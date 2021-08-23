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Askona Life Group
Аскона


23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 3
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
30.06.2021 «Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит» 1
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM 3
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона» 1
14.04.2021 Райффайзенбанк подключил Askona к сервису приема платежей через СБП 1
29.03.2021 МТС будет хранить в облаке биометрические данные сотрудников российских розничных сетей 1
04.03.2021 Lenovo поставила ноутбуки Thinkbook компании «Аскона» 1
08.02.2021 GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
18.11.2020 «Яндекс.Маркет» снизит комиссию для новых партнеров до 1 рубля 1
16.11.2020 «Яндекс.Маркет» снизил комиссию для новых партнеров до 1 рубля 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
02.09.2020 Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 3
03.03.2020 Резидент «Сколково» оптимизирует график работы в «Асконе» 2
25.02.2020 «Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio 4
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 1
03.06.2019 GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе» 1
31.05.2019 Райффайзенбанк и Askona Life Group представили блокчейн-экосистему для быстрых сделок 4
13.06.2017 Как прокачать свой бизнес: Бесплатная онлайн-конференция Microsoft 2
07.06.2017 Альфа-банк, банк «Точка», Group IB, SuperJob обсудят проблемы бизнеса на бесплатной конференции в Москве 1
18.05.2017 ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С» 1
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» 3
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1
30.03.2017 «Галактика» подготовила решения для цифровой трансформации «Галактика CPM» 1
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 2
26.09.2016 «1С» создала совместное предприятие с «Асконом» 3
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
05.04.2016 Выручка «Аскона» уменьшилась впервые за 6 лет 1
29.03.2016 «Дочка» «Газпрома» закупает зарубежное ПО безальтернативного разработчика 1
25.12.2015 Разработчики «Искандеров-М» мигрируют на отечественные САПР 1
09.09.2015 Корейцы купили российское геометрическое ядро для САПР 2
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР» 2
12.03.2015 «Аскон» поставил рекорд выручки. Ее половина приходится на оборонку 1
15.01.2015 «Аскон» начал битву с заграницей с «принципиально новым строительным САПР» 2
02.12.2014 Татарстан и МГТУ им. Баумана готовы создать отечественное инженерное ПО за 60 млрд рублей 1
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов 1

Публикаций - 60, упоминаний - 105

Askona Life Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 5
Microsoft Corporation 11143 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Ланит ГК 1160 3
Terrasoft - Террасофт 140 2
Verme - Верме 14 2
3770 2
SAP SE 3218 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Астерос - Asteros 531 1
C3D Labs 21 1
Renga Software 13 1
АСКОН-Волга 2 1
S7 TechLab 5 1
Программные технологии 33 1
IBM 3554 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Неолант - Neolant 36 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 1
Базис-центр 4 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
Компьютер НПО 50 1
Аскон - Ascon 177 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
АйТи 752 1
Крок 1221 1
Lenovo Group 1641 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Acronis - Акронис 364 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
GMCS 224 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Газпром нефть 382 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Банк 1127 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Petroleum Trading - Петролеум трейдинг 2 1
Горздрав 5 1
Мираторг 12 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Транснефть 159 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
А101 Группа Компаний 30 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
S7 Airlines 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Аскон Компас-3D 66 6
Terrasoft Creatio 44 3
Autodesk Revit 68 3
Linux OS 4272 2
Райффайзен R-chain - блокчейн-платформа 4 2
Google Android 10751 2
Нанософт nanoCAD 35 2
Яндекс.Маркет 439 2
Autodesk AutoCAD 177 2
S7 Airlines - B2B-chain Блокчейн-платформа 1 1
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 1
Аскон Pilot-BIM 3 1
YORSO - B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов 2 1
Аскон Полином:MDM 2 1
Apple Wallet 10 1
Аскон Лоцман:PLM 36 1
Microsoft Office Online 25 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 9 1
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 13 1
Microsoft Excel 436 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 854 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Microsoft Office 1948 1
Швецов Никита 19 2
Спиридонов Александр 35 1
Адамский Илья 3 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Третьякова Мария 3 1
Янкина Татьяна 1 1
Стрижаков Вадим 1 1
Шведов Анатолий 1 1
Зеленин Владимир 5 1
Средин Дмитрий 4 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Барашов Андрей 3 1
Андриченко Андрей 1 1
Антонов Андрей 16 1
Маевская Мария 4 1
Карпачев Александр 5 1
Тимохов Александр 1 1
Лашков Иван 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Кириллов Евгений 1 1
Колесников Юрий 9 1
Корбутова Екатерина 4 1
Миллер Алексей 13 1
Голиков Александр 5 1
Свистунов Александр 1 1
Козлов Сергей 19 1
Шеходанов Дмитрий 7 1
Бобровников Борис 86 1
Клочков Алексей 25 1
Нестеров Алексей 79 1
Кузнецов Сергей 82 1
Путин Владимир 1828 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Украина 3389 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Казахстан - Республика 2646 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Япония 2808 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Европа Западная 618 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
500 Startups 23 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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