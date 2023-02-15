РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem ИСПсистем Экзософт Exosoft

15 февраля 2023 г. в портфеле компании ISPsystem появилась новая версия продукта DNSmanager 6. Он позволяет управлять серверами доменных имен, зонами и ресурсными записями, настраивать и контролировать все данные первичных (master)

ГК «Астра» продолжает реализацию стартовавшей в 2020 г. M&A-стратегии и сообщает о добавлении в свой контур компании ISPsystem , которая специализируется на разработке платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. В результате заключенной сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд

компанией Как стало известно CNews, группа «Астра» (объединение независимых ИТ-брендов, включая владельца ОС Astra Linux) приобрела российского разработчика платформ для управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem . Об этом CNews рассказали представители «Астры». В продуктовый портфель компании входят решения по инвентаризации, мониторингу оборудования и подсчету выделенных ресурсов, а также про

Сегодня Vepp подойдет новичкам с одним или несколькими сайтами. В ближайших планах разработчика — добавить больше инструментов для работы с сайтом: продвижения, аналитики, безопасности. В дальнейшем ISPsystem планирует выпустить Admin Pack и Hosting Pack для продвинутых администраторов и провайдеров виртуального хостинга. ISPsystem традиционно распространяет свои решения через прова