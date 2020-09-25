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NetByNet
WiFire
Нэт Бай Нэт Холдинг


25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 1
20.07.2020 Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой 2
29.04.2020 Wifire сохранит всем клиентам бесплатные улучшения тарифов и оставит доступ в Сеть при задолженности 2
24.03.2020 «Мегафон» обновил бесплатные сервисы для комфортного карантина 1
20.03.2020 Wifire увеличивает скорость домашнего интернета и улучшает условия тарифов 4
25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах 1
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 3
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 1
11.09.2019 NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса 2
27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены 2
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу» 3
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 2
31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору 2
21.12.2018 «МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией» 3
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
14.08.2018 МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1
04.06.2018 МГТС сообщила о назначении нового директора по продажам и обслуживанию 1
24.01.2018 Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет 3
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом» 1
26.06.2017 В «Транстелекоме» назначен новый вице-президент 2
17.03.2017 «Мегафон» потерял 3,4 миллиарда из-за тарифа «Билайна» 2
01.03.2017 J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год 1
10.02.2017 «Мегафон» приглашает операторов связи принять участие в программе «FMC Партнер» 2
26.12.2016 «Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета 5
19.10.2016 «Дочка» «Мегафона» тайно стала провайдером Wi-Fi на МЦК 3
18.10.2016 «Аэроэкспресс» захвачен Wi-Fi-провайдером московского метро 1
11.10.2016 В Москве будет создана бесшовная зона Wi-Fi для пассажиров 3
06.09.2016 МГТС предложила пользователям интернета бесплатную мобильную связь 3
07.06.2016 AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet 3
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора 1
01.04.2016 «МегаФон» выбран базовым оператором для MVNO «ГЛОНАСС» 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
02.03.2016 «Билайн» скрестил фиксированную и мобильную связь 2
15.01.2016 Каждый второй пользовать Wifire TV смотрел фильм «Ирония судьбы или с легким паром» 31 декабря 1
08.12.2015 МГТС бесплатно раздаст абонентам миллион роутеров на 1 Гбит/с 1
25.11.2015 NetByNet улучшил стабильность мобильного интернета Wifire Mobile 2
09.11.2015 NetByNet улучшает качество кабельного телевидения 3

Публикаций - 102, упоминаний - 195

NetByNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 27
Акадо Телеком - Комкор 609 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 12
Синтерра - Synterra 565 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Yota - Скартел 623 5
МаксимаТелеком 102 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Ростелеком Связьинвест 697 4
Центел - Центральный телеграф 163 3
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 3
LG Electronics 1853 3
Philips 719 3
Samsung Electronics 5677 3
МегаФон ПетерСтар 145 2
Google LLC 7154 2
Nethouse 12 2
Башинформсвязь 79 2
TRENDnet 49 2
Telegram Group 702 2
ПТТ-телепорт 3 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Osram 16 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Акадо Екатеринбург 23 1
СМАРТС Компания 207 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 1
Газпром телеком 6 1
MikroTik 14 1
ВестКолл - WestCall 33 1
Гольфстрим 26 1
SPB TV 43 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
МТС банк 254 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Мортон 16 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
AliExpress Tmall 52 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Альфа-Групп 320 1
Евросеть 886 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Visa International 1346 1
Альфа-Банк 1125 1
Газпром ПАО 521 1
Почта России ПАО 1574 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
AliExpress 275 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Мосгортранс ГУП 68 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Администрация Президента РФ 268 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 24
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 7
3G - Стандарт мобильной связи 3736 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 4
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 1
Родительский контроль 156 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Открытый регион 23 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
NetByNet - WiFire TV 9 8
Google Android 10751 5
Apple - App Store 2198 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Apple iOS 5742 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Rakuten Viber 429 2
Philips Android TV 2 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Joomla CMS 73 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Яндекс.Директ 91 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 3 1
МегаФон Образование 5 1
Microsoft Excel 436 1
VK - Mail.ru Добро 6 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
Samsung SmartThings 24 1
МегаФон пресса 4 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Samsung Electronics Bada 171 1
NetByNet - Wi-Fi Радар 1 1
Amedia Premium HD 28 1
Мой агент - Сервис онлайн бронирования 2 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
NetByNet - Приложение Мой NetByNet 1 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Apple Mac 1458 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Батанов Андрей 15 10
Назаров Алексей 69 8
Усманов Алишер 241 3
Вольфсон Влад 55 3
Таврин Иван 83 3
Паршиков Сергей 10 2
Солодовников Дмитрий 55 2
Егоров Андрей 11 2
Вольпе Борис 69 2
Анкилов Константин 49 2
Ликсутов Максим 32 2
Ильчук Сергей 3 2
Коробкина Оксана 18 2
Дорохина Юлия 42 1
Комарова Наталья 4 1
Емелин Илья 2 1
Асланян Сергей 75 1
Лепехин Петр 1 1
Коршиков Кирилл 1 1
Забозлаев Алексей 2 1
Садонов Алексей 3 1
Ручьев Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Дуров Павел 216 1
Милицкий Александр 1 1
Назаров Сергей 48 1
Глазачев Иван 21 1
Алексеев Олег 17 1
Козлюк Артем 39 1
Солдатенков Сергей 113 1
Навальный Алексей 58 1
Слободин Михаил 55 1
Кулин Филипп 39 1
Талдыкина Наталья 24 1
Климарев Михаил 46 1
Кравцов Роман 77 1
Вермишян Геворк 61 1
Попов Анатолий 98 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 35
Россия - Российская федерация - РФ 57420 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Казахстан - Республика 2632 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 3
Украина 3372 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - Сургут 197 2
Россия - Липецк 258 2
Россия - Белгород 240 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Саров 92 1
Россия - Павловский Посад 5 1
Россия - Ставрополь 272 1
Россия - Дивногорск 15 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - Серпухов 40 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Балашиха 68 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Ханты-Мансийск 117 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Чебоксары 156 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Нижневартовск 108 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
F2P - Free-to-play 24 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Антитеррор 62 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 3
ТВ-3 - телеканал 48 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 46 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1990 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
TED Talks 9 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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