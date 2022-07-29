Индексная книга CNews*
Фотокамеры Панорамная фотография и видеосъёмка
Публикаций - 123, упоминаний - 131
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
|Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
|Добровольский Дмитрий 7 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Граф Аркадий 25 1
|Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 1
|Путин Владимир 2542 1
|Стругацкие (братья) 30 1
|Мужиков Николай 7 1
|Принцевская Людмила 33 1
|Каммерер Максим 6 1
|Чижиков Эдуард 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|CNews - ZOOM.CNews 1609 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|Silicon 459 1
|CNews RND - R&D.CNews 2112 1
|Microsoft Research 128 1
|Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.