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Kaspersky Anti-Virus
Антивирус Касперского
Kaspersky Anti-Virus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 141 1
|Касперский Евгений 285 17
|Земков Сергей 156 13
|Зенкин Денис 258 8
|Касперская Наталья 224 6
|Yen Nathan - Йен Натан 6 5
|Su Bill - Су Билл 5 5
|Гудилин Олег 28 4
|Shih Dean - Ши Дин 4 4
|Врублевский Павел 81 3
|Шаров Борис 65 3
|Корнеев Александр 11 3
|Мучник Феликс 60 3
|Пермяков Максим 22 2
|Минасян Вартан 13 2
|Lin Inchen - Лин Инчен 3 2
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
|Лукацкий Алексей 87 2
|Керценбаум Кирилл 20 2
|Артимович Игорь 20 2
|Иванов Сергей 241 2
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Федотова Валентина 6 1
|Розинков Павел 1 1
|Арковой Игорь 1 1
|Васильев Григорий 36 1
|Низовский Григорий 34 1
|Ермаков Алексей 4 1
|Зайцев Павел 27 1
|Королев Иван 2 1
|Медведев Дмитрий 1479 1
|Румянцев Дмитрий 2 1
|Богданов Валентин 7 1
|Баласанян Владимир 39 1
|Харин Алексей 2 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 118 1
|Храмцовская Наталья 40 1
|Кривошеев Евгений 8 1
|Мякишева Марина 84 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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