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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БОСС-Кадровик
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 103
БОСС-Кадровик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кучик Евгений 13 3
|Воропаева Екатерина 18 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Зинченко Алексей 2 1
|Данилин Александр 12 1
|Горянский Павел 15 1
|Горбачев Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Бородай Юлия 2 1
|Гусев Михаил 6 1
|Юданов Алексей 1 1
|Шашмурина Ксения 5 1
|Полозова Елена 1 1
|Шарапова Александра 3 1
|Ермашенков Илья 1 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Воробьев Валерий 6 1
|Сайкин Антон 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Скляр Алексей 49 1
|Путин Владимир 1826 1
|Ковалева Ирина 5 1
|Петунин Алексей 58 1
|Васильев Владислав 39 1
|Ананьева Татьяна 8 1
|Глазков Александр 57 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1990 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|MACS - Школа новой экономики 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru