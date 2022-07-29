Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 91310
ИКТ 8001
Организации 6051
Ведомства 1312
Ассоциации 655
Технологии 2863
Системы 17332
Персоны 32485
География 1501
Статьи 1186
Пресса 873
ИАА 589
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1491
Мероприятия 811

Фотокамеры Панорамная фотография и видеосъёмка



29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 1
26.07.2022 Серию устройств Mobotix 7 пополнили панорамные IP-камеры Q71 с оптикой «рыбий глаз» 1
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 1
04.02.2022 Tecno представляет в России новые бюджетные смартфоны с NFC 1
28.01.2022 Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян 1
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой 1
01.06.2021 ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
20.01.2021 Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке 1
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 1
27.11.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 3.4. Цена 1
26.11.2020 Jabra и HP выпустили совместное решение для проведения совещаний в условиях пандемии. Цена. Фото 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 1
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
26.08.2020 Apple обновила Final Cut Pro X 1
20.08.2020 «Сенсарт» разработала новые сенсоры для плазменных панелей 1
13.08.2020 Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
03.04.2020 Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
04.12.2019 Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 1
24.10.2019 Huawei начинает российские продажи смартфонов Honor 9X. Цены 2
13.06.2019 7 квадрокоптеров с камерой до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
20.05.2019 Купить смартфон OPPO Reno - и получить подарки 1
30.04.2019 Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней 1
13.03.2019 Как выбрать смартфон в 2019 году: советы ZOOM 1
29.11.2018 Зима близко: как выбрать обогреватель для дома 1
28.08.2018 Флагманский смартфон OPPO Find X доступен для предзаказа в России 1
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 1
30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service 1
02.07.2018 Huawei представила смартфон Y5 Prime 2018 в России 1
19.04.2018 «ЦИТ ВО» внедрил модульный ЦОД от GreenMDC 1

Публикаций - 123, упоминаний - 131

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 27
Microsoft Corporation 22497 12
Apple Inc 10683 11
Элемент ГК - Elementec 1523 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
LG Electronics 3372 9
Lenovo Group 2077 9
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 8
Nvidia Corp 3118 6
Yandex - Яндекс 5015 5
Asahi Pentax 50 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
Huawei 3222 3
HMD Global - Nokia 128 3
Samsung - Harman - JBL 167 3
Konica Minolta 356 3
Корус Консалтинг ГК 1014 2
Dassault Systemes 201 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
BBK OPPO Electronics 281 2
Ricoh Pentax 213 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 2
Intel Corporation 11262 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 154 2
SanDisk 311 1
Altia Systems 2 1
Spirit DSP - Спирит Корп 425 1
BBK Electronics Corp 396 1
Cisco Systems 4720 1
Xiaomi 1095 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 1
Монолит-Инфо 77 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1
Dell Technologies - Dell Computer 984 1
Самолёт ГК 216 3
Hyundai Motor 316 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Emaar Properties 5 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Совкомбанк Совесть 95 1
Связной ГК 1190 1
Ford Motor 166 1
Ford 386 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Visa International 1809 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 1
Евросеть 1393 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 36
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 35
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 30
Автофокус - Автофокусировка 699 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 22
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 15
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 8
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 8
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 8
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 5
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 5
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 5
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 87 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 4
Google Android 11959 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 12
Microsoft Windows 2000 2856 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 7
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 7
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 5
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 71 5
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 4
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 4
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 3
Apple iOS 6422 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 3
Apple Safari - браузер 743 3
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 3
Samsung Galaxy Gear 133 3
Microsoft Teams 309 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 3
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 3
Nokia Symbian OS 1388 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Apple iPod 1369 2
Microsoft Windows XP 2291 2
Microsoft Windows 10 11713 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 2
Jabra PanaCast 5 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Microsoft Windows 7 1780 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Nokia Nseries 424 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 1
Apple MacBook Pro 490 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 1
Добровольский Дмитрий 7 1
Ксенин Алекс 311 1
Граф Аркадий 25 1
Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 1
Путин Владимир 2542 1
Стругацкие (братья) 30 1
Мужиков Николай 7 1
Принцевская Людмила 33 1
Каммерер Максим 6 1
Чижиков Эдуард 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 16
Россия - РФ - Российская федерация 108428 10
Япония 10069 10
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 10
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Китай - Тайвань 2115 4
Солнечная система - Solar system 2236 4
Германия - Федеративная Республика 8903 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Швеция - Королевство 2072 2
Украина 6212 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Америка 2011 2
Луна - спутник Земли 1184 2
Израиль 1756 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Нидерланды 2197 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 266 1
Украина - Киев 916 1
США - Юта 183 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 220 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 229 1
Португалия - Порту 268 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 106 1
Уругвай - Восточная Республика 83 1
Казахстан - Алматы 483 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 107 1
Испания - Королевство 2917 1
Марс - Фобос (спутник) 29 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
ДНР - Донецкая область 20 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
Ergonomics - Эргономика 840 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
POI - points of interest 125 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Этанол - Биоэтанол 0 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Градус Цельсия 239 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Silicon 459 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Microsoft Research 128 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 4 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
GeoВласть 43 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Показать еще

Наука

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее
Показать еще