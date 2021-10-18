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БОСС-Кадровик


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
08.04.2021 Directum выпустила решение для подписания кадровых документов в облаке 1
25.02.2021 Сервис PayDay позволяет выдавать зарплату пропорционально отработанному времени в любой момент 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
21.05.2019 Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса» 1
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик» 2
15.03.2018 Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию 3
08.02.2018 Представлена новая программируемая среда разработки SQL-приложений 2
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS 2
19.12.2016 Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс 2
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 2
20.06.2014 Определены крупнейшие проекты внедрений HRM-систем в России 1
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 1
13.08.2013 «АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ 1
01.07.2013 «БОСС. Кадровые системы» осуществила поставку тысячной лицензии системы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе 1
16.05.2013 «Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик» 3
02.04.2013 «БОСС-Кадровик» обеспечивает прозрачный переход на Microsoft SQL Server 2012 3
03.12.2012 «Норбит» перевел «Росинтер Ресторантс Холдинг» на Microsoft Dynamics AX 2009 1
22.11.2012 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с SAP HR 1
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден 1
31.08.2012 «Кредитпромбанк» оптимизировал процессы управления 1
10.04.2012 МТТ повышает эффективность корпоративного управления при поддержке GMCS 2
11.03.2012 «Апатит» приступает к пилотному тестированию «БОСС-Кадровика» 1
31.01.2012 «Сколково» безвозмездно выдал 24 млн руб. на «облако» «АйТи» 1
17.11.2011 GMCS запустила HRM-систему в «Тихвинском вагоностроительном заводе» 1
08.11.2011 «Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика» 1
13.10.2011 «БОСС-Кадровик» стал доступен из «облака» 2
01.09.2011 «Тихвинский вагоностроительный завод» построил ИТ-инфраструктуру для управления бизнес-процессами 1
08.08.2011 В «Лукойле» завершается внедрение ИСУ «Персонал» 1
30.06.2011 «Босс-Кадровик» стал бесплатным 1
15.04.2011 Стартовали продажи коммерческих редакций платформы RP Server 1
15.04.2011 Лидеры в области качества процессов управления персоналом используют «1C», SAP и Oracle 1

Публикаций - 74, упоминаний - 103

БОСС-Кадровик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3215 8
АйТи 752 5
Microsoft Corporation 11095 4
GMCS 222 2
Синтерра - Synterra 565 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Ростелеком ЦентрТелеком 192 1
HRlink - Инновации в управлении кадрами 8 1
ФОРС Дистрибуция 14 1
Google LLC 7154 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Аплана Группа компаний 102 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Diasoft - Диасофт 354 1
IBM 3544 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Yandex - Яндекс 4101 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Логика Бизнеса 141 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Dahua Technology 34 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Алроса АК 81 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта Банк 289 1
Росгосстрах 182 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ФосАгро 54 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Транснефть 159 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 66 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
OpenStack 347 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 3
Microsoft SQL Server 795 2
IBM Cognos BI 142 2
OpenText Documentum 190 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows 853 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
ФОРС Дистрибуция SkyFORS 6 1
ФОРС - FORS Solution Center 7 1
Microsoft Office Online 25 1
Реляционное программирование - RP Server 1 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Infor ERP LN 31 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
SAP Activate (Agile) 2 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
TmaxSoft Tibero 40 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Avanpost Web SSO 9 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iOS 5742 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Office 365 769 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Skype 1469 1
Microsoft Teams 214 1
Кучик Евгений 13 3
Воропаева Екатерина 18 1
Прозоровский Василий 40 1
Зинченко Алексей 2 1
Данилин Александр 12 1
Горянский Павел 15 1
Горбачев Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Бородай Юлия 2 1
Гусев Михаил 6 1
Юданов Алексей 1 1
Шашмурина Ксения 5 1
Полозова Елена 1 1
Шарапова Александра 3 1
Ермашенков Илья 1 1
Горпинченко Роман 6 1
Воробьев Валерий 6 1
Сайкин Антон 1 1
Елистратов Николай 90 1
Подбуцкий Георгий 26 1
Скляр Алексей 49 1
Путин Владимир 1826 1
Ковалева Ирина 5 1
Петунин Алексей 58 1
Васильев Владислав 39 1
Ананьева Татьяна 8 1
Глазков Александр 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Казахстан - Республика 2632 3
Украина 3372 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Китай - Ухань 32 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1990 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
MACS - Школа новой экономики 5 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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