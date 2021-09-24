Oracle JDK

Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1

Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1

Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 2

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 2

Oracle представила Java 15 10

BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK 1

Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 4

Oracle представила Java 14 7

Российская среда исполнения Java оптимизирована для работы в облаке 2

Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией 1

Oracle представила Java SE 13 10

Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 1

Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 1

Oracle выпустила новую версию платформы JDK 3

Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8 6

Oracle выпустила новую версию ОС Solaris с интегрированным пакетом OpenStack 1

Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8 1