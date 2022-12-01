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Индексная книга CNews*
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Гибкий офис Flex office Flexible office space Коворкинг Coworking Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды Офисное пространство

Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - Офисное пространство

Коворкинг (с английского co-working) – это совместная работа. В современном понимании означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке. Первый центр открыл программист Брэд Ньюберг в 2005 году в Сан-Франциско.   Основной задачей "пространств-коворкингов" является организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство. Коворкинг характеризует гибкую организацию рабочего пространства и стремление к формированию внутренней культуры.  


01.12.2022 «Сбер» открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов 1
28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1
17.11.2022 «Авито» вошел в топ-3 лучших российских ИТ-работодателей по версии РБК 1
16.11.2022 ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики 1
27.10.2022 В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково» 1
03.10.2022 В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1
08.09.2022 AK&M присвоило высший рейтинг ESG-отчетности «ВымпелКома» 1
02.09.2022 Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов 1
02.09.2022 Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 1
25.07.2022 Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 1
12.07.2022 МТС запустила технологическую лабораторию в Новосибирске 1
01.07.2022 Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет 1
21.06.2022 «Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов 1
17.06.2022 Американского разработчика микросхем посадили в тюрьму за то, что у него были патенты в Китае 1
10.06.2022 «Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом 1
23.05.2022 Skillbox запустила первую офлайн-школу 1
12.05.2022 «Ситилинк» приглашает в шоурум российских производителей электроники и техники 1
27.04.2022 Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech 1
22.04.2022 «Ситилинк» открыл логистический центр и интерактивный шоурум в Санкт-Петербурге 1
19.04.2022 Современный цифровой офис 2022 1
14.04.2022 Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля 1
05.04.2022 СК «Альфастрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона 1
23.03.2022 Группа «Т1» переезжает в «умный» офис 1
10.03.2022 Привлекательность 5G mmWave для бизнеса 1
15.02.2022 Технологии удаленной работы 1
10.02.2022 Aruba и «Первый бит» создали сетевую инфраструктуру для нового офиса Joom 1
09.02.2022 В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тысяч новых ИП и компаний 2
04.02.2022 Российской ИТ-чиновнице за взятку дали 10 лет строгого режима 1
03.02.2022 Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции 2
31.12.2021 Цифровое деловое пространство с историей: где презентуют инновационные решения в Москве 1
06.12.2021 «Расширяем стартап-нетворк»: участники StartHub.Moscow 2.0 о планах по развитию проектов 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
23.11.2021 Коворкинг Collider перезапускается как комьюнити tech-предпринимателей 1
Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
07.10.2021 Global Information Security Days 2021 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 2

Публикаций - 138, упоминаний - 155

Гибкий офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
Microsoft Corporation 23395 5
Yandex - Яндекс 5551 5
Центел - Центральный телеграф 408 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 3
Крок - Croc 1683 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Huawei 3459 3
Apple Inc 11103 3
LG Electronics 3530 2
Samsung Electronics 9667 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 295 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
Merlion iRU - Деловой офис 256 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
Lenovo Group 2151 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Xiaomi 1254 2
Айтеко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 18 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 2
Konica Minolta 374 2
Intel Corporation 11624 2
Google LLC 10865 1
Совкомбанк Технологии 7 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
Nvidia Corp 3203 1
Merlion - Мерлион 483 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 1
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 46 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
SAP SE 4833 1
Telegram Group 999 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1106 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
Softline - Софтлайн 2032 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 4
X5 Group 804 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 3
Газпром ПАО 1144 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 7 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
IKEA - ИКЕА 145 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 224 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Совкомбанк ПАО 193 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 250 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 44 3
Президент Российской Федерации 3492 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Правительство Москвы 1965 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Microsoft Office 3405 3
Microsoft Windows 2000 12612 3
Google Android 12432 3
НТР - Новые телеком-решения 12 2
Linux OS 8153 2
Apple macOS 1693 2
Microsoft Teams 351 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Microsoft Windows 10 13409 1
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 41 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
Microsoft Office 365 858 1
iTeco SmartBM 4 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
Яндекс 360 24 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 4 1
Marvell Kirkwood 5 1
Яндекс.Телемост 118 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 78 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 261 1
SafeTech - PayControl 24 1
Huawei FusionSphere 19 1
Яндекс.Почта 128 1
Google Sheets 22 1
Google Keep 28 1
Microsoft Office 2007 211 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 689 1
Google Slides 12 1
Бифит iBank 53 1
ВГТРК Смотрим 510 1
Microsoft Outlook 1272 1
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Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 263 1
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Кабаков Ярослав 29 2
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Габов Алексей 2 1
Мангутов Владислав 22 1
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Садовенко Илья 64 1
Мартынова Елена 48 1
Рейман Леонид 1030 1
Каменева Жамиля 11 1
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Левин Леонид 123 1
Абрамов Алексей 36 1
Виноградов Дмитрий 59 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Зинченко Владимир 3 1
Калагин Илья 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 9
Россия - РФ - Российская федерация 121478 6
Африка - Африканский регион 3256 5
Беларусь - Белоруссия 4165 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Швеция - Королевство 3449 2
Нидерланды 3287 2
Казахстан - Республика 4750 2
Германия - Берлин 697 2
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Таиланд - Королевство 720 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Китай - Тайвань 3659 1
Япония 12847 1
Европа Восточная 2989 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Средиземное море - Средиземноморье 196 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 369 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 159 1
Донбасс 47 1
Великобритания - Лондон 2360 1
Турция - Турецкая республика 2045 1
Финляндия - Финляндская Республика 3459 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 335 1
США - Нью-Йорк 2807 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 106 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 3
Бизнес-акселератор 350 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1877 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 181 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 48 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
Forbes - Форбс 623 1
Ведомости 503 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Gartner - Гартнер 3466 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
GeekBrains 76 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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