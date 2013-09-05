Индексная книга CNews*
Kaspersky Anti-Virus Антивирус Касперского AntiViral Toolkit Pro, AVP
Публикаций - 444, упоминаний - 678
Kaspersky Anti-Virus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперский Евгений 304 20
|Земков Сергей 157 13
|Касперская Наталья 275 9
|Зенкин Денис 262 8
|Yen Nathan - Йен Натан 6 6
|Шабанов Илья 58 6
|Калиниченко Михаил 19 6
|Su Bill - Су Билл 5 5
|Мучник Феликс 68 4
|Гудилин Олег 30 4
|Устюжанин Дмитрий 50 4
|Shih Dean - Ши Дин 4 4
|Ильин Сергей 14 4
|Меркулов Петр 8 4
|Матюхин Константин 5 4
|Lin Inchen - Лин Инчен 3 3
|Момчилович Ирина 28 3
|Артимович Игорь 28 3
|Кондрашин Михаил 22 3
|Пермяков Максим 28 3
|Корнеев Александр 11 3
|Зверев Александр 6 3
|Шаров Борис 73 3
|Врублевский Павел 93 3
|Воронин Алексей 16 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 2
|Албитов Андрей 31 2
|Низовский Григорий 37 2
|Минасян Вартан 14 2
|Архипов Константин 16 2
|Лукацкий Алексей 100 2
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
|Орешин Михаил 7 2
|Ярных Андрей 15 2
|Керценбаум Кирилл 21 2
|Лунина Наталья 8 2
|Иванов Сергей 370 2
|Калгин Алексей 6 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Александрова Анна 20 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227890, в очереди разбора - 869689.
Создано именных указателей - 115074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227890, в очереди разбора - 869689.
Создано именных указателей - 115074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.