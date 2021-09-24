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Oracle JDK
Java Development Kit


24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 5
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1
16.09.2021 Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки 3
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 2
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 2
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 1
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1 5
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 11
27.10.2020 НИИ «Восход» начал тестировать российскую среду исполнения Java – Liberica JDK – для Единой среды разработки 1
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 10
21.09.2020 Платежная система «Мир» перешла на российскую Java 4
18.09.2020 Oracle представила Java 15 10
29.06.2020 BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 2
23.03.2020 Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 4
19.03.2020 Oracle представила Java 14 7
23.01.2020 Российская среда исполнения Java оптимизирована для работы в облаке 2
03.12.2019 Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 5
08.10.2019 Oracle представила Java SE 13 10
13.08.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и отечественного Java-дистрибутива Liberica JDK 2
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 1
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 1
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
26.03.2019 В рассекреченной платформе АНБ для поиска уязвимостей нашли собственную «дыру» 1
01.10.2018 Oracle выпустила новую версию платформы JDK 3
09.06.2018 Жертвы СПО: Oracle уволила разработчиков JMC после открытия кода проекта 1
25.09.2017 После года ожиданий Oracle обновила комплект Java-разработчика 6
25.09.2017 Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8 6
29.01.2016 Oracle отказался от разработки Java-плагина 1
12.03.2015 Oracle выпустила Java Development Kit 8, Update 40 6
22.07.2014 Oracle прекратила поддержку Java в XP, но потом передумала 2
06.05.2014 Oracle выпустила новую версию ОС Solaris с интегрированным пакетом OpenStack 1
04.04.2014 Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8 1
26.03.2014 Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов 2
07.11.2013 Kaspersky Internet Security отражает все угрозы в независимом тестировании 1
31.10.2013 Число атак с использованием Java-эксплойтов увеличилось на треть 1

Публикаций - 64, упоминаний - 177

Oracle JDK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3360 16
Google LLC 7168 12
Bellsoft - БеллСофт 26 12
SAP SE 3218 10
Red Hat 668 6
IBM 3554 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Microsoft Corporation 11143 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Oracle Sun Microsystems 394 4
3770 3
Haulmont - Хоулмонт 71 2
HP Inc. 2930 2
SAS Institute 597 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Крипто-ПРО 200 1
Siemens Information Technology 1 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Samsung Electronics 5714 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Rimini Street 38 1
Renga Software 13 1
JetBrains 40 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Программный продукт ГК 92 1
Аскон - Ascon 177 1
Intel Corporation 4198 1
SEC Consult Services 931 1
VMware 1829 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
AMD - Advanced Micro Devices 1684 1
GitHub 412 1
Parallels Holdings 471 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Visa International 1346 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
X5 Group 599 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
IKEA - ИКЕА 82 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство РФ 2207 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Рособоронэкспорт 34 1
OpenJDK Community 7 4
Eclipse Foundation 13 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 5
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 5
ARM64 - Архитектура процессора 1019 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 4
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 4
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 3
OpenStack 347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
DevOps - Development и Operations 297 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 2
Java Community Process - JCP 22 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 11 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 20 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость 9 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures - стандарт электронной подписи 4 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Java - Язык программирования 1179 56
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 13
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 12
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 12
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 12
Microsoft Windows 10 6670 11
JavaFX - OpenJFX 25 11
Linux OS 4272 9
JavaScript - Язык программирования 633 8
Apple macOS 930 7
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 7
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 7
Google Android 10751 6
Intel x86 - Архитектура процессора 994 5
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 4
Ред ОС 239 3
Haulmont CUBA Platform 24 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
BellSoft LiberCat 8 2
Apple macOS X 905 2
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 2
Java Flight Recorder - JDK Flight Recorder - JFR 3 2
JVM - ZGC - Z Garbage Collector 2 2
Ghidra - Инструмент АНБ для анализа кода ПО 1 1
Redis СУБД 46 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Intel ME - Management Engine 14 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Google Android WebView 15 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Alfresco 114 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 23 1
МТС Снежинка 5 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
КриптоПро СКЗИ JCP 10 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Visa payWave 55 1
Oracle WebLogic 38 1
Oracle Java SE Subscription 2 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Белокрылов Александр 20 12
Saab Georges - Сааб Джордж 7 4
Сорокоумов Александр 19 1
Соловьев Алексей 60 1
Васильев Владислав 39 1
Мискевич Евгений 29 1
Генкина Екатерина 24 1
Рубин Адар 28 1
Картавый Эдуард 2 1
Халяпин Сергей 77 1
Нестеров Алексей 79 1
Winterhalter Rafael - Винтерхалтер Рафаэль 1 1
Lagergren Marcus - Лагергрен Маркус 1 1
Schulze Hans-Martin - Шульце Ханс-Мартин 1 1
Manico Jim - Манико Джим 1 1
Латыпов Роман 8 1
Зеленюк Александр 2 1
Путин Владимир 1828 1
Смирнов Алексей 142 1
Егоров Владимир 52 1
Слышкин Василий 54 1
Сотин Денис 102 1
Клепиков Алексей 77 1
Урьяс Вадим 76 1
Антонова Алла 2 1
Халматов Максим 45 1
Дьяченко Валерий 66 1
Мылицын Роман 79 1
Чаркин Евгений 182 1
Прохорова Алла 45 1
Каюмов Шамиль 34 1
Трофимова Людмила 31 1
Мельникова Анастасия 166 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - Калининградская область 541 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Чехия - Прага 67 1
США - Санта-Клара 72 1
Россия - Орёл 216 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - Смоленск 239 1
Чехия - Чешская Республика 499 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Восточная Европа 1688 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Русский язык 991 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
WikiLeaks 106 1
TechPowerUp 13 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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