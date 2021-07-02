На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов 4

Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 3

Жителей Крыма оставляют без связи 1

На Украине стало одним сотовым оператором меньше 1

Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 7

Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1

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