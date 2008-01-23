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ISDN Integrated Services Digital Network технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам



23.01.2008 Tandberg выпустил шлюз для видео-конференц-связи
16.12.2002 Сергей Капцов: "Видеоконференц-связь из экзотики превращается в реальный деловой инструмент"
28.04.2001 "Комстар" вводит в эксплуатацию новый ISDN-шлюз c cетью "Ростелеком"
10.04.2000 Cisco Systems представила новый ассортимент телекоммуникационных продуктов
21.03.2000 ISDN в масштабах страны
29.09.1999 Motorola объявляет о начале поставок новых Isdn маршрутизаторов серии Vanguard 60/70/80
31.05.1999 Драйверы DIVA ISDN от Eicon Technology будут включены в BackOffice Small Business Server 4.5
16.04.1999 CompTek представила новую серию плат компьютерной телефонии с поддержкой интерфейса ISDN BRI

Публикаций - 328, упоминаний - 328

ISDN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 7
Cisco Systems 4858 6
Lenovo Motorola 3502 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
Microsoft Corporation 23395 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 4
LG Electronics 3530 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 3
Sony 6468 3
Deutsche Telekom 909 3
Intel Corporation 11624 3
Samsung Electronics 9667 3
Cisco Systems - Tandberg 162 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз 38 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 2
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
Dialogic Corp 90 2
Philips 2038 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 2
Polycom - Поликом Россия 385 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 237 2
Центел - Центральный телеграф 408 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 2
Siemens AG - Siemens Group 2531 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 2
Orange S.A. - Orange Group 1026 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 305 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
Газпром ПАО 1144 2
Евросеть 1396 2
Транснефть 270 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 1
ЮКОС НК 149 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Orbital Recovery 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 5
Верховный суд Российской Федерации 777 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
Президент Российской Федерации 3492 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 75
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 59
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 41
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 9
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 6
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 128 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 771 6
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 313 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 6
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 5
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 162 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 56 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 3
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 2
VanguardMS - Vanguard - серия маршрутизаторов 13 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 3
Montavista Linux 10 2
Linux OS 8153 2
Microsoft Windows 2528 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Google Android 12432 2
Avaya Definity УАТС 103 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 67 2
Apple macOS Gatekeeper 28 2
Dell Wyse 44 1
VanguardMS - Vanguard Applications Ware 1 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
Nokia Alcatel-Lucent GX 2 1
Microsoft Outlook 1272 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Pegasus 76 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 1
Avaya Aura 45 1
Depositphotos - фотобанк 433 1
RealEast Networks Softswitch 3 1
Nokia 7650 62 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Cisco Systems - Tandberg Codian MSE 4 1
Cisco Webex - Intranets.com 176 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Intel Core Quad 119 1
Microsoft Security Essentials - MSE 138 1
Avaya IP Office Cloud Platform 81 1
Капцов Сергей 12 1
Середа Александр 5 1
Зыляев Николай 9 1
Рожной Антон 6 1
Толпежников Тимофей 11 1
Гуляева Татьяна 36 1
Майорова Юлия 6 1
Борушевский Денис 36 1
Анищук Наталья 27 1
Рейман Леонид 1030 1
Степанов Антон 57 1
Ершова Элеонора 64 1
Левитин Игорь 34 1
Попов Борис 15 1
Умаров Михаил 56 1
Свириденко Андрей 95 1
Соколов Артем 35 1
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Земля - планета Солнечной системы 9676 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 5
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Беларусь - Белоруссия 4165 2
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Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 296 1
Иран - Исламская Республика Иран 997 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы 102 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 604 1
Малайзия 790 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 429 1
Египет - Арабская Республика 748 1
Португалия - Португальская Республика 874 1
Саудовская Аравия - Королевство 511 1
США - Флорида 743 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 244 1
Индонезия - Бали 35 1
Украина - Одесская область 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг 216 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 246 1
Румыния 709 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - СФО - Омская область 560 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 610 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
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Абонентская база - Абонентская плата 5283 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 63 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 208 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 97 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
New Scientist 1447 1
Мобильные системы 113 1
VNUNet.com 214 1
Gartner - Dataquest 348 3
Juniper Research 501 1
Forrester Research 812 1
IHS Infonetics Research 90 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
CeBIT 461 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Связь-Экспокомм 94 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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