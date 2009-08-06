Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gartner Dataquest
Публикаций - 114, упоминаний - 135
Gartner Dataquest упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2134 2
|Попова Мария 119 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Саушкин Олег 28 1
|Wood Ben - Вуд Бен 15 1
|Chen John - Чен Джон 21 1
|Clarke Peter - Кларк Питер 4 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Мишин Глеб 62 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Шаров Владимир 28 1
|Умаров Михаил 49 1
|Николаев Александр 17 1
|Попов Александр 30 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Свердлов Денис 167 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5070 13
|DigiTimes - Издание 1180 8
|The Register 1036 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 1
|Bloomberg 854 1
|Wired - Издание 148 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|Associated Press 1063 1
|Известия ИД 181 1
|Yahoo News 188 1
|New Scientist 509 1
|Der Spiegel 27 1
|CeBIT 318 2
|Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru