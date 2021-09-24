Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Луна
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Публикаций - 61, упоминаний - 107
Луна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5702 7
|Microsoft Corporation 11127 4
|Amazon Inc - Amazon.com 1472 3
|Yandex - Яндекс 4101 3
|Марс ФГУП НПО 84 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
|Руссобит-М 126 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
|Нейрокогнитивные технологии 2 1
|EA DICE 147 1
|SOCOCO 7 1
|ITOB - АЙТОБ 4 1
|Синтерра - Synterra 567 1
|Nikon 263 1
|Nvidia Corp 2030 1
|Google LLC 7161 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|Huawei 2732 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
|Forbes - Форбс 442 2
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
|The Verge - Издание 448 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765869, в очереди разбора - 669555.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765869, в очереди разбора - 669555.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru