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БОСС Кадровик HRMS



20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт»
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»
15.03.2018 Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS
02.02.2016 BSC обеспечивает расширенную поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик» в «АстраЗенека»
30.09.2014 «Шнейдер Электрик» реализует полномасштабное внедрение «БОСС-Кадровик» в России
27.03.2014 «Синергия» перешла на единую HRMS-систему на базе «БОСС-Кадровика»
01.07.2013 «БОСС. Кадровые системы» осуществила поставку тысячной лицензии системы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе
16.05.2013 «Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик»
02.04.2013 «БОСС-Кадровик» обеспечивает прозрачный переход на Microsoft SQL Server 2012
27.08.2012 «Синергия» внедряет систему управления персоналом на базе «БОСС-Кадровика»
11.03.2012 «Апатит» приступает к пилотному тестированию «БОСС-Кадровика»
08.11.2011 «Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика»
13.10.2011 «БОСС-Кадровик» стал доступен из «облака»
30.06.2011 «Босс-Кадровик» стал бесплатным
19.01.2011 «Аммофос» внедряет «БОСС-Кадровик» с помощью BSC
17.01.2011 Вышла новая версия автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик»
30.09.2010 BSC внедряет HRM-систему «БОСС-Кадровик» на заводе «Потенциал»
25.08.2010 «Нонолет-КиТ» внедрил «БОСС-Кадровик» в объединенном «МДМ Банке»
19.01.2010 «БОСС-Кадровик» интегрирован с сервисами HeadHunter
27.10.2009 «Росгосстрах» проведёт консолидацию страховых компаний вместе с «БОСС-Кадровиком»
03.07.2009 «Томскнефтехим» управляет персоналом с помощью «БОСС-Кадровика»
19.05.2009 «АльфаСтрахование» управляет персоналом с помощью «БОСС-Кадровика»
16.03.2009 «АйТи» внедрила «БОСС-Кадровик» в ЭПО «Сигнал»
28.07.2008 «Ланч» автоматизирует управление персоналом на базе «БОСС-Кадровика»
14.07.2008 «АйТи» отдает «БОСС-Кадровик» в аренду
20.05.2008 «БОСС-Кадровик» поможет «Негуснефти» управлять персоналом
22.04.2008 Химфармкомбинат «Акрихин» перевел табельный учет в «БОСС-Кадровик»
09.04.2008 Завод им. Дегтярева автоматизирует кадровый учет с помощью «БОСС-Кадровика»
28.03.2008 GMCS предлагает ИT-аутсорсинг системы «БОСС-Кадровик»
18.03.2008 «Роствертол» автоматизирует расчет зарплаты с помощью «БОСС-Кадровика»
20.07.2007 «Торговый Центр — Поволжье» закупил лицензии «БОСС-Кадровика»
16.07.2007 «Корус консалтинг» будет внедрять «Босс-кадровик»
29.06.2007 «Жилищный капитал» будет управлять персоналом с «БОСС-Кадровиком»
25.06.2007 «Фармстандарт» оснащает «дочек» системой «БОСС-Кадровик»
28.05.2007 «КАРО Фильм» управляет кадрами в системе «БОСС-Кадровик»
16.05.2007 Нижневартовские строители полагаются на «БОСС-Кадровик»
25.04.2007 «Босс-кадровик» внедрили в компании «Ассорти»
20.04.2007 «Декатлон» внедряет АСУ персоналом «БОСС-Кадровик»
08.02.2007 Завершена интеграция «БОСС-Кадровика» и E-Staff

Публикаций - 129, упоминаний - 193

БОСС Кадровик HRMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1124 34
GMCS 315 20
Microsoft Corporation 22011 17
SAP SE 4412 16
Oracle Corporation 5890 15
5499 15
1С-ИжТиСи 4907 13
Программный продукт ГК 3708 12
Directum - Директум 811 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7905 5
IBM - International Business Machines Corp 8809 4
Парус Корпорация 419 3
Аплана Группа компаний 152 3
Галактика - Корпорация 1043 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 3
Infor 189 3
Diasoft - Диасофт 518 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 739 2
Компьюлинк ГК - Compulink 383 2
Cisco Systems 4676 2
Telegram Group 704 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 347 2
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 2
Oracle - Sun Microsystems 2173 2
Dell Technologies - Dell Computer 845 2
Schneider Electric - ШЭЗЭМ - Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок 28 2
МегаФон ПетерСтар 308 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8603 2
VK - Mail.ru Group 2929 2
Docsvision - ДоксВижн 946 2
Naumen - Наумен 441 2
Yandex - Яндекс 4781 2
BMC Software 90 2
Логика Бизнеса 202 2
HRlink - Инновации в управлении кадрами 18 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2280 2
Синтерра - Synterra 776 2
ФосАгро 71 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 5
Открытие ФК - Росгосстрах 261 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 3
Алроса АК 104 3
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 76 3
ФосАгро - Апатит 17 3
МДМ Банк 219 2
Нарьянмарнефтегаз 10 2
Роснефть НК 421 2
X5 Group 660 2
Decathlon - Декатлон 27 2
АльфаСтрахование СГ 233 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 36 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 15 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 2
ЮКОС НК 138 2
РЖД - Российские железные дороги 1397 2
Лукойл Информ 75 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Аэрофлот 623 2
ТНК-ВР Холдинг 239 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 81 2
HeadHunter Group - HH Group 394 2
Связной Банк 87 1
Росводоканал 63 1
Воронежсинтезкаучук АО 12 1
Альфа-Банк 1338 1
Polpharma SA - Польфарма АО 2 1
Audi 179 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Комус 36 1
Башнефть ПАО АНК 114 1
АльфаСтрахование Жизнь 7 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 85 1
Совкомбанк Совесть 40 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 1
AstraZeneca - АстраЗенека 38 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2066 6
Петербургский метрополитен ГУП 70 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 590 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 626 2
Счётная палата РФ 579 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 113 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 1
Президент Российской Федерации 3007 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1057 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 918 1
Правительство Москвы 1492 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 44 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 199 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 123 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 48 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 88 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Федеральное казначейство России 1149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1813 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России 36 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2604 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7519 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 336 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 128 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
MACS - Школа новой экономики 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 1
Docflow 113 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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