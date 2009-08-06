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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Gartner Dataquest



06.08.2009 Россия не спасла ИТ-банкрота Qimonda 1
24.04.2009 Россия спасет немецкого ИТ-банкрота? 1
19.11.2007 Genesys попала в «магический квадрант» решений для контакт-центров 1
06.09.2007 Sun укрепил позиции в России 1
14.06.2007 Genesys увеличил присутствие на рынке оборудования для контакт-центров 2
13.06.2007 Tessera: цифровая камера «на острие» спички 1
25.05.2007 ПК: Acer в России не нашел конкурентов 1
12.03.2007 СХД: HP теряет рынок 1
20.09.2006 Acer предустановит софт Yahoo! в свои ПК 1
02.06.2006 Рынок мобильников: опоздавший падает 1
29.05.2006 Рынок серверов: x86 правит бал 2
26.05.2006 Sun Microsystems увеличила долю на мировом рынке серверов 1
07.11.2005 Samsung разработал первый модуль DDR2 SDRAM на основе 70-нанометровой технологии 1
12.09.2005 Samsung анонсировал 7,2-мегапиксельный сенсор с самым маленьким размером пикселей 1
19.08.2005 ИТ в России: неурожай умов 1
15.08.2005 «Три толстяка» СУБД оккупировали рынок пожизненно 1
27.06.2005 Siemens не спешит сходить с дистанции 1
18.05.2005 Продажи Seagate продолжают расти 1
29.04.2005 Российским аутсорсерам не хватает сертификатов 1
07.04.2005 Связь: OSS/BSS - следующая остановка после биллинга и CRM 1
02.03.2005 Рост мирового ИТ-рынка: сенсаций не предвидится 2
22.02.2005 Рынок КПК способен на рекорды 2
02.12.2004 Motorola сдалась под натиском Samsung 1
11.11.2004 Pocket PC впервые опередила Palm OS 1
08.10.2004 Microsoft CRM в России: оправданы ли надежды? 1
20.09.2004 Samsung анонсировал первый 2-гигабитный модуль DDR2 SDRAM 1
27.08.2004 Уточнение: Мировая атака Sun на HP не затронет Россию 1
26.08.2004 Продажи Linux-серверов растут сверхбыстрыми темпами 2
02.08.2004 Рынок памяти: в ожидании битвы 1
12.04.2004 Рынок требует все больше микросхем 1
12.02.2004 i2 Technologies вышел на рынок России и СНГ 1
03.02.2004 Мировые продажи телефонов превысили 510 млн. в 2003 году 1
09.12.2003 Позиции Nokia слабеют 2
08.12.2003 Рынок мобильников: карлики теснят гигантов 1
05.12.2003 Gartner: Производители чипов из США и Азии опережают европейских 1
04.11.2003 Gartner: поставки серверов выросли на 21% в 3 квартале 1
18.08.2003 Hynix увеличивает свою долю на рынке, несмотря на санкции 1
15.08.2003 Gartner: Samsung удержал позиции лидера DRAM-рынка во 2 квартале 2
21.07.2003 Рынок мобильников ждут тяжелые времена? 1
23.06.2003 Motorola против Nokia: игра в царя горы 2

