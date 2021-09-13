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Tionix
Тионикс


13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI 4
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 4
07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 7
13.05.2021 GPU-ускорение требовательных приложений стало доступно пользователям платформы Digital Energy 1
26.04.2021 «Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов 3
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
15.04.2021 «Тионикс» представила результаты работы и финансовые итоги за 2020 год 3
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» 2
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
17.02.2021 «Тионикс» обновила ПО Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест 3
10.02.2021 Axoft и «Тионикс» будут строить частные и гибридные облачные инфраструктуры 1
13.01.2021 Tionix Virtual Security получил сертификат соответствия ФСТЭК России 2
25.11.2020 Платформа инфраструктуры для разработчиков Digital Energy получила новые функции 1
19.11.2020 «Тионикс» обеспечит ОС «Лотос» облачной защитой 4
03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix 4
19.10.2020 TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI 3
14.10.2020 «Тионикс» и «Роса» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform 2
30.09.2020 Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 2
16.09.2020 «Ростелеком» и Yadro будут предоставлять облачные услуги в рамках СП 1
14.09.2020 «Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform 4
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
12.08.2020 «Тионикс» выпустила VDI Security для обеспечения безопасной работы на удаленке 1
05.08.2020 «Сила» и «Тионикс» завершили тестирование совместного программно-аппаратного комплекса 3
29.07.2020 «Тионикс» обучит администраторов виртуальных рабочих мест 6
23.07.2020 Облачные решения российского разработчика Tionix Holding будут поддерживать cервера на базе процессора KunPeng компании Huawei 4
20.07.2020 VDI Security – новое решение для безопасной удаленной работы 2
14.07.2020 «Тионикс» обучит специалистов работе с облачными платформами 1
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 2
04.06.2020 «Тионикс» и Digital Energy объединят свои решения в единую витрину цифровых продуктов 1
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 5
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге 1
20.01.2020 Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы 1
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
02.10.2019 Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы 1
20.09.2019 «Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan 1

Публикаций - 48, упоминаний - 97

Tionix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 20
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 8
Huawei 2733 7
Базальт СПО 206 6
Microsoft Corporation 11168 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Intel Corporation 4204 4
Digital Energy - Диджитал Энерджи 9 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
Nvidia Corp 2038 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Softline - Софтлайн 1475 3
Cisco Systems 2056 3
КНС Групп - Yadro 124 3
Норси-Транс (НТ) 49 3
Крок 1221 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Red Hat 668 2
Ланит Интеграция 101 2
VMware 1830 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Edelweiss - Эдельвейс 29 2
Oracle Corporation 3363 2
IBM 3557 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ланит ГК 1160 1
Sipnet 42 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Teradata 166 1
Сервионика - Servionica 164 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
Ngenix 42 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
X5 Group 600 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Альфа-Банк 1127 2
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
Aldo Coppola 2 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Открытие ФК 538 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
О2О Холдинг 43 1
Алроса АК 81 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Росгосстрах 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Ярославская областная Дума 4 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство РФ 2208 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 13
OpenStack 347 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ARM64 - Архитектура процессора 1020 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
DDR - Double data rate 1077 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 3
ARM - Advanced RISC Machine 225 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
Умное ЖКХ 12 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Kubernetes 307 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Linux OS 4276 13
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 8
Microsoft Windows 10 6676 8
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 6
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 5
Tionix Cloud Platform 10 5
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
Google Android 10751 3
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 5 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Tionix VDI Security 5 3
Nvidia GeForce GTX 2081 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Huawei Connect 11 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows 8 1228 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Ред ОС 239 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
VMware Horizon 55 1
Wargaming World of Warships 31 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Citrix XenDesktop 84 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Энстрим Лотос - Операционная система 13 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Siemens MindSphere 22 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Петров Антон 11 4
Кудрявцев Евгений 3 3
Смирнов Алексей 142 3
Осеевский Михаил 221 2
Каплунов Павел 27 2
Овчинников Сергей 24 2
Ермаков Иван 5 2
Зубов Евгений 12 2
Анохин Сергей 40 2
Ерин Сергей 14 2
Пашенцев Виталий 11 2
Кадыков Роман 15 2
Носов Николай 12 2
Парамонов Александр 2 2
Путин Владимир 1828 2
Носков Константин 202 2
Бондарев Алексей 1 1
Суслин Андрей 4 1
Пачикин Андрей 4 1
Матосов Максим 2 1
Параманов Александр 1 1
Мотовилова Валерия 1 1
Великожон Дмитрий 5 1
Белов Евгений 5 1
Емельченков Сергей 83 1
Рукавишникова Мария 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Сергеев Александр 21 1
Железнов Видия 4 1
Дубенсков Пётр 2 1
Долгов Константин 4 1
Коган Алексей 2 1
Адмиральский Сергей 38 1
Спиридонов Александр 35 1
Зайцев Николай 28 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Исмолилов Андрей 1 1
Лебедев Юрий 1 1
Васильев Владислав 39 1
Самойлов Юрий 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Европа 3788 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Новороссийск 140 1
Казахстан - Республика 2650 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Bloomberg 786 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2729 3
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
Gartner 2197 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
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Effie Awards 3 1
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