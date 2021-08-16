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Red Hat WildFly JBoss Application Server JBoss AS

Red Hat WildFly - JBoss Application Server - JBoss AS


16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat

я «Победа» потратит 115,1 млн руб. на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была выбрана платформа JBoss Fuse американской компании Red Hat, известной своими разработками ПО на основе ОС Linux. Указанную сумму за свои услуги предложил победитель тематического тендера. Он был запущен «Победой
10.11.2016 «Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу

«Синимекс» объявил о завершении комплекса работ в рамках проекта по модернизации интеграционной платформы НПФ «Благосостояние» на базе Red Hat JBoss Fuse. Как рассказали CNews в компании, в начале 2016 г. перед Фондом возникла задача по переходу на новую современную интеграционную платформу для повышения качества работы информационных
27.07.2016 Red Hat выпустила новую версию платформы аналитической обработки данных в реальном времени JBoss Data Grid

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Red Hat JBoss Data Grid 7, новейшей версии своей технологии обработки данных в оперативной памяти, которая может использоваться в качестве системы распределенного кэширования, базы данных NoSQL или бро
27.06.2016 Red Hat выпустила платформу для построения приложений в гибридных облачных средах JBoss EAP

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, анонсировала выпуск сервера приложений Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7 (JBoss EAP), отвечающего спецификации Java EE 7, а также представила набор компонентов для построения приложений JBoss Core Services Collec
18.11.2015 «АльфаСтрахование» внедряет ИТ-решения на базе открытого исходного кода

вой поставщик программных решений на базе открытого исходного кода, и страховая группа «АльфаСтрахование» раскрыли детали проекта по осуществлению перевода интеграционных модулей на платформу Red Hat JBoss Fuse, обеспечивающую интеграцию различных сервисов, устройств, данных и приложений, включая облачные. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию CNews. Значительные перемены в

16.11.2015 Финпромбанк перешел на ИТ-решения с открытым исходным кодом

Компания Red Hat, мировой поставщик программных решений на базе открытого исходного кода, и Финпромбанк раскрыли детали проекта по разработке интеграционного решения на Red Hat JBoss Fuse, промышленной интеграционной платформе с открытым кодом, для построения единого информационного пространства банка в сервис-ориентированной архитектуре (SOA). Внедрение системы выпол
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила свое решение «Логика СЭД» на базе СПО JBoss в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», проект выполнен за 4 месяца. В новой системе электронного документооборота работают более 250
11.12.2014 Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss

В управлении Росреестра по Республике Татарстан электронный документооборот с платформы IBM Notes/Domino (ранее Lotus) перенесен на платформу СПО JBoss. Проект выполнен казанской компанией «Интерфейс», партнером «Логики бизнеса». В ноябре 2014 г. казанская компания «Интерфейс» запустила в промышленную эксплуатацию систему электронного до
09.12.2008 Анонсирован релиз сервера приложений JBoss 5.0

Компания Red Hat анонсировала финальный релиз JBoss Application Server 5.0, первоначально ожидавшийся к выходу еще в 2007 г. Новая версия сервера приложений JBoss основывается на существенно переработанной архитектуре и использует <
23.10.2008 Red Hat открыла инструмент управления для платформы JBoss

Корпорация Red Hat анонсировала открытую версию JBoss Operations Network - проект Jopr. Jopr представляет собой решение по управлению элементами платформы JBoss, в первую очередь сервером приложений, обеспечивая администрирование, мон
28.05.2008 Анонсирован JBoss Seam 2.0.2.GA

Сообщество разработчиков JBoss анонсировало Seam 2.0.2.GA — новый релиз набора библиотек для создания приложений Web 2.0, входящего в JBoss Application Framework. Seam объединяет такие технологии, как Asynchrono
25.04.2008 Red Hat сертифицирует JBoss по стандарту Common Criteria

Red Hat намерена сертифицировать платформу JBoss Enterprise Application Platform на соответствие уровню EAL2+ Common Criteria. Наличие сертификата откроет новые возможности для внедрения решений на платформе JBoss в государственн
23.11.2006 JBoss представила обновление сервера приложений Java

Компания JBoss, принадлежащая разработчику Linux - Red Hat, представила Jboss Application Server 5.0 – новую версию сервера приложений Java с открытым кодом. Продукт, представленный на конференци
15.08.2006 Red Hat усилит поддержку JBoss

Red Hat намерена усилить поддержку сервера приложений JBoss в дистрибутивах Linux, для чего будет нанимать не менее ста инженеров в каждом квартале. В настоящее время компании не хватает кадров для обеспечения «по-настоящему глобального сервиса» д
11.04.2006 Red Hat покупает JBoss

Red Hat, производитель ПО с открытым исходным кодом на базе Linux, достиг соглашения о покупке софтверной компании JBoss. Сумма сделки — $350 млн в акциях и денежном выражении. Акции и деньги составят 40% и 60% от суммы сделки соответственно. Кроме того, Red Hat выплатит бонусы в размере $70 млн в зави
16.02.2006 Oracle приценивается к JBoss

Слухи о том, что Oracle присматривается к JBoss - Open Source разработчику одноименного сервера приложений довольно устойчиво циркулируют среди сообщества разработчиков. Основатель JBoss Марк Флери (Marc Fleury) отказался коммен
05.07.2005 В JBoss jBPM найдены уязвимости

В JBoss jBPM найдены уязвимости, которые позволяют удаленному пользователю получить потенциально важные данные и выполнить произвольные приложения на системе. Уязвимость существует в поддержке HS
18.11.2004 Между группами Apache и JBoss усилились разногласия

Разработчики двух самых известных групп по разработке ПО с открытым кодом обвиняют друг друга в нарушении авторских прав. Разногласия касаются исходных кодов серверов приложений Geronimo (Apache) и JBoss (JBoss). Трения начались с того, что в прошлом году группа Jboss направила официальное письмо в Apache Software Foundation утверждая что проект Geronimo включил в свой проду
22.09.2004 JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом

Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Се
06.08.2004 Novell интегрирует сервер Jboss в новые продукты

Компании Novell и JBoss объявили о новом соглашении, согласно которому Novell включит сервер приложений с открытым исходным кодом JBoss Application Server в состав своих продуктов SuSE Linux Enterprise Se
31.05.2004 HP поддержит JBoss и MySQL

Ожидается, что завтра HP сделает официальное заявление о поддержке двух компаний, занимающихся разработкой ПО с открытым программным кодом, - JBoss и MySQL. HP пытается одержать победу над свои конкурентом IBM, путем обеспечения единой поддержки для пользователей, которые хотят использовать “открытое” ПО. Программы с открытым кодом п

Публикаций - 107, упоминаний - 107

Red Hat WildFly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Red Hat 1259 42
Oracle Corporation 6389 29
Microsoft Corporation 23868 27
IBM - International Business Machines Corp 9206 26
АйТи 1310 15
OpenText - Micro Focus - Novell 869 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 219 10
Alfresco Software 135 9
Google LLC 11109 7
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 375 6
Oracle - Sun Microsystems 2171 6
SAP SE 4898 6
Intel Corporation 11750 5
Dell EMC 4946 4
VMware 2216 4
Oracle Siebel Systems 422 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 4
VDEL 40 4
HP Inc. 5559 4
Apple Inc 11211 4
HP - Hewlett-Packard 3508 4
Adobe Systems 1394 3
Tibco Software 57 3
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 194 3
Pentaho 56 3
Nginx - Энджайникс 137 3
Oracle - BEA Systems 162 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 574 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 584 3
Веб-Сервер 205 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 2
TerraLink - ТерраЛинк 212 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 2
Diasoft - Диасофт 648 2
Softline - Софтлайн 2211 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
АйТи - Аплана Группа компаний 167 2
Yandex - Яндекс 6139 2
Восход ФГБУ НИИ 580 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Благосостояние НПФ 34 2
Boeing 938 2
Delta Air Lines - авиакомпания 44 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 27 2
eBay Inc 1571 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 2
Allied Irish Banks 3 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 61 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 8 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 34 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 1
Студия Артемия Лебедева 27 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 57 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 1
АльфаСтрахование СГ 250 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 14 1
Газпром межрегионгаз 15 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 45 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 145 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 3 1
Sumitomo Group 44 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 5 1
Global Equities Research 6 1
Новосибирский муниципальный банк 4 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 14 1
Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 4 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 3 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 5 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 7 1
Солидарность 50 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 25 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 3
Судебная власть - Judicial power 538 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 12 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 125 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 71 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 1
Совет при президенте Российской Федерации 32 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 18 1
Федеральное казначейство России 1592 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 5 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 29 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 69 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 185 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Правительство Москвы 1871 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 305 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 9 1
ДНР - Почта Донбасса 8 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
Linux Foundation 168 2
OIN - Open Invention Network 22 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
ASF - Apache Software Foundation 83 1
OSI - Open Source Initiative 44 1
Eclipse Foundation 25 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Станкоинструмент 3 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 21
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 20
Сервер приложений - Application server 291 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 14
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 6
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Журихин Павел 16 1
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США - Калифорния 3459 3
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Азия - Азиатский регион 4269 3
Европа Восточная 3026 3
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
Бельгия - Королевство 868 2
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 2
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Россия - СФО - Новосибирск 3787 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 2
США - Массачусетс - Бостон 306 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 2
США - Массачусетс 474 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 11 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 1
Иран - Исламская Республика Иран 996 1
США - Юта 189 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 69 1
США - Техас 843 1
Канада 3013 1
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Уран - планета Солнечной системы 408 1
Северная Македония - Республика 94 1
Испания - Королевство 2868 1
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