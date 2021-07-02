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Киевстар


02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 3
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 2
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 2
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 5
05.02.2021 На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов 4
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 5
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 2
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 3
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР 1
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 1
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 3
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 4
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 1
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 3
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 3
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 1
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 1
02.08.2019 Новые власти Украины выпустили из плена $270 млн «Билайна» и МТС 5
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 5
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 7
22.03.2019 Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС 4
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 4
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 3
14.01.2019 Владелец «Билайна» закрывает свой «революционный» мессенджер и увольняет разработчиков 2
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 2
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 1

Публикаций - 256, упоминаний - 563

Киевстар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 175
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 94
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 60
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 22
Укртелеком 127 19
Vodafone Group 374 18
Крымтелеком 41 14
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 11
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 9
Астелит 71 9
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 9
К Телеком 44 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Huawei 2723 7
Turkcell 178 7
Ericsson 846 7
К-Телеком - Win Mobile 22 6
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 102 6
ZTE Corporation 549 6
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 6
Тримоб 30 5
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Миранда-Медиа 20 5
Таттелеком 102 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Microsoft Corporation 10997 4
Vivacell - МТС Армения 20 4
Интертелеком - Intertelecom 31 4
Xerox 510 3
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 3
Технопром Инновационная корпорация 25 3
Углетелеком ГПС 4 3
Yandex - Яндекс 4098 3
PEOPLEnet 18 3
Telenor 293 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
ТНК-ВР Холдинг 147 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
Альфа-Групп 318 4
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
Фин-Партнер УК 3 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 5 3
Uber 257 2
Farimex - Фэримекс 14 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 2
Uber Technologies 258 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Мособлбанк 17 1
Citigroup 114 1
Merrill Lynch 31 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Ташир 13 1
СтройГазМонтаж 12 1
Стройтрансгаз 15 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
East Capital AB 3 1
System Capital Group 4 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Preludium 2 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
eBay Inc 526 1
Газпром ПАО 518 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Балтика - Пивоваренная компания 110 1
Евросеть 882 1
Почта Банк 289 1
Альфа-Банк 1122 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 4
ДНР - Почта Донбасса 9 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 2
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
Фонд государственного имущества Украины 6 1
ВСУ - Вооружённые силы Украины 1 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Администрация Президента РФ 267 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 373 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 1
МТС SIM-карты 35 4
Феникс SIM-карты 2 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Android 10750 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Java - Язык программирования 1166 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
WhatsApp Messenger 654 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Symbian OS 755 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
Apache ActiveMQ 21 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Veon Wholesale Services 3 1
Redmine 9 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Nokia N - серия 236 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Samsung Galaxy 345 1
Apple iOS 5741 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 63 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Linux OS 4236 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 18
Ахметов Ринат 52 7
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 6
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 5
Яценко Виктор 13 5
Ройтман Евгений 34 5
Зарицкий Владимир 7 5
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 4
Чернышов Петр 6 4
Ротенберг Борис 5 4
Морошкин Александр 106 4
Никифоров Николай 1126 3
Комаров Александр 10 3
Полонский Дмитрий 13 3
Изосимов Александр 87 3
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 3
Коболев Андрей 3 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Путин Владимир 1820 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Усманов Алишер 241 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Порошенко Петр 17 2
Брюквин Юрий 196 2
Фридман Михаил 54 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Белик Дмитрий 10 2
Зырьянов Сергей 3 2
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 2
Химич Роман 37 2
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
Громов Ростислав 7 2
Казбеги Александр 2 2
Животовский Александр 2 2
Рейман Леонид 407 1
Щеголев Игорь 676 1
Иванов Олег 124 1
Жаров Александр 165 1
Волож Аркадий 181 1
Корня Алексей 73 1
Украина 3344 146
Россия - Российская федерация - РФ 57124 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 21
Россия - Республика Крым 625 16
Казахстан - Республика 2618 14
Россия - Севастополь 419 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Армения - Республика 684 10
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Восточная Европа 1667 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Италия - Итальянская Республика 1363 9
Канада 1290 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Россия - Краснодарский край 913 6
Грузия 687 6
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 6
Таджикистан - Республика 433 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 5
Нидерланды - Амстердам 258 5
Узбекистан - Республика 820 5
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 5
Бурунди - Республика 51 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 225 4
Африка 1480 4
Зимбабве - Республика 59 4
Россия - Ростовская область 859 4
Евразия 160 3
Намибия - Республика 26 3
Россия - СФО - Новосибирск 1954 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Bloomberg 785 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Лига.нет 3 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
НТВ - Телекомпания 163 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Telegraph 24 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
Telegraaf 1 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 14
Analysys Mason 26 3
Juniper Research 278 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754682, в очереди разбора - 658377.
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