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Рослесхоз
Федеральное агентство лесного хозяйства


13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 5
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 5
21.07.2021 «Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 3
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 2
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
09.04.2020 «Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
01.11.2019 «Барс груп» выпустил новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
01.08.2019 «Барс груп» расширила функциональность Alpha BI 4.3 1
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
22.01.2019 ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
09.06.2017 Не вырубишь топором: для чего лесному хозяйству информационная система 1
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД 1
11.03.2014 Минкомсвязь представила рейтинг федеральных органов власти по недоступности электронных сервисов в СМЭВ 1
30.01.2014 Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней 2
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
27.06.2013 Бизнес осваивает возможности геоаналитики 1
17.06.2013 На чем «Техносерв» заработал 43 млрд рублей 1
08.04.2013 «Техносерв» разработал для Рослесхоза «Государственный лесной реестр» 5
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1
08.10.2012 В России появится Государственный лесной реестр 4
30.01.2012 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-2012: в поисках конкурентных преимуществ» 1
12.01.2012 В 2013 г. государственный лесной реестр будет вестись в электронном виде 4

Публикаций - 61, упоминаний - 97

Рослесхоз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Микрон - Micron 365 6
Барс груп 402 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
Восход ФГБУ НИИ 366 4
АйТи 752 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP SE 3216 2
Ланит Урал 18 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
Diasoft - Диасофт 354 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Google LLC 7161 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Программный продукт ГК 92 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Код Безопасности 365 1
АФК Система ПАО 996 1
Brother 112 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Астерос - Asteros 531 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Центр2М - Center2М 47 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
ИскраУралТел 15 1
Vertica 20 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Армада 277 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
1С-Битрикс 348 1
ICL ГК 69 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Вертолеты России 114 10
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
X5 Group 599 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
Татэнерго 19 4
РусГидро ПАО 129 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Почта России ПАО 1574 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Татнефть 112 1
Роснефть НК 367 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Бином 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром ПАО 524 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 9
Федеральное казначейство России 766 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство РФ 2207 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 3
Счётная палата РФ 460 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 2
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Безопасный город 347 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
БАРС.Alpha BI 32 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Linux OS 4267 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft SQL Server 797 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Google Analytics 70 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Яндекс.Метрика 81 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Informix СУБД 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
Microsoft Excel 436 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Рослесхоз - Государственный лесной реестр 7 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Google Translate 39 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Транспорт 72 1 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple macOS 930 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1946 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
SQL - Язык программирования 434 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Соколов Алексей 121 6
Масенков Владислав 9 6
Приданкин Андрей 30 6
Зыков Игорь 7 6
Гоцуцов Сергей 9 6
Калина Роман 60 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Осипова Александра 16 6
Галактионов Вячеслав 8 6
Носов Михаил 17 6
Чукарин Алексей 56 6
Матвеева Татьяна 83 6
Четвернин Алексей 651 6
Исаев Антон 7 5
Корягин Михаил 6 5
Макаренков Константин 32 5
Баренбойм Владислав 5 5
Кудрявцев Олег 6 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Артамохов Павел 6 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 9 5
Иванов Георгий 18 5
Газизов Алексей 11 4
Шадрин Виталий 9 4
Симаков Олег 106 4
Тарасевич Василий 8 4
Скворцов Иван 3 3
Ибрагимов Рустем 17 3
Емелин Дмитрий 14 3
Емельянов Никита 3 2
Аноприенко Сергей 2 2
Определенов Владимир 19 2
Израйлев Иван 9 2
Зайчиков Илья 12 2
Ступин Евгений 18 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Копаев Геннадий 16 2
Абакумов Евгений 103 2
Кожев Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - Челябинская область 659 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Земля - планета Солнечной системы 874 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Тюменская область 584 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Ноябрьск 62 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 6
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 3 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766207, в очереди разбора - 669893.
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