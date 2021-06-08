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Red Hat WildFly
ранее JBoss Application Server
JBoss AS


08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
29.12.2020 Михаил Солохин, «КУДИЦ»: Задача подготовки ИТ-специалистов в России легла на плечи учебных центров 1
09.01.2020 Китайские хакеры научились взламывать двухфакторную авторизацию и расстроились, когда им помешали 1
18.11.2019 Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
18.06.2018 В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал 1
17.05.2017 Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб. 1
27.04.2017 «ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве 1
14.12.2016 Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД» 1
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО 1
30.09.2016 Всегда ли оправдан переход на стандартную ИТ-архитектуру? 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
27.06.2016 Red Hat выпустила платформу для построения приложений в гибридных облачных средах JBoss EAP 2
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит» 1
15.12.2015 «Логика СЭД» + «МСВСфера Инфооборот»: новое решение для электронного документооборота 1
17.09.2015 Российский рынок СПО-решений для ЕСМ будет расти в ближайшее время 1
20.08.2015 R-Style Softlab представила обновленную линейку продуктов ДБО для работы банков с корпоративными клиентами 1
26.06.2015 «Рикор» предложил программно-аппаратное решение для хостинг-центров 1
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss 2
10.02.2015 Российский рынок СЭД стимулируется госзаказом и смещается в сторону СПО 1
11.12.2014 Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
25.09.2014 Росреестр ищет, чем заменить американское ПО 1
22.04.2014 Axios Systems обновил решение для автоматизации ИТ-процессов assyst 1
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 3
24.04.2013 Luxoft купил американского разработчика открытого ПО 1
15.01.2013 Microsoft запустила каталог виртуальных образов Linux для Azure 1
17.10.2012 Работодателям как никогда нужны специалисты по Open Source 1
26.06.2012 Сколько дыр в современном ПО? Обзор актуальных сетевых угроз 1
02.04.2012 СУБД встречают по ТСО 1
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик 1
12.12.2011 CompanyMedia: рынку показали интерфейс СЭД от "Студии Лебедева" 1
14.07.2011 Создатель Ruby присоединился к Heroku 1
18.04.2011 Red Hat готовится выйти на рынок PaaS 1
14.04.2011 VMware представила PaaS-платформу с открытым кодом 1
12.04.2011 Исполнительный комитет Java Community Process одобрил запрос на спецификацию для Java EE 7 1
15.03.2011 Рынок корпоративных Linux-систем: будут ли перемены? 1
18.02.2011 Портальные системы "застряли" в России? 1

Публикаций - 64, упоминаний - 76

Red Hat WildFly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 14
АйТи 752 11
IBM 3554 7
Логика Бизнеса 141 7
SAP SE 3218 3
OpenText 160 2
CompanyMedia 111 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Google LLC 7168 2
Крок 1221 2
Red Hat 668 2
Астерос - Asteros 531 1
Укртелеком 131 1
Углетелеком ГПС 4 1
Transas - Транзас ГК 58 1
Комтел 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Fox-IT Holding B.V. 4 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Alfresco Software 6 1
Совзонд - Sovzond 66 1
EA DICE 147 1
Летограф - Letograf 65 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Oracle Corporation 3360 1
Samsung Electronics 5714 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Acronis - Акронис 364 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
APT20 - Хакерская группировка 1 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Открытие ФК 538 1
Tesla Motors 241 1
Транснефть 159 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Смоленская АЭС-сервис 3 1
Белоярская АЭС-авто 3 1
МигКредит МФО 16 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
OpenStack 347 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Flash 479 1
Kubernetes 307 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Java - Язык программирования 1179 14
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 9
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 8
Google Android 10751 4
Alfresco 114 4
JavaScript - Язык программирования 633 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Apple iOS 5742 3
Linux OS 4272 3
Microsoft Windows 7 1662 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
IBM WebSphere Application Server 12 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
IBM WebSphere 80 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
IBM MQ 7 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
IBM Cognos BI 143 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы 1 1
Apache ActiveMQ 21 1
Рикор EcoServer 21 1
Red Hat JBoss Middleware 11 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Apple CarPlay 28 1
Alfresco One Enterprise Edition 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
IBM DB2 150 1
Red Hat Ansible 57 1
RSA SecurID - Двухфакторная аутентификация 11 1
Microsoft Windows 854 1
IBM Watson 105 1
Водясов Алексей 97 1
Яценко Виктор 13 1
Ахметов Ринат 52 1
Толстова Татьяна 35 1
Савельев Александр 29 1
Хиле Анна 1 1
Солохин Михаил 3 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Журихин Павел 16 1
Александров Сергей 7 1
Ипатов Вадим 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Восточная Европа 1688 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - Реутов 43 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Украина 3389 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Европа 3781 1
Япония 2808 1
Казахстан - Республика 2646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
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