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Везёт ГК
Fasten Russia
Агрегатор такси
Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси)


13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей 8
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 3
15.10.2020 Платформа доставки «Чекбокс» привлекла инвестиции на развитие в России 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
18.06.2020 Государство займется предотвращением «убийства стартапов» в России 2
11.06.2020 Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента 25
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 39
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей 21
25.10.2019 Квартальная выручка «Яндекса» за III кв. 2019 года выросла на 38% 1
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 5
20.08.2019 МТТ обеспечил связью колл-центры агрегатора такси «Везет» 8
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей 1
26.07.2019 Выручка «Яндекса» выросла на 41%. «Яндекс.Такси» получило первую прибыль за четыре года 1
15.07.2019 «Яндекс.такси» покупает одного из главных конкурентов - такси «Везет». Mail.ru может наложить вето на сделку 5
05.04.2019 «Яндекс.такси» объединилось с конкурентами ради слежки за водителями 5
05.04.2019 «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» тестируют систему контроля водителей 1
30.01.2019 Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 6
16.11.2018 «Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину 3
26.10.2018 Такси «Яндекса» и Mail.ru объединились против властей, которые хотят «отбросить рынок на 15 лет назад» 1
12.10.2018 Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси» 15
03.08.2018 «Центральная касса» и Проинвестбанк выпустили карту «Скорость» для таксистов 1
22.06.2018 Mail.ru Group присоединилась к раунду инвестиций в агрегатор такси «Везет» 2
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций 3
05.04.2018 «Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси 9
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 5
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 14
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» 1
24.11.2017 Регуляторы «проспали» появление в России крупного онлайн-агрегатора такси 21
17.11.2017 Совместное такси «Яндекса» и Uber проведет IPO в США 2
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 5
05.09.2017 РПФИ собирается вложиться в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber 2
13.07.2017 «Яндекс.Такси» и Uber объединились в компанию стоимостью $3,7 млрд 2
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM 4
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM 1
27.01.2017 «Центральная касса» и RuTaxi запустили оплату банковской картой в такси 2
24.10.2016 «Центральная касса» начала принимать карты «Мир» 1
29.04.2016 Приложения для путешественников и туристов. Выбор ZOOM 2

Публикаций - 39, упоминаний - 231

Везёт ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 22
VK - Mail.ru Group 2487 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Google LLC 7177 3
Yandex Go - Yango 10 3
Teleon - Телеон 1 1
SEC Consult Services 931 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Rakuten 29 1
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Facebook 3768 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Alibaba Group 298 1
Uber Technologies 258 18
Uber 257 18
Яндекс.Такси 271 13
UFG Private Equity 25 7
Gett 60 7
MLU B.V. 10 6
Ситимобил - Служба такси 113 5
Almaz Capital Partners 118 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
О2О Delivery club 153 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
CityMobil - сервис по заказу такси 3 2
Deanfirm 2 2
Axelcroft 2 2
Колли-Сибирь - Колл-центр 1 1
Ckassa 4 1
Infinity Taxi 7 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Uber China 7 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Тилтех капитал 7 1
Центральная касса 11 1
DiDi Chuxing 19 1
Зеленая линия Волгоград 1 1
Emery Capital 5 1
Deanfirn 1 1
GoLama 2 1
GetBoat.com 1 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Daimler AG 71 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Яндекс.Еда 93 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
eBay Inc 534 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Правительство РФ 2208 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Президент США 105 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Королевский адвокат 1 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Безопасный город 347 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 3
Uber Eats - UberEATs 28 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Яндекс.Маркет 439 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 2
Яндекс.Радар 25 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Drom.ru 7 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
Яндекс.Директ 91 1
Яндекс.Шеф 11 1
Яндекс.Дзен 66 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Яндекс.Авто 33 1
Apple - App Store 2198 1
Apple iPad 3263 1
Львов Евгений 10 6
Худавердян Тигран 66 5
Артемьев Игорь 66 5
Волож Аркадий 181 3
Добродеев Борис 83 2
Лукашевич Андрей 7 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Рычков Андрей 10 1
Бушуев Александр 5 1
Абрамян Владислав 1 1
Вартанян Феликс 1 1
Шулейко Даниил 11 1
Евдаков Кирилл 2 1
Цыганов Андрей 5 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Варлашин Влад 1 1
Литвиненко Сергей 2 1
Остапенко Владимир 1 1
Левицкий Роман 1 1
Кобяков Илья 3 1
Безруков Виталий 1 1
Пронин Дмитрий 1 1
Воронцов Александр 2 1
Першиков Александр 2 1
Костиков Александр 4 1
Старовойтова Александра 3 1
Аракелян Арам 7 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Биккужин Рамиль 11 1
Делицын Леонид 94 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Вермишян Геворк 61 1
Галицкий Александр 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Казахстан - Республика 2650 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Беларусь - Белоруссия 2099 5
Чехия - Чешская Республика 500 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Грузия 693 3
Украина 3398 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Ярославль 407 2
Армения - Республика 690 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - Краснодар 1041 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Нидерланды 981 2
Россия - Омск 632 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
США - Кремниевая долина 399 1
Европа 3788 1
Россия - Курган 148 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Болгария - Республика 306 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Астрахань 242 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Серпухов 40 1
Великобритания - Лондон 828 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Восточная Европа 1691 1
Израиль 725 1
Израиль - Тель-Авив 56 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Африка 1499 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Русский язык 1000 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 786 1
The Wall Street Journal 710 1
CrunchBase 62 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
Rusbase 15 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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