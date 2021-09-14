Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SearchInform КИБ
Контур информационной безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 126
SearchInform КИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SearchInform - Серчинформ 181 21
|Microsoft Corporation 11143 3
|Telegram Group 702 2
|1С 3770 2
|Cisco Systems 2054 2
|TeamViewer 78 1
|Red Hat 668 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|АТОЛ ГК 168 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Cinimex - Синимекс 160 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
|Condyn 1 1
|Addreality 36 1
|Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
|Ascreen - Аскрин 17 1
|Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
|Factorin - Факторин 4 1
|Гарда Технологии 38 1
|УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|Oracle Corporation 3360 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
|Check Point Software Technologies 447 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|Facebook 3767 1
|Huawei 2733 1
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|InfoWatch - Инфовотч 613 1
|IBM 3554 1
|Abbyy 797 1
|VMware 1829 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 251 1
|Парфентьев Алексей 33 15
|Ожегов Сергей 21 3
|Матвеев Лев 42 2
|Филатов Алексей 5 2
|Копейкин Антон 1 1
|Александров Сергей 7 1
|Чигирёв Алексей 1 1
|Закревский Алексей 6 1
|Захаров Сергей 8 1
|Исаев Роман 2 1
|Новиков Виктор 2 1
|Богданов Валентин 7 1
|Борисов Алексей 16 1
|Арсеньев Олег 1 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Терешков Михаил 2 1
|Бузмаков Андрей 1 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Брагин Александр 3 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мажара Василий 1 1
|CNews AWARDS 292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767343, в очереди разбора - 671028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767343, в очереди разбора - 671028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru