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SearchInform КИБ
Контур информационной безопасности


14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 7
14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 3
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 3
20.07.2021 ПО научилось определять причины выгорания сотрудников 2
06.07.2021 ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек 2
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ» 5
06.10.2020 «Синергия» расширила применение программы для защиты от утечек информации 3
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
10.06.2020 «Сёрчинформ» вывела в облако защиту от утечек 1
25.05.2020 «Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM» 2
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 1
20.04.2020 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Когда бизнес «режет косты», вендорам нужно направить все силы на оптимизацию 2
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке 1
14.01.2020 «Леноблинвентаризация» внедрила «Серчинформ КИБ» для защиты информации 2
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС» 3
02.12.2019 НПФ «Будущее» выбрал «Сёрчинформ» в качестве поставщика системы для защиты данных 1
25.11.2019 «Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ» 2
14.10.2019 «Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ» 1
23.08.2019 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля привилегированных пользователей 4
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации 2
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
22.02.2019 «СёрчИнформ»: 30% российских компаний увеличили за год бюджеты на ИБ 1
29.11.2018 «СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter 2
06.11.2018 «Серчинформ» объявил о росте производительности своей DLP-системы на 30% 3
22.10.2018 «КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR 1
22.05.2018 «КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group 3
24.04.2018 «ЭР-Телеком» выбирает «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации 4
19.04.2018 «СёрчИнформ» объявила о коммерческом релизе модуля профайлинга 1
03.04.2018 «Российский инвестиционный банк» выбрал «КИБ Серчинформ» для защиты информации 4
27.03.2018 «СёрчИнформ» расширяет свое присутствие на рынке ЮАР 2
22.11.2017 Новая версия «СерчИнформ SIEM»: поддержка Linux и карта инцидентов 8
05.10.2017 «СёрчИнформ» представила первый в России автоматизированный модуль профайлинга в составе DLP 1
20.07.2017 «КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux 1
11.07.2017 «Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram 3
13.06.2017 «Сёрчинформ» выходит на рынок Латинской Америки 1
08.06.2017 «Нефтетранссервис» внедрил «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий ИБ 2
06.06.2017 DLP-система от «СёрчИнформ» защищает данные «Кубанской нефтегазовой компании» 3
22.05.2017 Концерн РТИ использует «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации 1
04.04.2017 Вышла обновленная версия «СёрчИнформ SIEM» 6
22.03.2017 «СёрчИнформ» открывает новое направление: профайлинг в ИБ 2

Публикаций - 56, упоминаний - 126

SearchInform КИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SearchInform - Серчинформ 181 21
Microsoft Corporation 11143 3
Telegram Group 702 2
3770 2
Cisco Systems 2054 2
TeamViewer 78 1
Red Hat 668 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
АТОЛ ГК 168 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Condyn 1 1
Addreality 36 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Ascreen - Аскрин 17 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Factorin - Факторин 4 1
Гарда Технологии 38 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Oracle Corporation 3360 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Check Point Software Technologies 447 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Facebook 3767 1
Huawei 2733 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
IBM 3554 1
Abbyy 797 1
VMware 1829 1
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Renault - Рено Россия 88 1
Пионер ГК 9 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Росинбанк - Российский Инвестиционный Банк 1 1
Будущее НПФ 5 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Дикси Мегамарт 5 1
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
АвтоВАЗ 119 1
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
X5 Group 599 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
LinkedIn 521 1
Леноблинвентаризация БТИ 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Открытие ФК 538 1
Газпром ПАО 524 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 251 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 6 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Microsoft Windows 10 6670 5
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 18 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Microsoft Exchange 684 2
SearchInform TimeInformer 8 2
SearchInform FileAuditor 10 2
Яндекс.Диск 118 2
Linux OS 4272 2
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 1
Evernote 178 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Microsoft Lync 272 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
Kaspersky Anti-Virus 18 1
IBM API Connect 6 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 117 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 9 1
SearchInform Database Monitor 3 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
QIP - Мессенджер 87 1
Activity BPM 2 1
Ред ОС 239 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Rakuten Viber 429 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Microsoft Windows XP 901 1
Microsoft SQL Server 798 1
Парфентьев Алексей 33 15
Ожегов Сергей 21 3
Матвеев Лев 42 2
Филатов Алексей 5 2
Копейкин Антон 1 1
Александров Сергей 7 1
Чигирёв Алексей 1 1
Закревский Алексей 6 1
Захаров Сергей 8 1
Исаев Роман 2 1
Новиков Виктор 2 1
Богданов Валентин 7 1
Борисов Алексей 16 1
Арсеньев Олег 1 1
Нагаев Алексей 1 1
Пустарнаков Валерий 2 1
Рустамов Рустам 169 1
Терешков Михаил 2 1
Бузмаков Андрей 1 1
Антипинский Андрей 3 1
Брагин Александр 3 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Сыкулев Андрей 57 1
Никифоров Николай 1126 1
Мажара Василий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
Латинская Америка 725 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Карибский бассейн - Карибы 22 1
Судан - Республика 41 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Томск 450 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Воронеж 693 1
Китай - Ухань 32 1
Украина 3389 1
Ближний Восток 1478 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Европа 3781 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Восточная Европа 1688 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
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