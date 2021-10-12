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DST Global


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 2
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях 1
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 2
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
11.10.2019 Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку» 1
05.06.2019 Платежная система Qiwi поломалась из-за пожара 1
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 2
26.04.2019 Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн 2
09.07.2018 Xiaomi провела провальное IPO, акции рухнули в первый день торгов 1
02.04.2018 HeadHunter идет на американскую биржу, чтобы продаться за $250 млн 2
05.02.2018 Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн 2
16.01.2018 Headhunter может провести IPO в США 3
07.11.2017 Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter 11
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
26.09.2017 МТС вложит сотни миллионов в искусственный интеллект и чат-боты 1
27.03.2017 Главе Mail.ru Group подарили акций на $47 млн 3
20.03.2017 IBM запускает машинное обучение в частном облаке 1
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
10.02.2017 «Мегафон» купил Mail.ru 1
28.12.2016 Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba 3
08.12.2016 Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков 5
26.10.2016 Гендиректор «Вконтакте» возглавил Mail.ru Group 1
03.10.2016 Mail.ru Group купила разработчика знаменитой игры за $30 млн 2
11.08.2016 Среди 100 самых богатых ИТ-миллиардеров лишь один россиянин 1
11.04.2016 Гендиректор Mail.ru Group вложит $100 млн в робототехнику и частный космос 1
25.03.2016 Вышла первая полноценная ICQ для Linux 2
16.03.2016 Mail.ru раскрывает исходный код ICQ 2
26.02.2016 Mail.ru Group продала HeadHunter на год позже и в 1,5 раза дешевле, чем хотела 3
27.11.2015 Новый онлайн-сервис для e-commerce ToBox привлечет $50 млн инвестиций 1
10.08.2015 Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну 1
30.06.2015 Иностранные акционеры прощаются с Mail.ru Group 1
17.11.2014 Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона» 5
07.11.2014 Фонд Усманова и Мильнера вложит $1,5 млрд в «китайский Apple» 3

Публикаций - 165, упоминаний - 435

DST Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 84
Microsoft Corporation 11060 19
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 12
Facebook 3765 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
Mirabilis 15 6
Xiaomi 904 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Alibaba Group 298 4
Pixonic 18 4
Zynga 128 4
Google LLC 7144 4
Telegram Group 702 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
AOL Inc 307 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 3
Grishin Robotics 28 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Tencent 93 2
Twitter 2204 2
GitHub 412 2
Oracle Corporation 3342 2
Nival 25 2
Huawei 2730 2
SEC Consult Services 929 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Samsung Electronics 5651 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
BIT.Games 6 1
RDC Group - Mobilidi 16 1
Ring 11 1
Blizzard Entertainment 212 1
Rambler Media 71 1
AOL - America Online 4 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
Riot Games 6 1
HeadHunter Group - HH Group 336 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 11
DST - Digital Sky Technologies 75 9
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 7
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 3
О2О Delivery club 153 2
Газпром инвестхолдинг 3 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Qiwi 783 2
Uber Technologies 258 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Uber 257 2
Credit Suisse 68 2
HeadHunter Group - Job.ru 16 2
Naspers 56 2
Airbnb 62 2
Highworld Investments 4 2
Appleby 3 2
Silver Lake Partners 51 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Index Ventures 36 1
Blue Origin 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
Зарплата.ру 3 1
New Media Technologies Capital Partners 6 1
Aii Capital 2 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
Металлинвест 14 1
General Catalyst 10 1
Раунд 15 1
Связной ГК 877 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Big Data - Большие данные 1136 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 10 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Smart Reply - Функция "Умный ответ" для электронной почты 7 1
DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 10 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 187 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 127 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 26
Google Android 10750 9
ICQ 495 7
Microsoft Windows 10 6629 6
WhatsApp Messenger 654 6
Linux OS 4253 4
Apple macOS 922 4
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 4
Apple iOS 5741 4
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 4
Microsoft Windows 7 1662 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Rakuten Viber 429 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 3
Jooble.org 3 3
Microsoft Windows Server 2008 210 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
Яндекс.Телемост 36 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Apple - App Store 2198 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 73 1
Xiaomi MiPad - планшет 8 1
DataLine OST ЦОД 22 1
SpaceX 34 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 1
Apple macOS X 901 1
Scala - Язык программирования 41 1
Apple iTunes Store 570 1
The Bat - почтовый клиент 10 1
IBM z/OS 27 1
Google Play Music 53 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 1
BIT.Games Гильдией Героев 3 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
Мильнер Юрий 116 21
Усманов Алишер 241 7
Вировиц Юрий 6 6
Фролкин Михаил 7 6
Таврин Иван 83 5
Гришин Дмитрий 148 5
Делицын Леонид 94 5
Дуров Павел 216 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 269 2
Шадаев Максут 384 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 2
Дворкович Аркадий 169 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Jun Lei - Цзунь Лей 43 2
Машков Валентин 2 1
Кравцов Сергей 39 1
Мошири Фархад 2 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Семененко Леон 1 1
Маковий Марина 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Хан Герман 8 1
Thiel Peter - Тиль Питер 26 1
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Чижиков Михаил 7 1
Кириенко Сергей 26 1
Корнеев Алексей 7 1
Сазонов Алексей 3 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
Никифоров Дмитрий 4 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 2 1
Демидов Михаил 124 1
Дорохина Юлия 42 1
Вексельберг Виктор 97 1
Кабанов Владимир 174 1
Черепенников Антон 52 1
Кириенко Владимир 38 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 17
Германия - Федеративная Республика 3624 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Украина 3361 6
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Европа 3745 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Восточная Европа 1676 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Израиль 719 4
Казахстан - Республика 2627 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Индия - Республика 2169 3
Южная Корея - Республика 1456 2
Япония 2778 2
Великобритания - Лондон 818 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Северная Америка 1409 1
Россия - Владимир 159 1
Россия - Владивосток 864 1
Панама - Республика 41 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Украина - Киев 464 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Франция - Французская Республика 2120 1
США - Калифорния 972 1
США - Сан-Франциско 691 1
Россия - Уфа 640 1
Россия - Кемерово 309 1
Европа Западная 612 1
Россия - Рязань 353 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
All Things Digital 156 4
Forbes - Форбс 441 3
Bloomberg 785 2
Thomson Reuters - Рейтер 1725 2
NYT - The New York Times 507 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
The Guardian - Британская газета 189 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
News Corp 91 1
РБК Инновации 36 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Variety 9 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Россия 24 - телеканал 86 1
VentureBeat 79 1
The Bell - Издание 34 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
The Wall Street Journal 709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 276 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2713 2
Gartner 2190 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
IBM Research 70 1
Tractica 7 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Sensor Tower 8 1
The Network 3 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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