Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Askona Life Group
Аскона
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Публикаций - 60, упоминаний - 105
Askona Life Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 5
|Microsoft Corporation 11143 5
|Yandex - Яндекс 4101 4
|Ланит ГК 1160 3
|Terrasoft - Террасофт 140 2
|Verme - Верме 14 2
|1С 3770 2
|SAP SE 3218 2
|Ланит - Норбит - Norbit 203 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Астерос - Asteros 531 1
|C3D Labs 21 1
|Renga Software 13 1
|АСКОН-Волга 2 1
|S7 TechLab 5 1
|Программные технологии 33 1
|IBM 3554 1
|ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
|Неолант - Neolant 36 1
|SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 1
|Базис-центр 4 1
|Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
|Компьютер НПО 50 1
|Аскон - Ascon 177 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|АйТи 752 1
|Крок 1221 1
|Lenovo Group 1641 1
|Dr.Web - Доктор Веб 977 1
|iTeco - Ай-Теко 720 1
|Acronis - Акронис 364 1
|Prisma - Нейронные сети 24 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|GMCS 224 1
|Швецов Никита 19 2
|Спиридонов Александр 35 1
|Адамский Илья 3 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Третьякова Мария 3 1
|Янкина Татьяна 1 1
|Стрижаков Вадим 1 1
|Шведов Анатолий 1 1
|Зеленин Владимир 5 1
|Средин Дмитрий 4 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Барашов Андрей 3 1
|Андриченко Андрей 1 1
|Антонов Андрей 16 1
|Маевская Мария 4 1
|Карпачев Александр 5 1
|Тимохов Александр 1 1
|Лашков Иван 3 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Кириллов Евгений 1 1
|Колесников Юрий 9 1
|Корбутова Екатерина 4 1
|Миллер Алексей 13 1
|Голиков Александр 5 1
|Свистунов Александр 1 1
|Козлов Сергей 19 1
|Шеходанов Дмитрий 7 1
|Бобровников Борис 86 1
|Клочков Алексей 25 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Путин Владимир 1828 1
|Никифоров Николай 1126 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru