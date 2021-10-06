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XSS Cross-Site Scripting
Межсайтовый скриптинг
Межсайтовое выполнение сценариев


06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
13.09.2021 Смертельно больной хакер выложил в Сеть исходниики знаменитого трояна 1
16.08.2021 Хакерский ресурс прорекламировал себя, слив криминалу данные миллиона взломанных карт 2
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
23.07.2021 В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов 2
22.07.2021 «Ростелеком-Солар»: больше половины веб-приложений позволяют хакерам проникнуть в инфраструктуру компании 1
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 1
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели 2
25.11.2020 Два «детских» бага в TikTok позволяли красть аккаунты в один клик 3
01.10.2020 Крупнейший в мире хостинг ИТ-проектов запустил бесплатный поиск ошибок в ПО 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
29.09.2020 «Ростелеком-Солар» назвал ключевые уязвимости в ИТ-инфраструктурах органов государственной власти и госорганизациях 1
10.09.2020 Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей 1
10.09.2020 Опасную «дыру» в своих картах Google смогла заделать со второго раза 2
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall 1
20.07.2020 «Яндекс.Облако» обезопасит веб-сервисы пользователей с помощью инструментов защиты «Валарм» 1
02.07.2020 F5 устранила уязвимости в контроллере BIG-IP, обнаруженные Positive Technologies 1
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов 7
27.05.2020 70% приложений во всем мире содержат уязвимости, унаследованные от СПО 2
18.05.2020 «Ростелеком-Солар»: около 70% веб-приложений содержат критические уязвимости 2
16.03.2020 ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами 2
13.03.2020 В Open Source-проектах взрывной рост числа уязвимостей. На чем пишут самое «дырявое» ПО 1
13.02.2020 Positive Technologies: 82% уязвимостей веб-приложений содержится в исходном коде 3
10.01.2020 Чужой аккаунт TikTok можно легко захватить с помощью официального приложения 1
19.11.2019 Эксперты «Ростелеком-Солара» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП 1
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак 1
14.08.2019 В 4G-роутерах найдены серьезные «дыры». Исправят не все 3
04.07.2019 Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки 1
05.03.2019 Positive Technologies: число критически опасных уязвимостей веб-приложений в 2018 году выросло в три раза 3
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
04.09.2018 Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали низким уровень защиты в 43% компаний 1
15.06.2018 Исследование Positive Technologies: киберпреступники могут похитить персональные данные пользователей 44% веб-приложений 2
22.05.2018 Adobe совершила крупнейшую покупку за 10 лет 1
24.04.2018 Банковский софт для iPhone вдвое труднее взломать, чем ПО для Android 1
21.03.2018 Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 1
19.03.2018 Positive Technologies: веб-приложения банков наиболее уязвимы 1
15.03.2018 Positive Technologies: приложения банков и торговых площадок стали главной целью хакеров в конце 2017 года 1

Публикаций - 100, упоминаний - 143

XSS Cross-Site Scripting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 11
Microsoft Corporation 11095 8
SEC Consult Services 930 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 5
Google LLC 7154 5
SAP SE 3215 5
SAP CIS - САП СНГ 754 3
Darkside - Хакерская группировка 17 3
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Salesforce.com 273 1
F5 Networks 81 1
ZyXEL Communications 168 1
Cloudflare 50 1
Onsec - Онсек 5 1
Palo Alto Networks 80 1
Magento Inc 26 1
Gemalto 168 1
Микротест 177 1
ДиалогНаука 89 1
Netgear 163 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 3 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Defiant Wordfence Threat Intelligence 4 1
SolidSoft - СолидСофт 10 1
Veracode 4 1
Harris Corporation 15 1
GitHub 412 1
SafeNet 79 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Facebook 3766 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 1
ZTE Corporation 550 1
Adobe Systems 808 1
Colonial Pipeline 15 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
eBay Inc 531 1
Uber Technologies 258 1
Permira 10 1
Qiwi 783 1
Avito - Авито 171 1
Nestle - Нестле 64 1
Coca-Cola Company 112 1
Uber 257 1
WMG - Warner Music Group 71 1
Кредит Европа банк 29 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Конституционный суд РФ 48 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2205 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 6
RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость 21 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 4
Flash 475 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 2
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 2
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость 9 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Wave Computing MIPSel - система команд и микропроцессорных архитектур 9 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 15 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
IDOR - Insecure Direct Object References - Уязвимость - Небезопасные прямые ссылки на объекты 1 1
ping - скорость отклика сети 30 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 9 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 18 1
SQL - Язык программирования 434 25
JavaScript - Язык программирования 631 20
Java - Язык программирования 1177 7
Google Android 10751 6
PHP - Язык программирования 305 5
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 4
SAP NetWeaver 62 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 4
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 4
SAP Security Note 5 3
SAP Notes 13 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Apple iOS 5742 3
SAP NetWeaver JAVA 5 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 2
Ruby - Язык программирования 92 2
Google Maps - Карты Google 400 2
Onsec - Wallarm WAF 4 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 2
ByteDance TikTok 95 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
WordPress 169 2
Linux OS 4260 2
Apple macOS 926 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Palo Alto Networks PAN-OS 7 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
SAP NetWeaver KM - SAP NetWeaver Knowledge Management 1 1
SAP NetWeaver SLD - SAP NetWeaver System Landscape Directory 1 1
SAP BPA - SAP Business Process Automation 1 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Водясов Алексей 97 3
Ключников Михаил 18 3
Самойленко Максим 65 2
Дрюков Владимир 29 2
Швецов Александр 5 2
Гришина Анастасия 3 2
Зиненко Ольга 10 2
Костров Дмитрий 20 1
Насонов Михаил 2 1
Каталков Дмитрий 3 1
Охотин Сергей 1 1
Зайцев Георгий 5 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Шипулин Кирилл 1 1
Lavelle Mark - Лавелл Марк 1 1
Rencher Brad - Ренчер Брэд 2 1
Абрамов Никита 4 1
Hutchings Justin - Хатчингс Джастин 1 1
Хантимиров Рамиль 12 1
Стуров Дмитрий 25 1
Огородников Дмитрий 24 1
Карантаев Владимир 2 1
Кожевников Максим 1 1
Торрес Александр 1 1
Карпов Илья 27 1
Дружинин Евгений 19 1
Авезова Яна 10 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 1
Морозов Александр 16 1
Колесов Александр 19 1
Залманов Дмитрий 22 1
Зайцев Михаил 145 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Мельникова Анастасия 166 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Украина 3372 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
США - Редмонд 105 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Индонезия - Республика 385 1
Китай - Тайвань 591 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Канада 1304 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Индия - Республика 2173 1
Япония 2788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Wikipedia - Википедия 277 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
BleepingComputer - Издание 120 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 2
Gartner 2192 1
Pen Test Partners 6 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
SAP Security Patch Day 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763455, в очереди разбора - 667142.
Создано именных указателей - 46354.
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