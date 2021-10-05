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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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U.S. Congress
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05.10.21 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.21 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
25.02.21 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 1
20.11.20 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
07.10.20 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании 1
07.09.20 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
30.07.20 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 1
12.03.20 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
06.01.20 Google избавился от адепта противостояния военным и китайской цензуре 1
26.09.19 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 1
12.09.19 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
21.08.19 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию 1
06.06.19 Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц 1
13.03.19 США потратят $10 миллиардов на «защиту нации» в интернете 1
27.02.19 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 2
15.01.19 Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung 1
27.09.18 В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных 1
23.08.18 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
14.08.18 Трамп запретил американским чиновникам использовать Huawei и ZTE. Опрос 1
19.06.18 Сенаторы США подставили Трампа, проголосовав против возвращения ZTE в бизнес 3
31.05.18 «Касперскому» не дали засудить правительство США 1
11.04.18 Цукерберг подумывает ввести плату за Facebook 1
09.04.18 ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений 2
06.04.18 Microsoft, Apple и Google обязали выдавать властям США переписку пользователей с серверов по всему миру 1
05.04.18 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
23.01.18 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
05.12.17 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 1
04.12.17 В английских госучреждениях запретили ПО Касперского 1
20.11.17 В США создана госпрограмма по сокрытию от общественности уязвимостей в популярном ПО 1
10.11.17 ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского» 1
27.10.17 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1
25.10.17 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ 1
23.10.17 «Касперский» открывает свои исходные коды 1
18.10.17 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 1
20.09.17 Правообладатели пролоббировали запрет на копирование авторского контента в интернете 1
15.09.17 Касперского вызвали на допрос в Сенат США 1
14.09.17 Трамп приказал удалить ПО «Касперского» из госорганов США 1
12.09.17 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 1
11.09.17 Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского» 1
12.07.17 Трамп запретил ставить ПО «Касперского» в госорганах США 1

Публикаций - 294, упоминаний - 412

U.S. Congress упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20922 51
Google LLC 9366 29
Oracle Corporation 5752 21
Apple Inc - Эппл Рус 10060 20
Cisco Systems 4617 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 19
Yahoo! 3467 19
Meta - Facebook 4102 19
IBM 8608 16
Intel Corporation 10761 15
Twitter 2274 10
Amazon Inc - Amazon.com 2500 10
HP - Hewlett-Packard 3422 7
Oracle - Sun Microsystems 2106 7
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 66 6
AOL Inc 1482 6
Applied Materials 253 6
Dell EMC 4458 6
SAP SE 4354 6
Lenovo Motorola 3318 6
1С-Рарус 633 6
Amdocs 123 6
HP Compaq 1820 5
Accenture - Аксенчер 766 5
Крок 1538 5
HP Inc. 5086 5
Samsung Electronics 8903 5
AT&T Inc 1517 5
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 5
Nortel Networks 1269 5
BSA - Business Software Alliance 218 5
TI - Texas Instruments Incorporated 755 4
Ростех - Ростехнологии 2281 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 4
Terrasoft - Террасофт 160 4
Siemens AG - Сименс Россия 2218 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1581 4
Huawei 3107 4
Высокоточные комплексы НПО 9 4
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 12
eBay Inc 1557 10
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 7
Boeing 895 6
GM - General Motors 418 6
Lockheed Martin 659 6
Ford 350 5
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 5
Merrill Lynch 427 4
Citigroup 270 4
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 4
LinkedIn 545 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 56 4
ТНК-ВР Холдинг 236 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 362 3
Альфа-Банк 1311 3
Магнит - Сеть магазинов 287 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 3
Газпром ПАО 738 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1835 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 2
Honda 183 2
Coca-Cola Company 230 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 60 2
РОСНО СК 163 2
Свобода 36 2
RBC Capital Markets 49 2
Barclays 81 2
ВТБ Банк Москвы 430 2
Сургутнефтегаз - СНГ 160 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 2
The Walt Disney Company 478 2
Walmart - Wal-Mart Stores 318 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 2
ГПБ - Газпромбанк 787 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 2
Ford Motor 100 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 56
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 33
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 27
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 25
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 22
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 14
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 76 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 349 12
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 12
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 12
МКС - Международная космическая станция 1381 12
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 10
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 9
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 331 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 7
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 147 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 4
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 4
Президент Российской Федерации 1700 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 4
Правительство РФ 2616 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 3
Верховный суд Российской Федерации 288 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 3
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 3
Счётная палата РФ 554 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 80 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 12
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 3
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 2
Демократическая политическая партия США 48 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 159 1
Руссофт - Russoft 333 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1624 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 890 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 603 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2098 3
Смартизация 220 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1262 3
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 125 3
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 118 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 560 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 2
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 54 2
3G - Стандарт мобильной связи 5056 2
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 133 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 528 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 244 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 584 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 94 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 231 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 277 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 94 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1861 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 138 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 49 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 973 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 14 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 117 1
Call back - Обратный звонок 15 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 56 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 774 1
Google Android 11587 8
Linux OS 7134 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 247 5
Apple iOS 6169 5
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 4
Google Play - Google Store - Android Market 2622 4
Microsoft Windows 10 10058 4
Google YouTube - Видеохостинг 2155 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 3
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 3
Apple - App Store 2346 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 59 3
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 3
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 608 3
Kaspersky Internet Security 346 2
Google Chrome - браузер 1156 2
Morpheus 41 2
Dropbox - Файловый хостинг 418 2
Google Gmail 774 2
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 29 2
SAP Ariba 271 2
Oracle СУБД 45 2
SAP Sybase 278 2
Google Dart 43 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 79 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 2
Java - Язык программирования 2380 2
WhatsApp Messenger 682 2
Samsung Galaxy 369 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
The Digital Box ADA 15 2
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 245 2
Symbian OS 1387 2
Evernote 189 2
Oracle PeopleSoft 367 2
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 1
ANSI Fortran 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1108 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 658 1
Bush George - Буш Джордж 270 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 19
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 18
Касперский Евгений 285 15
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 270 7
Steve Jobs - Стив Джобс 976 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 4
Chambers John - Чемберс Джон 111 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 3
Недосеков Андрей 23 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 3
Иванов Владимир 47 3
Орлов Дмитрий 21 3
Урличич Юрий 49 3
Калинин Александр 115 3
Прохоров Фёдор 80 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Александров Артур 6 2
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 2
Павлов Андрей 29 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Швецов Владимир 29 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 272 2
Поляков Сергей 62 2
Бородин Владимир 18 2
Wyden Ron - Уайден Рон 16 2
Гурко Александр 136 2
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 2
Brin Sergey - Сергей Брин 179 2
Широков Александр 24 2
Путин Владимир 2374 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 97 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 54 2
Рейман Леонид 985 2
Абакумов Евгений 109 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 36 1
Spears Britney - Спирс Бритни 60 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 183
Россия - Российская федерация - РФ 81551 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 17
Европа 7221 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 15
США - Колумбия - Вашингтон 1074 14
Иран - Исламская Республика Иран 921 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 12
Земля - планета Солнечной системы 6382 11
США - Калифорния 3039 10
Северная Америка 2522 10
США - Нью-Йорк 2581 9
Азия - Азиатский регион 3142 9
Украина 5496 9
Япония 7875 8
США - Техас 769 7
Индия - Республика 4051 7
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 7
Германия - Федеративная Республика 7754 7
Ирак - Республика 574 7
Солнечная система 1987 6
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 456 6
Европа Восточная 2790 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 6
Франция - Французская Республика 4912 5
Плутон - планета Солнечной системы 231 5
Беларусь - Белоруссия 3177 5
Канада 2834 5
Италия - Итальянская Республика 2807 5
Америка 989 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3760 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1223 4
Казахстан - Республика 4104 4
Прибалтика - Балтия 1193 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 850 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1331 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 5
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 4
Аутсорсинг 104 3
Конституция США 42 3
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 3
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 398 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1441 2
U.S. H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 27 2
Образование в России 550 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 2
ISDEX интернет-индекс 196 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 138 2
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 173 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 181 2
Холодная война 62 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Утечка мозгов - brain drain 9 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
U.S. FISMA - Federal Information Security Management Act - Федеральный закон США по управлению информационной безопасностью 4 1
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