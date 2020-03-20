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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БОСС Кадровик HRMS
Публикаций - 129, упоминаний - 193
БОСС Кадровик HRMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кучик Евгений 17 11
|Котов Олег 44 6
|Гусев Михаил 7 5
|Глазков Александр 62 3
|Воропаева Екатерина 19 3
|Муллахметова Гузель 9 3
|Яппаров Тагир 80 3
|Комиссаров Дмитрий 174 3
|Нагорнов Иван 6 2
|Ананьева Татьяна 8 2
|Богомолов Игорь 6 2
|Ананьев Алексей 106 2
|Ворсина Мария 2 2
|Зайцев Алексей 4 1
|Васильев Евгений 109 1
|Сульгин Сергей 45 1
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Давыдов Александр 42 1
|Бондарь Дмитрий 22 1
|Васильев Владислав 42 1
|Кирьянова Александра 53 1
|Андрианов Павел 29 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Елистратов Николай 90 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Горпинченко Роман 11 1
|Меджитов Тимур 58 1
|Путин Владимир 2459 1
|Беляев Владислав 66 1
|Арсентьев Андрей 56 1
|Натрусов Артем 136 1
|Рензяев Константин 31 1
|Петунин Алексей 58 1
|Холинов Андрей 18 1
|Осипов Константин 9 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Калина Роман 61 1
|Семенов Александр 89 1
|Рубанов Владимир 64 1
|Ермак Мария 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru