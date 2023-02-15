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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem ИСПсистем Экзософт Exosoft

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft

Компания ISPsystem - разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой Компания создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, автоматизации учета и выдачи ресурсов, управление частным и гибридным
облаком. В 2022 году компания вошла в контур ГК «Астра». Инсталляционная база ISPsystem– это более 200 тысяч серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем тысячи компаний. Платформы ISPsystem включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.


15.02.2023 ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен

15 февраля 2023 г. в портфеле компании ISPsystem появилась новая версия продукта DNSmanager 6. Он позволяет управлять серверами доменных имен, зонами и ресурсными записями, настраивать и контролировать все данные первичных (master)

24.03.2022 В контур ГК «Астра» вошел разработчик инфраструктурных решений ISPsystem

ГК «Астра» продолжает реализацию стартовавшей в 2020 г. M&A-стратегии и сообщает о добавлении в свой контур компании ISPsystem, которая специализируется на разработке платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. В результате заключенной сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд

24.03.2022 Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая

компанией Как стало известно CNews, группа «Астра» (объединение независимых ИТ-брендов, включая владельца ОС Astra Linux) приобрела российского разработчика платформ для управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. Об этом CNews рассказали представители «Астры». В продуктовый портфель компании входят решения по инвентаризации, мониторингу оборудования и подсчету выделенных ресурсов, а также про
31.01.2022 ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП

Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС»

SXi, vCenter, vCloud Director, vSAN и NSX. Но благодаря такого рода партнерствам импортозамещение ИТ в России становится реальностью», – сказал Александр Гришин, владелец продукта VMmanager, компания ISPsystem.
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и ISPsystem, российский разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, подписали дистрибьюторское соглашение. Таким образом, Merlion пополнил свой портфель программных пр
17.09.2019 ISPsystem представила панель Vepp для управления сайтом и сервером

Сегодня Vepp подойдет новичкам с одним или несколькими сайтами. В ближайших планах разработчика — добавить больше инструментов для работы с сайтом: продвижения, аналитики, безопасности. В дальнейшем ISPsystem планирует выпустить Admin Pack и Hosting Pack для продвинутых администраторов и провайдеров виртуального хостинга. ISPsystem традиционно распространяет свои решения через прова
24.07.2018 ISPsystem представила BILLmanager 6 с новым интерфейсом и расширенной поддержкой «облаков»

ло больше новичков. У них нет профессиональной мотивации разбираться со сложными интерфейсам, но есть потребность в инфраструктуре для сайтов и приложений. Чтобы помочь провайдерам следовать трендам, ISPsystem сделала интерфейс клиентской части биллинга проще и привлекательнее. Теперь заказать домен, сервер или целый виртуальный дата-центр через BILLmanager сможет даже далекий от администри
24.10.2017 ISPsystem и DDoS-GUARD представили защиту от DDoS-атак

ISPsystem и DDoS-GUARD объявили о доступности сервиса защиты от DDoS-атак. Разработчики ISPsystem внедрили модуль защиты непосредственно в панель управления сайтом ISPmanager.DDoS-атаки - это серьезная проблема современного интернета. Киберугрозы подобного типа могут блокировать н
11.05.2017 Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров

Axoft и ISPsystem объявили о заключении дистрибуторского соглашения на территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImana
08.07.2009 BILLmanager автоматизирует бизнес хостинг-провайдеров

сть позволит перейти с одной версии на другую, «идя в ногу» с развитием вашего бизнеса. О компании: ISPsystem - быстроразвивающаяся компания-разработчик программного обеспечения для веб-хостинг

Публикаций - 121, упоминаний - 121

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 99
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 157 96
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 3 86
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 7 67
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 65 52
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
7342 9
РусБИТех - РеСолют 16 8
Microsoft Corporation 23868 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 6
Oracle Corporation 6389 6
Ред Софт - Red Soft 467 6
Yandex - Яндекс 6139 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
VMware 2216 5
Intel Corporation 11750 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 5
SAP SE 4898 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 349 4
Softline - Софтлайн 2211 4
Базальт СПО - BaseALT 449 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 3
Merlion - Мерлион 567 3
Telegram Group 1223 3
Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 244 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 62 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 396 2
Цифра ГК 2221 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 169 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 2
Т1 Сервионика - Servionica 218 2
HostVM 34 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 2
GlobalSign - удостоверяющий центр 15 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 129 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 343 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 3
Газпром нефть 511 2
ВсеИнструменты.ру 35 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 1
Полярные авиалинии 4 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 11 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 1
36,6 - аптечная сеть 37 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 1
Нижегородская ярмарка 6 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 30 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 1 1
Силовые машины 83 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика 21 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 6 1
Аврора Авиакомпания 3 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 1 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 16 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
Royal Dutch Shell - Шелл 189 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Газпром ПАО 1179 1
ГПБ - Газпромбанк 974 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 1
X5 Group 789 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 82
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 6
Президент Российской Федерации 3373 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 68 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 28 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 12 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 111
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 107
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 97
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 231 91
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 91
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 73
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 446 68
Программный стек 145 68
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 65
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 234 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 26
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 349 9
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1734 8
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 126 92
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Microsoft Windows 2000 940 4
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Microsoft Windows 14705 3
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Microsoft Outlook 1252 2
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Oracle СУБД 602 2
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Luxms BI 51 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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