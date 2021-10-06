Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
XSS Cross-Site Scripting
Межсайтовый скриптинг
Межсайтовое выполнение сценариев
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 143
XSS Cross-Site Scripting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Colonial Pipeline 15 2
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|eBay Inc 531 1
|Uber Technologies 258 1
|Permira 10 1
|Qiwi 783 1
|Avito - Авито 171 1
|Nestle - Нестле 64 1
|Coca-Cola Company 112 1
|Uber 257 1
|WMG - Warner Music Group 71 1
|Кредит Европа банк 29 1
|Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
|Водясов Алексей 97 3
|Ключников Михаил 18 3
|Самойленко Максим 65 2
|Дрюков Владимир 29 2
|Швецов Александр 5 2
|Гришина Анастасия 3 2
|Зиненко Ольга 10 2
|Костров Дмитрий 20 1
|Насонов Михаил 2 1
|Каталков Дмитрий 3 1
|Охотин Сергей 1 1
|Зайцев Георгий 5 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Шипулин Кирилл 1 1
|Lavelle Mark - Лавелл Марк 1 1
|Rencher Brad - Ренчер Брэд 2 1
|Абрамов Никита 4 1
|Hutchings Justin - Хатчингс Джастин 1 1
|Хантимиров Рамиль 12 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Огородников Дмитрий 24 1
|Карантаев Владимир 2 1
|Кожевников Максим 1 1
|Торрес Александр 1 1
|Карпов Илья 27 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Авезова Яна 10 1
|Friedman Nat - Фридман Нэт 13 1
|Морозов Александр 16 1
|Колесов Александр 19 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 2
|Gartner 2192 1
|Pen Test Partners 6 1
|OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763455, в очереди разбора - 667142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763455, в очереди разбора - 667142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru