Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Везёт ГК
Fasten Russia
Агрегатор такси
Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси)
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Публикаций - 39, упоминаний - 231
Везёт ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google Android 10751 6
|Apple iOS 5742 3
|Uber Eats - UberEATs 28 3
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
|Яндекс.Маркет 439 2
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
|Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 2
|Яндекс.Радар 25 2
|Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
|Drom.ru 7 1
|VK - Mail.ru Maps.me 45 1
|Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
|Яндекс.Директ 91 1
|Яндекс.Шеф 11 1
|Яндекс.Дзен 66 1
|Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
|Яндекс.Авто 33 1
|Apple - App Store 2198 1
|Apple iPad 3263 1
|Львов Евгений 10 6
|Худавердян Тигран 66 5
|Артемьев Игорь 66 5
|Волож Аркадий 181 3
|Добродеев Борис 83 2
|Лукашевич Андрей 7 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Рычков Андрей 10 1
|Бушуев Александр 5 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Шулейко Даниил 11 1
|Евдаков Кирилл 2 1
|Цыганов Андрей 5 1
|Мычкин Дмитрий 1 1
|Варлашин Влад 1 1
|Литвиненко Сергей 2 1
|Остапенко Владимир 1 1
|Левицкий Роман 1 1
|Кобяков Илья 3 1
|Безруков Виталий 1 1
|Пронин Дмитрий 1 1
|Воронцов Александр 2 1
|Першиков Александр 2 1
|Костиков Александр 4 1
|Старовойтова Александра 3 1
|Аракелян Арам 7 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Биккужин Рамиль 11 1
|Делицын Леонид 94 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Галицкий Александр 82 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru