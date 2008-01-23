Индексная книга CNews*
ISDN Integrated Services Digital Network технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам
Публикаций - 328, упоминаний - 328
ISDN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Капцов Сергей 12 1
|Середа Александр 5 1
|Зыляев Николай 9 1
|Рожной Антон 6 1
|Толпежников Тимофей 11 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Майорова Юлия 6 1
|Борушевский Денис 36 1
|Анищук Наталья 27 1
|Рейман Леонид 1030 1
|Степанов Антон 57 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Левитин Игорь 34 1
|Попов Борис 15 1
|Умаров Михаил 56 1
|Свириденко Андрей 95 1
|Соколов Артем 35 1
|Греф Герман 364 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
|New Scientist 1447 1
|Мобильные системы 113 1
|VNUNet.com 214 1
|Gartner - Dataquest 348 3
|Juniper Research 501 1
|Forrester Research 812 1
|IHS Infonetics Research 90 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
|РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.