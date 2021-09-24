Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Oracle JDK
Java Development Kit
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 177
Oracle JDK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OpenJDK Community 7 4
|Eclipse Foundation 13 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
|Белокрылов Александр 20 12
|Saab Georges - Сааб Джордж 7 4
|Сорокоумов Александр 19 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Васильев Владислав 39 1
|Мискевич Евгений 29 1
|Генкина Екатерина 24 1
|Рубин Адар 28 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Winterhalter Rafael - Винтерхалтер Рафаэль 1 1
|Lagergren Marcus - Лагергрен Маркус 1 1
|Schulze Hans-Martin - Шульце Ханс-Мартин 1 1
|Manico Jim - Манико Джим 1 1
|Латыпов Роман 8 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Егоров Владимир 52 1
|Слышкин Василий 54 1
|Сотин Денис 102 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Антонова Алла 2 1
|Халматов Максим 45 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Мылицын Роман 79 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Прохорова Алла 45 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|WikiLeaks 106 1
|TechPowerUp 13 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru