Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - Офисное пространство

Коворкинг (с английского co-working) – это совместная работа. В современном понимании означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке. Первый центр открыл программист Брэд Ньюберг в 2005 году в Сан-Франциско. Основной задачей "пространств-коворкингов" является организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство. Коворкинг характеризует гибкую организацию рабочего пространства и стремление к формированию внутренней культуры.