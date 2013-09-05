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Kaspersky Anti-Virus Антивирус Касперского AntiViral Toolkit Pro, AVP

Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP


05.09.2013 Вышли обновленные защитные решения Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для Windows
16.04.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС
06.09.2012 Kaspersky Internet Security и «Антивирус Касперского» готовы к выходу Windows 8
31.07.2012 «Антивирус Касперского для Proxy Server» интегрирован в платформу Crossbeam RT X-серии
16.12.2011 Вышел обновленный «Антивирус Касперского для прокси-серверов» с поддержкой виртуальной среды VMware
06.12.2011 «Яндекс» предложил пользователям бесплатный «Антивирус Касперского» на 6 месяцев
19.10.2011 «Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов
09.06.2011 Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка
16.02.2011 Продукты «Лаборатории Касперского» сертифицированы ФСБ России
10.12.2010 «Лаборатория Касперского» защитит корпоративные сети Linux с помощью «Антивируса Касперского 8.0»
23.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition
07.09.2010 «Абсолют Банк» под защитой «Антивируса Касперского»
15.12.2009 Россия: Бесплатные антивирусы наступают
26.08.2009 «Антивирус Касперского 2010» и Kaspersky Internet Security 2010 вышли в продажу
22.06.2009 Вышла бета-версия «Антивируса Касперского 6.0 для Linux File Server»
18.12.2008 Новая линейка защитных продуктов от «Лаборатории Касперского»: бета-тест
28.08.2008 Kaspersky Gate Antivirus: новый модуль для Traffic Inspector
05.06.2008 Ошибка в Kaspersky Anti-Virus позволяет выполнить код на уровне ядра
23.04.2008 «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition получит сертификат Citrix Ready
26.03.2008 МТС раздает абонентам бесплатный «Антивирус Касперского Mobile»
06.03.2008 Вышел Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition Maintenance Pack 1
28.02.2008 «Лаборатория Касперского» представила антивирус для Windows Server 2008
26.12.2007 «Поликом Про» будет продвигать «Антивирус Касперского SOS»
24.12.2007 Антивирус Касперского Mobile продается в «Евросети»
23.11.2007 «Диксис» начинает продажу «Антивируса Касперского Mobile»
14.11.2007 «Антивирус Касперского 5.6» для Linux Mail Server открыт для бета-тестирования
08.11.2007 «Антивирус Касперского Mobile»: теперь с оплатой через «Мобильный кошелек»
29.10.2007 Новые решения Atlansys: теперь с ядром «Антивируса Касперского»
18.10.2007 «Антивирус Касперского 6.0» Windows Servers: эффективная защита корпоративных данных
16.08.2007 Специальные лицензии на «Антивирус Касперского 7.0»: оплата через MoneyMail
03.08.2007 Латвия: дирекция безопасности дорожного движения выбрала «Антивирус Касперского»
20.07.2007 «Лаборатория Касперского»: патчи к Internet Security и «Антивирусу Касперского»
06.06.2007 Вышли новые версии «Антивируса Касперского» для Linux
18.05.2007 «Антивирус Касперского» для Microsoft ISA Server: новая версия
03.04.2007 «Лаборатория Касперского» представила 3 новых продукта
28.02.2007 «Касперский» растет за счет домашних пользователей
27.02.2007 Три решения «Лаборатории Касперского» обновлены до версии 6.0
27.02.2007 «Лаборатория Касперского» заработала за год $67 млн
20.02.2007 Анонсирован «Антивирус Касперского» для смартфонов
14.02.2007 Анонсирован «Антивирус Касперского Mobile» для смартфонов

Публикаций - 444, упоминаний - 678

Kaspersky Anti-Virus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4234 368
Microsoft Corporation 23628 73
Dr.Web - Доктор Веб 1213 35
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 22
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 21
Intel Corporation 11705 21
ZyXEL Communications 286 20
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 17
Trend Micro 580 14
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8116 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6338 10
Avira 57 10
Yandex - Яндекс 5816 10
Softkey - Софткей 207 9
Avast Software 163 9
7103 9
Sophos - SophosLabs 403 9
IBM - International Business Machines Corp 9220 9
F-Secure 212 9
1С-ИжТиСи 6417 8
Google LLC 11038 8
Bitdefender 150 8
Samsung Electronics 9786 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9652 7
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 7
Apple Inc 11290 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 187 6
Softline - Софтлайн 2130 6
VMware 2160 6
ASPLinux - Application Service Provider Linux 89 5
Яндекс Agnitum - Агнитум 62 5
InfoWatch - Инфовотч 933 5
OpenText - Micro Focus - Novell 868 5
HP - Hewlett-Packard 3600 5
Oracle Corporation 6354 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 5
VK - Mail.ru Group 3224 5
Cisco Systems 4900 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5939 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 5
Резонанс НПП 347 4
Assist - Ассист 202 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 3
Белый Ветер 353 3
КонсультантПлюс 115 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 3
Евросеть 1401 2
LinkedIn 588 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 376 2
Лента - Сеть розничной торговли 1734 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 2
Dixis - Диксис 360 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 2
CreditPilot - КредитПилот 26 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 2
Qiwi 931 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2444 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
Почта России ПАО 2021 2
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
Русагротранс 24 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
РЖД - Российские железные дороги 1647 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 1
Международный аэропорт Харьков 2 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 1
Sony BMG 185 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 8 1
Совкомбанк Совесть 268 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1213 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 36 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 1
Днепроэнерго 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18267 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2741 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2960 15
Президент Российской Федерации 3767 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9324 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 7
Администрация Президента РФ 984 7
Федеральное казначейство России 1570 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 5
Конституционный суд РФ 103 4
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 4
Судебная власть - Judicial power 2120 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 828 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 664 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10496 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 186 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1336 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 70 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2379 2
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 34 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 2
Правительство Республики Дагестан 29 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 23 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 12 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 84 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 28 1
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