Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tionix
Тионикс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 97
Tionix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петров Антон 11 4
|Кудрявцев Евгений 3 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Каплунов Павел 27 2
|Овчинников Сергей 24 2
|Ермаков Иван 5 2
|Зубов Евгений 12 2
|Анохин Сергей 40 2
|Ерин Сергей 14 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Кадыков Роман 15 2
|Носов Николай 12 2
|Парамонов Александр 2 2
|Путин Владимир 1828 2
|Носков Константин 202 2
|Бондарев Алексей 1 1
|Суслин Андрей 4 1
|Пачикин Андрей 4 1
|Матосов Максим 2 1
|Параманов Александр 1 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Белов Евгений 5 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Сергеев Александр 21 1
|Железнов Видия 4 1
|Дубенсков Пётр 2 1
|Долгов Константин 4 1
|Коган Алексей 2 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Зайцев Николай 28 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Исмолилов Андрей 1 1
|Лебедев Юрий 1 1
|Васильев Владислав 39 1
|Самойлов Юрий 55 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Bloomberg 786 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|IDC - International Data Corporation 2729 3
|CNews Analytics 1991 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
|Gartner 2197 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769284, в очереди разбора - 672968.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769284, в очереди разбора - 672968.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru