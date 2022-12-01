Гибкий офис Flex office Flexible office space Коворкинг Coworking Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды Офисное пространство
Коворкинг (с английского co-working) – это совместная работа. В современном понимании означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке. Первый центр открыл программист Брэд Ньюберг в 2005 году в Сан-Франциско. Основной задачей "пространств-коворкингов" является организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство. Коворкинг характеризует гибкую организацию рабочего пространства и стремление к формированию внутренней культуры.
Гибкий офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
|Сергунина Наталья 282 7
|Попов Сергей 98 2
|Кабаков Ярослав 29 2
|Фурсин Алексей 148 2
|Габов Алексей 2 1
|Мангутов Владислав 22 1
|Карчев Олег 24 1
|Садовенко Илья 64 1
|Мартынова Елена 48 1
|Рейман Леонид 1030 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Матеев Денис 33 1
|Хотимский Сергей 6 1
|Левин Борис 47 1
|Левин Леонид 123 1
|Абрамов Алексей 36 1
|Виноградов Дмитрий 59 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Зинченко Владимир 3 1
|Калагин Илья 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
|Forbes - Форбс 623 1
|Ведомости 503 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
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