Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NetByNet
WiFire
Нэт Бай Нэт Холдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 195
NetByNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
|Батанов Андрей 15 10
|Назаров Алексей 69 8
|Усманов Алишер 241 3
|Вольфсон Влад 55 3
|Таврин Иван 83 3
|Паршиков Сергей 10 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
|Егоров Андрей 11 2
|Вольпе Борис 69 2
|Анкилов Константин 49 2
|Ликсутов Максим 32 2
|Ильчук Сергей 3 2
|Коробкина Оксана 18 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Комарова Наталья 4 1
|Емелин Илья 2 1
|Асланян Сергей 75 1
|Лепехин Петр 1 1
|Коршиков Кирилл 1 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Садонов Алексей 3 1
|Ручьев Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Дуров Павел 216 1
|Милицкий Александр 1 1
|Назаров Сергей 48 1
|Глазачев Иван 21 1
|Алексеев Олег 17 1
|Козлюк Артем 39 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Навальный Алексей 58 1
|Слободин Михаил 55 1
|Кулин Филипп 39 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Климарев Михаил 46 1
|Кравцов Роман 77 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Попов Анатолий 98 1
|Лацанич Василь 92 1
|CNews Analytics 1990 4
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
|РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
|TED Talks 9 1
|РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762849, в очереди разбора - 666537.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762849, в очереди разбора - 666537.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru