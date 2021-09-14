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Kaspersky Anti-Virus
Антивирус Касперского



14.09.2021 Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса 1
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет» 1
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex 1
12.10.2020 Zyxel Networks представила 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6 1
12.05.2020 Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS 1
28.04.2020 Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз 1
16.03.2020 Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 1
22.01.2020 Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса 1
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» 1
18.09.2019 Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть 1
03.09.2019 Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени 1
28.05.2019 Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus 1
22.04.2019 Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей 1
12.03.2019 Zyxel начала продажи в России нового 10-гигабитного коммутатора агрегации 1
06.03.2019 Антивирус «Касперского» поссорился с ПО Google 6
28.02.2019 Zyxel представила коммутаторы для малого бизнеса с поддержкой PoE+ 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
22.01.2019 Zyxel реализовала интеллектуальное выявление угроз на основе облачной БД сигнатур в межсетевых экранах серии ATP 1
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США 1
19.11.2018 Zyxel представила защищенную точку доступа WAC6552D-S 1
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур 1
16.10.2018 Zyxel запустила веб-сервис SecuReporter для мониторинга безопасности сети 1
25.09.2018 Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей» 1
13.06.2018 Zyxel сообщила о прохождении шлюзами ZyWALL сертификации по Common Criteria 1
29.01.2018 «Код безопасности» и «Лаборатория Касперского» стали партнерами 2
24.01.2018 «Доктор Веб»: уязвимость в Cleverence Mobile SMARTS Server используется для майнинга 1
04.08.2017 Современное вредоносное ПО: как с ним бороться? 1
28.07.2017 LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского 2
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника 1
24.01.2017 «Ланит» запускает в продажу очень бюджетный смартфон 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
10.01.2017 Решения «Лаборатории Касперского» для защиты от целевых атак и работы с серверами сертифицированы ФСБ и ФСТЭК 3
25.08.2016 МТС построил для своих клиентов бесплатное «облако» 1
01.06.2015 Алтайский государственный медицинский университет создает систему управления ИТ-активами 1
25.05.2015 Унифицированные средства защиты сменят межсетевые экраны 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
12.03.2015 Антивирусы Panda признали себя вирусами 1
29.01.2014 Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» возглавил продуктовое направление в Acronis 1
23.10.2013 «Касперский» выпустил браузер для iPhone и iPad 1

Публикаций - 385, упоминаний - 709

Kaspersky Anti-Virus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 298
Microsoft Corporation 20359 49
Dr.Web - Доктор Веб 1134 28
ESET 1051 19
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1566 19
ZyXEL Communications 265 18
Intel Corporation 10398 15
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 749 14
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 480 12
Trend Micro 552 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 11
Avira 49 10
F-Secure 200 7
Avast Software 124 7
Yandex - Яндекс 4465 7
Sophos 386 6
Softkey - Софткей 140 6
Google LLC 8987 6
Bitdefender 131 6
UserGate - Юзергейт - Entensys 139 6
InfoWatch - Инфовотч 807 5
Softline - Софтлайн 1706 5
Samsung Electronics 8414 5
IBM 8299 5
Abbyy 1029 5
Apple Inc - Эппл Рус 9577 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 561 5
VK - Mail.ru Group 2784 5
Cisco Systems 4573 5
Oracle Corporation 5704 4
Webmoney 472 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 402 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 4
ZyXEL Smart Living SBU 4 4
Zyxel Gateway SBU 4 4
VMware 1946 4
Adobe Systems 1268 3
Meta - Facebook 3992 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 11
Assist - Ассист 159 4
Аэрофлот 587 3
LinkedIn 544 2
Евросеть 1312 2
Deutsche Bank 288 2
CyberPlat - КиберПлат 326 2
Белый Ветер 201 2
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 6 1
Dixis - Диксис 339 1
КонсультантПлюс 60 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
Сургутнефтегаз - СНГ 159 1
Адамас - Ювелирный завод 61 1
Sony BMG 172 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 60 1
Газпром ПАО 711 1
Интер РАО ПАО 246 1
Rambus 227 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 279 1
Western Union 117 1
Абсолют Банк 104 1
Airbus Group 126 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 128 1
ПСБ - Промсвязьбанк 632 1
Татнефть 165 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 346 1
Qiwi 784 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 161 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1502 1
Уралсиб Банк 421 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1821 1
Почта России ПАО 1752 1
РЖД - Российские железные дороги 1276 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1962 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1923 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 5
Администрация Президента РФ 315 4
Конституционный суд РФ 76 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 578 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1078 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 339 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 141 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 2
Президент Российской Федерации 1601 2
Федеральное казначейство России 855 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1437 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 33 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
Правительство и губернатор Ростовской области 28 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 472 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 39 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 137 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
Районные суды города Москвы 144 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 122 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 175 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 417 1
Правительство РФ 2485 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 141 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 27
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 904 27
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 632 19
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 594 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1762 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 11
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1048 11
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 279 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 242 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 374 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 6
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 671 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3849 6
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 45 5
DDR - Double data rate 1958 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 134 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 4
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 693 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 720 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 521 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 571 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4325 3
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 70 3
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 56 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2835 3
Родительский контроль 159 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 3
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 93 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 217 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 531 3
Microsoft Windows 10 9823 80
Kaspersky Internet Security 346 42
Linux OS 7015 39
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 28
ESET NOD32 - Антивирусная программа 383 19
Microsoft Windows 1318 18
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 234 15
Microsoft Windows XP 2173 14
Kaspersky Open Space Security 36 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1280 12
Microsoft Outlook 1191 11
Microsoft Edge - браузер 1748 11
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 11
Kaspersky Anti-Spam 51 9
Google Android 10872 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2406 9
Microsoft Office 2839 8
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран 26 8
Kaspersky Crystal 17 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 563 7
Kaspersky Security Network - KSN 84 7
Apple macOS X 1333 6
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 6
Kaspersky Work Space Security 40 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 6
Webmin 12 6
Microsoft Windows 2000 939 6
Postfix - mail transfer agent 43 6
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 49 6
Apple iOS 5838 5
Samba 104 5
Microsoft Exchange 938 5
Symbian OS 1216 5
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 128 5
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 5
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 63 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2012 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 943 5
ICQ 780 5
Касперский Евгений 285 17
Земков Сергей 156 13
Зенкин Денис 258 8
Касперская Наталья 224 6
Yen Nathan - Йен Натан 6 5
Su Bill - Су Билл 5 5
Гудилин Олег 28 4
Shih Dean - Ши Дин 4 4
Врублевский Павел 81 3
Шаров Борис 65 3
Корнеев Александр 11 3
Мучник Феликс 60 3
Пермяков Максим 22 2
Минасян Вартан 13 2
Lin Inchen - Лин Инчен 3 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
Лукацкий Алексей 87 2
Керценбаум Кирилл 20 2
Артимович Игорь 20 2
Иванов Сергей 241 2
Энфиаджян Рубен 21 1
Нагаев Алексей 1 1
Федотова Валентина 6 1
Розинков Павел 1 1
Арковой Игорь 1 1
Васильев Григорий 36 1
Низовский Григорий 34 1
Ермаков Алексей 4 1
Зайцев Павел 27 1
Королев Иван 2 1
Медведев Дмитрий 1479 1
Румянцев Дмитрий 2 1
Богданов Валентин 7 1
Баласанян Владимир 39 1
Харин Алексей 2 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 118 1
Храмцовская Наталья 40 1
Кривошеев Евгений 8 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 24
Германия - Федеративная Республика 6787 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 18
Франция - Французская Республика 4080 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 14
Украина 5174 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 9
Испания - Королевство 2238 7
Беларусь - Белоруссия 2952 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1373 6
Прибалтика - Балтия 1177 6
Казахстан - Республика 3768 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 6
Япония 6710 5
Италия - Итальянская Республика 2440 5
Польша - Республика 1292 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 5
Китай - Тайвань 1386 4
Великобритания - Лондон 1602 4
Индия - Республика 3441 4
Нидерланды 1714 4
Латинская Америка 1294 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1721 4
Канада 2312 4
Латвия - Латвийская Республика 609 3
Узбекистан - Республика 1213 3
Австрия - Австрийская Республика 891 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 864 3
Молдавия - Республика Молдова 619 3
Ближний Восток 2316 3
Азия - Азиатский регион 2886 3
Южная Корея - Республика 2847 3
Америка 917 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 2
Швеция - Королевство 1528 2
Армения - Республика 999 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1953 2
Европа 6508 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2199 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 8
Русский язык 1413 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 286 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 726 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1198 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 307 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1434 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 606 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 84 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 896 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 195 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 189 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2581 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 5 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 361 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1122 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 386 1
Образование в России 533 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 196 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 137 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 11
Virus Bulletin 32 4
The Register 1198 3
SecurityLab 227 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 2
Thomson Reuters - Рейтер 5133 2
ZDnet 551 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
CNET - Издание 1546 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
DigiTimes - Издание 1185 1
CNews - ZOOM.CNews 1284 1
Politico 9 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
CNews TV 474 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 601 7
IDC - International Data Corporation 4414 5
Gartner 3095 3
AV-Comparatives 21 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
Juniper Research 413 1
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
AV-Test Institute 28 1
Harris Interactive 75 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Yankee Group 161 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
РАН - Российская академия наук 588 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 16 1
University of Bristol - Бристольский университет 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 695 1
Broadband World Forum 5 1
Taiwan Excellence Awards 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 129 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
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