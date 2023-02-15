РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem ИСПсистем Экзософт Exosoft

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Компания ISPsystem - разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой Компания создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, автоматизации учета и выдачи ресурсов, управление частным и гибридным
облаком. В 2022 году компания вошла в контур ГК «Астра». Инсталляционная база ISPsystem– это более 200 тысяч серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем тысячи компаний. Платформы ISPsystem включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
|15.02.2023
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ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен
15 февраля 2023 г. в портфеле компании ISPsystem появилась новая версия продукта DNSmanager 6. Он позволяет управлять серверами доменных имен, зонами и ресурсными записями, настраивать и контролировать все данные первичных (master)
|24.03.2022
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В контур ГК «Астра» вошел разработчик инфраструктурных решений ISPsystem
ГК «Астра» продолжает реализацию стартовавшей в 2020 г. M&A-стратегии и сообщает о добавлении в свой контур компании ISPsystem, которая специализируется на разработке платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. В результате заключенной сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд
|24.03.2022
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Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая
компанией Как стало известно CNews, группа «Астра» (объединение независимых ИТ-брендов, включая владельца ОС Astra Linux) приобрела российского разработчика платформ для управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. Об этом CNews рассказали представители «Астры». В продуктовый портфель компании входят решения по инвентаризации, мониторингу оборудования и подсчету выделенных ресурсов, а также про
|31.01.2022
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ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП
Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное
|02.08.2021
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Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС»
SXi, vCenter, vCloud Director, vSAN и NSX. Но благодаря такого рода партнерствам импортозамещение ИТ в России становится реальностью», – сказал Александр Гришин, владелец продукта VMmanager, компания ISPsystem.
|20.07.2021
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Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение
Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и ISPsystem, российский разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, подписали дистрибьюторское соглашение. Таким образом, Merlion пополнил свой портфель программных пр
|17.09.2019
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ISPsystem представила панель Vepp для управления сайтом и сервером
Сегодня Vepp подойдет новичкам с одним или несколькими сайтами. В ближайших планах разработчика — добавить больше инструментов для работы с сайтом: продвижения, аналитики, безопасности. В дальнейшем ISPsystem планирует выпустить Admin Pack и Hosting Pack для продвинутых администраторов и провайдеров виртуального хостинга. ISPsystem традиционно распространяет свои решения через прова
|24.07.2018
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ISPsystem представила BILLmanager 6 с новым интерфейсом и расширенной поддержкой «облаков»
ло больше новичков. У них нет профессиональной мотивации разбираться со сложными интерфейсам, но есть потребность в инфраструктуре для сайтов и приложений. Чтобы помочь провайдерам следовать трендам, ISPsystem сделала интерфейс клиентской части биллинга проще и привлекательнее. Теперь заказать домен, сервер или целый виртуальный дата-центр через BILLmanager сможет даже далекий от администри
|24.10.2017
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ISPsystem и DDoS-GUARD представили защиту от DDoS-атак
ISPsystem и DDoS-GUARD объявили о доступности сервиса защиты от DDoS-атак. Разработчики ISPsystem внедрили модуль защиты непосредственно в панель управления сайтом ISPmanager.DDoS-атаки - это серьезная проблема современного интернета. Киберугрозы подобного типа могут блокировать н
|11.05.2017
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Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров
Axoft и ISPsystem объявили о заключении дистрибуторского соглашения на территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImana
|08.07.2009
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BILLmanager автоматизирует бизнес хостинг-провайдеров
сть позволит перейти с одной версии на другую, «идя в ногу» с развитием вашего бизнеса. О компании: ISPsystem - быстроразвивающаяся компания-разработчик программного обеспечения для веб-хостинг
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивцев Илья 90 16
|Тараканов Дмитрий 32 15
|Рудевский Антон 35 14
|Яценко Вадим 15 11
|Бугрецов Антон 21 8
|Гуральник Павел 5 5
|Царева Наталья 5 4
|Гришин Александр 16 3
|Солдатов Андрей 13 3
|Путин Владимир 2834 3
|Кирдяшов Федор 23 3
|Климов Андрей 39 2
|Орлик Сергей 73 2
|Кузнецов Андрей 50 2
|Мылицын Роман 103 2
|Аксенов Михаил 4 2
|Мухин Денис 13 2
|Рустамов Рустам 301 2
|Шадаев Максут 747 2
|Ларин Дмитрий 14 1
|Гоц Роман 32 1
|Мальков Антон 36 1
|Дырмовский Дмитрий 111 1
|Делицин Леонид 11 1
|Орловский Михаил 7 1
|Сидорюк Алексей 8 1
|Кудрявцева Юлия 16 1
|Макаров Валентин 204 1
|Серебряникова Анна 64 1
|Кичко Дмитрий 55 1
|Фролов Денис 39 1
|Либин Сергей 23 1
|Арефьев Андрей 35 1
|Паршин Максим 303 1
|Чернышенко Дмитрий 508 1
|Виноградов Дмитрий 73 1
|Корсаков Денис 9 1
|Шамрай Константин 4 1
|Степанюк Михаил 55 1
|Щербак Николай 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 319 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|Ведомости 666 1
|Фонтанка 23 1
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