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AMD Radeon Graphics
Серия видеокарт


28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
15.07.2021 Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене 1
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 1
05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена 1
30.06.2021 Создан «самый легкий» ноутбук в мире. Цена 1
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 2
23.06.2021 Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
21.06.2021 Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 3
19.05.2021 Майнингу конец. Nvidia выпустила линейку видеокарт с программно-аппаратным запретом добычи криптовалют 1
28.04.2021 На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже 1
15.04.2021 Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России 1
08.04.2021 Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD 2
30.03.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены 1
10.03.2021 «Авито»: россияне скупают оборудование для майнинга 1
09.03.2021 Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото 1
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 2
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 2
15.02.2021 Сборщики ПК жалуются: AMD завалила рынок процессорами, которые вообще не работают 2
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 1
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
18.11.2020 AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии 1
12.11.2020 AMD представила встраиваемые процессоры AMD Ryzen V2000 2
11.11.2020 Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров? 1
03.11.2020 Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 1
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 3
24.09.2020 AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры 2
16.09.2020 HP представила ПК и сервисы для гибридной рабочей среды 1
14.09.2020 Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены 1
27.08.2020 Huawei выпустила ПК с собственным процессором, который мощнее флагманов Intel 2
19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 3
12.08.2020 Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel 1
10.08.2020 Будущие процессоры AMD - «неуклюжая копия» современных чипов Intel 1
23.07.2020 AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций 1
22.07.2020 AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000 4
18.06.2020 AMD объявила о поддержке проекта аппаратного ускорения машинного обучения в Windows 10 2

Публикаций - 320, упоминаний - 442

AMD Radeon Graphics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMD - Advanced Micro Devices 1664 63
Nvidia Corp 2011 54
Lenovo Group 1636 26
Microsoft Corporation 11017 25
Intel Corporation 4152 24
Samsung Electronics 5633 16
Apple Inc - Эппл Рус 7680 16
HP Inc. 2898 13
Acer Group 1357 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 7
Huawei 2726 5
AMD Radeon Technology Group 12 5
EA - Electronic Arts 906 5
Bang&Olufsen 81 5
K-Systems - К-Системс 48 4
Twitter 2204 4
Google LLC 7128 4
Руссобит-М 121 3
Oculus VR 48 3
Blender 25 3
MSI - Micro-Star International 273 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
Dell EMC 2387 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 2
Deep Silver 51 2
Wuhan Deepin Technology 6 2
HDS - Hitachi Data Systems 288 2
ASRock 25 2
Gigabyte Technology 132 2
JBL 98 2
Cray 50 2
Qualcomm Technologies 1001 2
IBM 3527 2
Xiaomi 904 2
Микрон - Micron 365 2
Dell Technologies 133 2
iTeco - Ай-Теко 715 1
PassMark Software 17 1
IBASE Technology 6 1
Mentor Graphics 20 1
TÜV Rheinland Group 63 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
eBay Inc 528 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
BMW 248 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
EPIC Telecom Invest 69 1
Tesla Motors 241 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Белый Ветер 52 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 4
Linux Foundation 157 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 81
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 40
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 30
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 23
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 23
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 20
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 15
DDR - Double data rate 1066 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 12
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 10
USB Type-C - USB-C 901 10
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 195 10
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 9
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 7
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 6
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 104 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 4
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
Nvidia GeForce GTX 2054 89
Microsoft DirectX 325 43
Microsoft Windows 10 6612 35
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 35
Microsoft Windows 7 1662 33
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 31
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 21
Google Android 10750 19
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 19
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 18
Linux OS 4243 18
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 17
Intel Core - Семейство процессоров 863 15
Nvidia GeForce GT 153 14
Microsoft Windows 8 1228 12
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 10
AMD Radeon ProRender - Физический процессор для рендеринга - AMD Radeon ProRender Developer Suite 31 9
Intel x86 - Архитектура процессора 991 9
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 8
Apple iOS 5741 8
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 8
Intel Core i - Cерия процессоров 352 8
HP Envy - Серия ноутбуков 69 8
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 7
Apple macOS 922 7
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 7
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 7
AMD Radeon Software Adrenalin 9 7
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 7
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 49 7
Nvidia G-Sync 96 6
Bang&Olufsen - B&O Play BeoPlay - телевизор 14 6
Microsoft Windows Hello 170 6
AMD Radeon FreeSync 84 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 6
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 5
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 5
Lisa Su - Лиза Су 32 5
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 1 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Matthew Ajith - Мэтью Аджит 1 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Davuluri Pavan - Давулури Паван 1 1
Путин Владимир 1820 1
Катаев Александр 36 1
Покровский Алексей 5 1
Соловьева Мария 4 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 85 1
Гусева Ирина 4 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Здравкович Андрей 2 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Lin James - Лин Джеймс 14 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 1
Трушкин Константин 43 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Чайка Владимир 27 1
Мельникова Анастасия 166 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Япония 2760 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Европа 3730 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Индия - Республика 2161 2
США - Калифорния 969 2
Россия - Саров 92 1
Чехия - Чешская Республика 493 1
Украина 3347 1
Испания - Королевство 1248 1
Северная Америка 1405 1
Германия - Берлин 355 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 77 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
США - Беркли 21 1
Россия - Ростовская область 860 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 1
Бразилия - Федеративная Республика 1121 1
Венгрия 291 1
Ближний Восток 1468 1
Африка 1482 1
Казахстан - Республика 2621 1
Бельгия - Королевство 395 1
Канада 1294 1
Австралия - Австралийский Союз 1118 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 15
Tom’s Hardware 86 4
VideoCardz 12 2
Forbes - Форбс 441 1
Reddit 198 1
ITHome 15 1
NYT - The New York Times 505 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
EE Times 21 1
TechSpot 22 1
cnTechPost 4 1
CNBeta 3 1
GizmoChina 77 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
TrendForce 48 1
Mercury Research 19 1
Jon Peddie Research 20 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
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