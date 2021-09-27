Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KIA Motors
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 132
KIA Motors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 10
|Ростелеком Связьинвест 699 7
|Microsoft Corporation 11110 7
|Google LLC 7158 6
|Yota - Скартел 623 6
|Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
|IT Vison 10 6
|МКД 16 6
|IT Vision 14 6
|Корус Консалтинг ГК 806 6
|Ростех - Ростехнологии 2230 6
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
|SAP SE 3216 3
|Harman Kardon 167 2
|Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
|Yandex Go - Yango 10 1
|Galileosky - ГалилеоСкай 8 1
|SoftwareONE Group 97 1
|Nvidia Corp 2028 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|Глобус-телеком 152 1
|Navitel - Навител Навигатор 253 1
|Хомнет Консалтинг 127 1
|1С-Рарус 538 1
|Navicon - Навикон 198 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
|VK - Mail.ru Group 2484 1
|Samsung Electronics 5686 1
|Hitachi 474 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Свердлов Денис 163 6
|Василевский Андрей 18 6
|Лаптев Максим 6 2
|Бостанджиев Атанас 2 2
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Макухин Вячеслав 1 1
|Новомлинский Валерий 2 1
|Грачев Дмитрий 3 1
|Абрамова Елена 9 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Потемкин Борис 2 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Biden Joe - Байден Джо 29 1
|Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
|Петухов Михаил 3 1
|Шариков Сергей 46 1
|Федченко Алексей 3 1
|Самойленко Максим 65 1
|Инюцын Антон 13 1
|Осипов Владимир 17 1
|Громыко Андрей 2 1
|Евдокимов Алексей 2 1
|Волков Алексей 26 1
|Козырев Алексей 270 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Тарасенко Андрей 8 1
|Албычев Александр 74 1
|Семенов Алексей 67 1
|Скляр Алексей 49 1
|Солодовников Денис 62 1
|Терещенко Денис 38 1
|Шипов Савва 70 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кисляков Евгений 83 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2193 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764960, в очереди разбора - 668647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru