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Citi
Citigroup



31.12.2019 «Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе
22.12.2017 Citi открывает API российским разработчикам
27.02.2015 Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1
12.02.2015 Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг
22.01.2015 Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России
15.07.2014 Citi выпустил приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов в России и Украине
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы
23.11.2012 Михаил Бернер возглавит розничный банк Citi в России
29.10.2012 Citigroup заплатила штраф $2 млн за нарушение в ходе IPO Facebook
11.05.2012 Платежный стартап Jumio привлек инвестиции от Citigroup
18.11.2011 Аналитики: Amazon выпустит собственный смартфон в 2012 г.
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank
17.06.2009 Слияние Morgan Stanley и Citigroup споткнулось об ИТ
10.10.2008 Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы
01.02.2007 Citigroup купил интернет-банк за $1 млрд
31.01.2007 Citigroup покупает Egg
30.03.2006 Citigroup открыла интернет-банк с высокими процентами по депозитам
18.10.2005 Citigroup и Sumitomo завершают синдикацию трехлетнего кредита для "ВымпелКома"
02.06.2004 Hynix продает производство чипов группе Citigroup
12.05.2004 Банки погорели на деле WorldCom
28.11.2003 Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor
27.11.2003 J.P.Morgan купил систему электронных платежей Citigroup
02.10.2003 Citigroup закрывает систему онлайн-платежей
22.09.2003 Citigroup покупает часть Dutch Telecom
24.07.2002 NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается
24.07.2002 NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается
22.04.2002 Citigroup интегрирует технологии .Net в свои сервисы
21.03.2002 Citigroup внедряет компоненты .Net в систему интернет-банкинга
15.11.2000 Oracle и Citigroup создадут B2B альянс
14.11.2000 Oracle и Citigroup объединяют технологии
14.11.2000 Citigroup открыла новые брокерский и банковский сервисы
02.11.2000 Citigroup начинает финансовые операции в онлайне

Публикаций - 275, упоминаний - 357

Citi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21980 67
Intel Corporation 11002 66
Cisco Systems 4675 59
IBM - International Business Machines Corp 8797 42
Oracle - Sun Microsystems 2172 42
Apple Inc 10343 31
Oracle Corporation 5889 28
Applied Materials 264 28
AMD - Advanced Micro Devices 3541 26
Yahoo! 3591 26
Google LLC 9729 24
Nortel Networks 1287 24
General Electric - Дженерал электрик 410 22
Amazon Inc - Amazon.com 2562 22
Verizon - WorldCom 480 21
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1424 20
Lenovo Motorola 3436 19
Novellus Systems 79 17
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 17
Dell EMC 4637 16
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 16
HP - Hewlett-Packard 3577 16
Samsung Electronics 9106 13
Ericsson 2683 13
AT&T Inc 1555 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5367 13
TI - Texas Instruments Incorporated 803 12
JDSU - JDS Uniphase 215 12
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 11
KLA Corporation 72 11
HP Compaq Computer Corp 1901 11
United Technologies 43 10
Honeywell 234 10
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 351 10
SEQ - SEC Consult Services 1336 10
Meta - Facebook 4157 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 10
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 192 9
HTC Corporation 1398 8
Corning Inc 201 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 78
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 414 68
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 40
Merrill Lynch 427 39
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 503 37
Bank of America - Банк Америки 216 26
American Express 305 21
Citi - Citibank - Ситибанк 259 21
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 241 20
eBay Inc 1571 19
Deutsche Bank - Дойчебанк 316 19
UBS AG 291 19
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 18
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 17
GM - General Motors 432 16
Enron - Enrongate 121 14
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 13
Prudential Financial 52 12
Ford 377 11
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 11
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 10
Coca-Cola Company 234 10
Visa International 1671 10
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 9
Walmart - Wal-Mart Stores 359 9
Wells Fargo 74 8
Prudential Securities 68 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 8
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 8
Boeing 942 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 898 7
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 117 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 6
Walt Disney Company 533 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 6
Procter&Gamble - P&G 199 6
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 6
Caterpillar 80 6
Barclays 88 6
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 30
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 614 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2892 6
Правительство РФ 6631 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 532 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 434 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 461 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6259 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 2
Президент Российской Федерации 2860 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7511 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1035 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 1
World Bank Group - Всемирный банк 276 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 98 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 42 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3256 1
Федеральное казначейство России 1148 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1401 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 90 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1260 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2075 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1035 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1321 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2063 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 84
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 154 1
ASF - Apache Software Foundation 95 1
Bitcoin Foundation 8 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29973 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12461 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7318 12
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 681 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6020 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4073 6
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 564 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7039 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1612 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 989 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2796 4
Мобильное приложение - Mobile app 2565 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 559 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 62 4
Big Data - Большие данные 1874 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6802 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5252 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 667 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1837 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 3
ИТ-аутсорсинг 864 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1349 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 461 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 689 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4116 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 573 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4928 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1121 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 882 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3338 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 255 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 29 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 335 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1374 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 238 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 482 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 18 1
Google Android 11636 16
Apple iPad 3560 10
Microsoft Windows 10 11176 9
Apple iPhone - серия смартфонов 5977 9
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 67 8
Oracle Java - язык программирования 2476 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 5
Yahoo Overture - Overture Services 74 5
Google Marketing Platform - DoubleClick 218 4
Oracle PeopleSoft 372 4
Microsoft Edge - браузер 1871 3
Microsoft Windows Phone OS 1541 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 347 3
Apple iOS 6272 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 815 3
SAP Sybase 279 2
ЭОС Дело СЭД 1578 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1351 2
Amazon Kindle 147 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 183 2
Samsung Pay 255 2
SAP Ariba 275 2
Apple iPod 1335 2
Apple iTunes Store 1039 2
IBM MobileFirst 9 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 2
Linux OS 7422 2
Samsung Galaxy 529 2
Amazon Kindle Fire - планшет 93 2
Baidu 252 2
InterActiveCorp Excite@Home 123 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 265 2
Apple - App Store 2372 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2576 1
PayPal Mobile 5 1
Nokia Symbian OS 1387 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
MobilityLab WorksPad 41 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 11
Bush George - Буш Джордж 301 8
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 3
Добкин Аркадий 58 3
Каримова Гульнара 90 3
Каримов Ислам 89 3
Ковалев Александр 156 3
Самойленко Максим 65 2
Оганесян Артак 31 2
Дремач Кирилл 8 2
Боровиков Игорь 73 2
Усманов Алишер 265 2
Черноволенко Сергей 23 2
Бернер Михаил 11 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 283 2
Прохоров Фёдор 81 2
Кантор Илья 10 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Рейман Леонид 1008 2
Скурятина Елена 20 2
Chambers John - Чемберс Джон 115 2
Карачинский Анатолий 89 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 881 2
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 2
Овсянников Андрей 15 1
Мельникова Анастасия 183 1
Дергунова Ольга 116 1
Анохин Сергей 42 1
Мацоцкий Сергей 171 1
Инютин Артем 85 1
Овчаренко Юрий 30 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Болышев Максим 16 1
Осипов Алексей 13 1
Пегасов Сергей 53 1
Jobs Steve - Джобс Стив 993 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42403 133
Россия - Российская федерация - РФ 99284 56
США - Нью-Йорк 2588 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10659 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12311 15
Ирак - Республика 654 13
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 370 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 11
Украина 5819 11
Ближний Восток 2519 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31432 9
Европа 9560 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12199 8
США - Калифорния 3237 7
Индия - Республика 4134 7
Германия - Федеративная Республика 8165 5
Сингапур - Республика 1540 5
Норвегия - Королевство 1051 5
Африка - Африканский регион 2734 5
Испания - Королевство 2735 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1473 4
Франция - Французская Республика 5328 4
Венгрия 611 4
Саудовская Аравия - Королевство 487 4
Аргентина - Аргентинская Республика 478 4
Америка Северная 2629 4
Австралия - Австралийский Союз 2679 4
Бразилия - Федеративная Республика 1908 4
Европа Восточная 2888 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 4
Великобритания - Лондон 1932 4
Япония 9220 4
Нидерланды 2072 4
Казахстан - Республика 4210 4
Польша - Республика 1505 3
Канада 3069 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 3
Евразия 255 3
Испания - Каталония - Барселона 696 3
Узбекистан - Республика 1266 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 8
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 7
ISDEX интернет-индекс 196 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 5
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 73 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 3
Русский язык 3793 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 166 3
Аутсорсинг 650 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 2
Дед Мороз 157 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 2
Вторая мировая война 527 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 21 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 779 2
Английский язык 600 1
Образование в России 1349 1
Денежные переводы 675 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 30 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 748 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 40 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 66 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1329 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 51 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4008 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1125 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 3 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
Пиратство - Авторское право 321 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 77
CBS MarketWatch 302 53
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 29
Thomson Reuters - Рейтер 5709 16
CNET - Издание 1577 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 13
Bloomberg 986 7
WSJ - The Wall Street Journal 1215 6
FT - Financial Times 1106 5
Barron's 25 4
Forbes - Форбс 570 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
SiliconValley.com - SV.com 238 2
DRAMeXchange 38 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
Business Insider 187 2
The Verge - Издание 463 2
The Washington Post 292 2
News Corp 185 2
ShowTime - телеканал 17 1
NewsFactor 127 1
WapStart 42 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
Apps4All 25 1
All Things Digital 166 1
Huffington Post 34 1
Upside Today 59 1
Bloomberg Businessweek 116 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Commercial Times 92 1
Newsbytes News Network 318 1
Коммерсантъ - Издательский дом 814 1
WikiLeaks 113 1
The Register 1270 1
ZDnet 573 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1146 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
NYT - The New York Times 953 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
Internet Stock Report 992 78
S&P - Standard and Poor’s 468 24
S&P 500 226 21
Gartner 3261 10
Bear Stearns 79 9
Moody's Investors Service 135 6
Conference Board 74 6
IDC - International Data Corporation 4561 5
WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 4
Juniper Research 463 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 3
Fortune Global 100 138 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 2
Forrester Research 799 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 2
Asymco 10 1
Yankee Group 166 1
IHS iSuppli 389 1
Zecurion Analytics 25 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 148 1
Harris Interactive 83 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Orbis Research 4 1
Fortune Global 500 270 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 267 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 363 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 212 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 79 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 24 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 745 3
Олимпийские игры - Olympic Games 550 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 757 1
Black Hat - Конференция 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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