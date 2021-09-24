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Луна


24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото 1
03.02.2021 Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну 2
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
11.03.2020 Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России 1
07.11.2019 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео 1
23.09.2019 В России вышли iPhone 11 Pro с кусочками «Титаника» и ракеты Гагарина. Цены 1
26.08.2019 HPE сконструирует суперкомпьютер для NASA 2
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 1
12.04.2019 Samsung и Эрмитаж запустили совместный реставрационный проект 2
15.01.2019 Россияне строят космическую рекламу, видимую с Земли. Впервые названа цена 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 1
23.10.2018 Очки Microsoft Hololens помогают ускорить сборку космического корабля NASA Orion 1
10.10.2018 Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году 2
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 10
27.08.2017 Линейка объективов Nikon 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 1
30.06.2016 Обзор погодных станций Alize компании Oregon Scientific: RMR262, BAR266 и BAR268HG 6
03.06.2016 Лучшие электронные напольные весы. Выбор ZOOM 1
23.07.2015 RCNTEC: Представьте, что вы строите ЦОД на Луне 1
29.06.2015 Обзор Huawei MediaPad T1: недорогой планшет с функцией телефона 1
18.03.2015 Обзор смартфона Jinga IGO L4. Разумный компромисс 1
13.11.2014 В обращение выходит почтовая марка, посвященная конструктору космических комплексов Г.Н. Бабакину 5
31.10.2014 Марки: анонс продукции на ноябрь 2014 г. 4
31.10.2014 Пять лучших игр для празднования Хэллоуина: выбор ZOOM 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 1
15.07.2014 Обзор погодных станций Oregon Scientific RAR213HG и Oregon ScientificBAR218HG 1
24.05.2014 ZOOM рекомендует. Обзор игры Wolfenstein: The New Order – Спасибо Блазко за победу! 1
11.04.2014 Россия создает 2,4% мирового объема данных 1
19.12.2013 GM померяется силами с Tesla в сегменте «народных» электромобилей 1
03.10.2013 Destiny. Видео 1
03.04.2013 Пользователи Skype проводят более 2 млрд минут в сутки, общаясь друг с другом 1
19.03.2013 Ученые создают единые требования к космическим микропроцессорам будущего 1
18.02.2013 Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров 1
04.02.2013 Лунную базу планируют построить с помощью 3D-принтера 1
03.08.2012 Как развлекаются ИТ-миллиардеры: Самолеты, яхты, острова. ФОТО 1
21.05.2012 Второй претендент на трон: первый взгляд на смартфон LG Optimus 4X HD 1
22.02.2012 Новый стартап Last Post собирает мнения о конце света 1

Публикаций - 61, упоминаний - 107

Луна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5702 7
Microsoft Corporation 11127 4
Amazon Inc - Amazon.com 1472 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Марс ФГУП НПО 84 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Руссобит-М 126 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
EA DICE 147 1
SOCOCO 7 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Синтерра - Synterra 567 1
Nikon 263 1
Nvidia Corp 2030 1
Google LLC 7161 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Huawei 2732 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Яндекс.Еда 93 2
FedEx 31 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 2
StartRocket 1 1
Blue Origin 6 1
Lockheed Martin 47 1
Perla Penna 5 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 8 1
Starship Technologies 6 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 2 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Президент США 105 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 2 1
Зимний дворец - главный императорский дворец России 1 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Головная гарнитура - комплект из наушников и микрофона 27 1
Podcasts - Подкастинг 8 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
SpaceX ITS - SpaceX Interplanetary Transport System - Межпланетная транспортная система 2 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Google Android 10751 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 4
Nvidia GeForce GTX 2073 4
Яндекс.Ровер 9 2
Amazon Scout 3 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
NASA Aitken - суперкомпьютер 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Apple iOS 5742 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Яндекс.Лавка 68 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Microsoft Windows 7 1662 1
HPE SGI 1 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 7 1
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 160 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Omnia W 8 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Citrix GoToMeeting 19 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 1 1
Nvidia GeForce GT 154 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 27 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 99 1
Nikon AF - серия объективов 2 1
Dell Alienware 72 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Apple iPhone 11 152 1
Полищук Дмитрий 11 2
Путин Владимир 1828 1
Касперский Евгений 218 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Певнев Сергей 17 1
Пиотровский Михаил 5 1
Гагарин Юрий 6 1
Власов Павел 3 1
Ролль Георг 1 1
Cox James - Кокс Джеймс 1 1
Рентген Давид 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Ситников Владилен 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Япония 2802 5
Земля - планета Солнечной системы 874 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Европа 3774 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
США - Калифорния 974 2
США - Вашингтон 334 2
Казахстан - Республика 2641 2
Солнечная система 43 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Европа Западная 616 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
США - Флорида 143 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Южный полюс 7 1
США - Лос-Анджелес 292 1
США - Техас 224 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Иннополис 292 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Forbes - Форбс 442 2
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
The Verge - Издание 448 1
NYT - The New York Times 509 1
Wikipedia - Википедия 278 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765869, в очереди разбора - 669555.
Создано именных указателей - 46354.
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