Публикаций - 114, упоминаний - 135

Gartner Dataquest упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 7997 21
IBM 6379 19
Nokia Corporation 4293 17
Dell EMC 3723 17
HP - Hewlett-Packard 2243 15
HP Inc. 4410 14
Lenovo Motorola 2388 13
Siemens AG - Сименс Россия 1729 13
Microsoft Corporation 17337 12
Intel Corporation 8060 11
Sony Ericsson 971 10
HP Compaq 504 8
Sony 4454 8
Toshiba Corporation 2159 7
Oracle Sun Microsystems 1296 7
Infineon Technologies 243 6
LG Electronics 2771 6
Oracle Corporation 4855 5
Philips 1418 5
Acer Group 1964 5
Ericsson 1560 5
NEC 1145 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7180 4
AMD - Advanced Micro Devices 2815 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 513 4
SK hynix 155 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 3
SAP SE 4000 3
Cisco Systems 3406 3
Fujitsu 1209 3
TI - Texas Instruments Incorporated 520 3
Nokia Alcatel-Lucent 1001 3
NTT DoCoMo 669 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6011 3
Oracle Siebel 270 3
Sharp Corporation 779 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1916 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 2
Genesys 176 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 451 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
Евросеть 1310 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 236 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 143 1
Deutsche Bank 231 1
Nordea 28 1
Тинькофф ГК - TCS Group 62 1
Merrill Lynch 221 1
Платежный Центр РНКО 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6675 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 626 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 429 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 43 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 68 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 33 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 6
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 186 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 4
3G - Стандарт мобильной связи 4623 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8917 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1518 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 437 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 3
DDR - Double data rate 1685 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 3
ИТ-аутсорсинг 787 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 290 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2458 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 582 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1766 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1325 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 152 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 201 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4140 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 252 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 518 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 651 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 60 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 50 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1776 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 369 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 253 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 43 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 13 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 455 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 90 1
Linux OS 6161 10
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 6
Microsoft Windows 10 9180 5
IBM DB2 249 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 4
Microsoft Windows 2000 448 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 607 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 878 4
Oracle PeopleSoft 301 3
Java - Язык программирования 1960 3
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 602 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 195 2
Informix СУБД 40 2
SAP Sybase 190 2
Microsoft Outlook 996 2
Intel Itanium 419 2
Palm OS 291 2
Microsoft Windows XP 1708 2
Symbian OS 1163 2
Intel x86 - архитектура процессора 1192 2
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
Microsoft ActiveX 108 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 55 1
IBM PC DOS 28 1
Oracle JD Edwards 69 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 851 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 475 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 218 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 282 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 457 1
Microsoft Office 2662 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 1
Microsoft Edge - браузер 1575 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 560 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 914 1
ICQ 682 1
Intel Celeron - Серия процессоров 577 1
Путин Владимир 2134 2
Попова Мария 119 1
Шалманов Сергей 184 1
Саушкин Олег 28 1
Wood Ben - Вуд Бен 15 1
Chen John - Чен Джон 21 1
Clarke Peter - Кларк Питер 4 1
Юсупов Ренат 108 1
Мишин Глеб 62 1
Ершова Элеонора 61 1
Шибанов Владимир 32 1
Шаров Владимир 28 1
Умаров Михаил 49 1
Николаев Александр 17 1
Попов Александр 30 1
Кочетков Владислав 222 1
Свердлов Денис 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8989 20
Индия - Республика 3138 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 11
Европа 5771 10
Япония 5476 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6832 8
Европа Восточная 2503 8
Европа Западная 1080 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 7
Дания - Королевство 640 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 6
Австралия - Австралийский Союз 1725 6
Германия - Федеративная Республика 5762 6
Латинская Америка 1036 6
Африка - Африканский регион 2152 5
Северная Америка 2057 5
Южная Корея - Республика 2500 4
Азия - Азиатский регион 2466 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 4
Ближний Восток 2131 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 901 4
Бразилия - Федеративная Республика 1485 4
Малайзия 538 4
Португалия - Португальская Республика 482 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 3
Южная Америка 487 3
Италия - Итальянская Республика 2106 3
Франция - Французская Республика 3329 3
Россия - СФО - Новосибирск 2667 3
Китай - Тайвань 1078 3
Швеция - Королевство 1303 2
Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
Сингапур - Республика 1121 2
Америка 746 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1031 2
Канада 1969 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1086 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1330 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 350 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 179 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 529 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 285 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 17 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 108 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 105 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 503 1
Thomson Reuters - Рейтер 5070 13
DigiTimes - Издание 1180 8
The Register 1036 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 1
Bloomberg 854 1
Wired - Издание 148 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Associated Press 1063 1
Известия ИД 181 1
Yahoo News 188 1
New Scientist 509 1
Der Spiegel 27 1
Gartner 2837 30
IDC - International Data Corporation 3912 13
Dataquest 61 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Fortune Global 500 220 1
Fortune 100 73 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 1
Strategy Analytics 271 1
Synergy Research Group 36 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 58 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 63 1
NPD DisplaySearch 268 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 95 1
CeBIT 318 2
Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
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