat покупает JBoss Red Hat, производитель ПО с открытым исходным кодом на базе Linux, достиг соглашения о покупке софтверной компании JBoss. Сумма сделки — $350 млн в акциях и денежном выражении. Акции и деньги составят 40% и 60% от суммы сделки соответственно. Кроме того, Red Hat выплатит бонусы в размере $70 млн в зави

Oracle приценивается к JBoss Слухи о том, что Oracle присматривается к JBoss - Open Source разработчику одноименного сервера приложений довольно устойчиво циркулируют среди сообщества разработчиков. Основатель JBoss Марк Флери (Marc Fleury) отказался коммен

В JBoss jBPM найдены уязвимости В JBoss jBPM найдены уязвимости, которые позволяют удаленному пользователю получить потенциально важные данные и выполнить произвольные приложения на системе. Уязвимость существует в поддержке HS

Между группами Apache и JBoss усилились разногласия Разработчики двух самых известных групп по разработке ПО с открытым кодом обвиняют друг друга в нарушении авторских прав. Разногласия касаются исходных кодов серверов приложений Geronimo (Apache) и JBoss (JBoss). Трения начались с того, что в прошлом году группа Jboss направила официальное письмо в Apache Software Foundation утверждая что проект Geronimo включил в свой проду

JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Се

Novell интегрирует сервер Jboss в новые продукты Компании Novell и JBoss объявили о новом соглашении, согласно которому Novell включит сервер приложений с открытым исходным кодом JBoss Application Server в состав своих продуктов SuSE Linux Enterprise Se