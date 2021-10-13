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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рослесхоз
Федеральное агентство лесного хозяйства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 97
Рослесхоз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
|Соколов Алексей 121 6
|Масенков Владислав 9 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 7 6
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Калина Роман 60 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Осипова Александра 16 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Носов Михаил 17 6
|Чукарин Алексей 56 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Исаев Антон 7 5
|Корягин Михаил 6 5
|Макаренков Константин 32 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Артамохов Павел 6 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 9 5
|Иванов Георгий 18 5
|Газизов Алексей 11 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Симаков Олег 106 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Скворцов Иван 3 3
|Ибрагимов Рустем 17 3
|Емелин Дмитрий 14 3
|Емельянов Никита 3 2
|Аноприенко Сергей 2 2
|Определенов Владимир 19 2
|Израйлев Иван 9 2
|Зайчиков Илья 12 2
|Ступин Евгений 18 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Кожев Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766207, в очереди разбора - 669893.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766207, в очереди разбора - 669893.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru