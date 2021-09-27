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KIA Motors


27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1
18.03.2021 Как Kia применяет искусственный интеллект 13
19.02.2021 ИТ-системы KIA блокировал троян-шифровальщик с издевательскими требованиями 8
26.01.2021 Жизнь автомобилистов навсегда изменится. ИТ-гиганты готовят для них поборы на миллиарды долларов 3
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 3
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 4
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 5
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 4
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 5
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
13.11.2019 5 технологий искусственного интеллекта, которые изменят бизнес в ближайшем будущем 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
05.07.2019 Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» 1
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса» 4
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена 1
24.08.2018 Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ» 1
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 1
20.12.2017 В «Яндекс.Деньгах» появился «Пакет автомобилиста» 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
19.09.2017 «Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео 1
14.11.2016 Samsung покупает легендарного производителя систем для авто за $8 млрд 1
08.06.2016 Музыкальный стриминговый сервис Zvooq получил $5 млн инвестиций 1
09.03.2016 Приложение Remoto превратило смартфон в дистанционный пульт для автомобиля 1
15.09.2015 «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM 1
05.08.2015 В июле появилось более 150 доменов-брендов 1
15.07.2015 «Стрим-Авто» перешел на новую редакцию системы «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» 5
29.06.2015 Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры 1
17.04.2015 Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России 1
21.11.2014 Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box 2
31.07.2014 Remoto — система удаленного управления автомобилем от bright box 1
10.07.2014 Через пять лет 24 млн автомобилей будут поддерживать iPhone 1

Публикаций - 72, упоминаний - 132

KIA Motors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 10
Ростелеком Связьинвест 699 7
Microsoft Corporation 11110 7
Google LLC 7158 6
Yota - Скартел 623 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
IT Vison 10 6
МКД 16 6
IT Vision 14 6
Корус Консалтинг ГК 806 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
SAP SE 3216 3
Harman Kardon 167 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
Yandex Go - Yango 10 1
Galileosky - ГалилеоСкай 8 1
SoftwareONE Group 97 1
Nvidia Corp 2028 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Глобус-телеком 152 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Хомнет Консалтинг 127 1
1С-Рарус 538 1
Navicon - Навикон 198 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Samsung Electronics 5686 1
Hitachi 474 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Hyundai Motor 145 13
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 7
Arrival Group - Charge R&D 13 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 6
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 6
Renault - Рено Россия 88 6
Метиз завод 10 6
Skoda - Škoda Auto 24 5
Hyndai 12 5
Nissan - Японский автопроизводитель 137 5
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 5
UPS 36 5
АвтоВАЗ 119 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 4
Jaguar Land Rover 63 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
GM - General Motors 140 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 2
PSA Opel 17 2
Kinetik 4 2
Tesla Motors 241 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Chery Automobile 6 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 13 1
BNP Paribas 33 1
Garsdale Services 36 1
Wellington Management Group 6 1
Nikola Corporation 6 1
Uber 257 1
МТЗ Трансмаш 12 1
Mazda Motor Corporation 31 1
BlackRock 19 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Hyundai Mobis 8 1
Ford 173 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Президент США 105 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Lightning 131 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 214 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 8
Яндекс.Авто 33 6
Arrival Bus - электробус 6 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
Apple CarPlay 28 3
Arrival Van - электромобиль 4 3
Nvidia GeForce GTX 2071 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
МТС Музыка - МТС Music 6 2
МТС ТВ 37 2
Apple iPhone 5 710 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Яндекс.Музыка 131 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Volkswagen Touareg 5 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
Volkswagen Polo 4 1
Toyota Camry 7 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 1
Hyundai Solaris 9 1
Renault Kaptur 7 1
Skoda Rapid 3 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Apple Beats Music 12 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
Omnicomm LLS 27 1
Nissan Qashqai 6 1
Tesla Model S 59 1
Tesla Model X 16 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Медведев Дмитрий 1434 8
Свердлов Денис 163 6
Василевский Андрей 18 6
Лаптев Максим 6 2
Бостанджиев Атанас 2 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Макухин Вячеслав 1 1
Новомлинский Валерий 2 1
Грачев Дмитрий 3 1
Абрамова Елена 9 1
Гаглоев Арсен 2 1
Потемкин Борис 2 1
Ликсутов Максим 32 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
Петухов Михаил 3 1
Шариков Сергей 46 1
Федченко Алексей 3 1
Самойленко Максим 65 1
Инюцын Антон 13 1
Осипов Владимир 17 1
Громыко Андрей 2 1
Евдокимов Алексей 2 1
Волков Алексей 26 1
Козырев Алексей 270 1
Чурсин Игорь 20 1
Тарасенко Андрей 8 1
Албычев Александр 74 1
Семенов Алексей 67 1
Скляр Алексей 49 1
Солодовников Денис 62 1
Терещенко Денис 38 1
Шипов Савва 70 1
Никифоров Николай 1126 1
Кисляков Евгений 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
Великобритания - Банбери 6 6
США - Лос-Анджелес 292 6
Германия - Федеративная Республика 3648 6
США - Нью-Йорк 1096 6
Израиль 722 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Северная Америка 1413 4
Великобритания - Лондон 823 4
Россия - ПФО - Самара 1291 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Тюмень 497 2
Россия - Великий Новгород 165 2
Россия - Калуга 296 2
Европа 3766 2
Северный Кавказ 137 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Россия - Ярославль 406 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Армения - Республика 688 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Тольятти 237 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Россия - Саратов 408 1
Сербия - Республика 129 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Москва - Парк культуры 15 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 2
Русский язык 985 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Коррупция 22 1
CNews - Auto.CNews 50 3
Forbes - Форбс 442 2
The Guardian - Британская газета 190 2
CrunchBase 62 2
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
FT - Financial Times 247 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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