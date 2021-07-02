Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Киевстар
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Публикаций - 256, упоминаний - 563
Киевстар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 14
|Analysys Mason 26 3
|Juniper Research 278 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754682, в очереди разбора - 658377.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754682, в очереди разбора - 658377.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru