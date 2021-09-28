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AMD Radeon Graphics
Серия видеокарт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 320, упоминаний - 442
AMD Radeon Graphics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 63
|Nvidia Corp 2011 54
|Lenovo Group 1636 26
|Microsoft Corporation 11017 25
|Intel Corporation 4152 24
|Samsung Electronics 5633 16
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 16
|HP Inc. 2898 13
|Acer Group 1357 11
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 7
|Huawei 2726 5
|AMD Radeon Technology Group 12 5
|EA - Electronic Arts 906 5
|Bang&Olufsen 81 5
|K-Systems - К-Системс 48 4
|Twitter 2204 4
|Google LLC 7128 4
|Руссобит-М 121 3
|Oculus VR 48 3
|Blender 25 3
|MSI - Micro-Star International 273 3
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
|Dell EMC 2387 2
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 2
|Deep Silver 51 2
|Wuhan Deepin Technology 6 2
|HDS - Hitachi Data Systems 288 2
|ASRock 25 2
|Gigabyte Technology 132 2
|JBL 98 2
|Cray 50 2
|Qualcomm Technologies 1001 2
|IBM 3527 2
|Xiaomi 904 2
|Микрон - Micron 365 2
|Dell Technologies 133 2
|iTeco - Ай-Теко 715 1
|PassMark Software 17 1
|IBASE Technology 6 1
|Mentor Graphics 20 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 4
|Linux Foundation 157 2
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 15
|Tom’s Hardware 86 4
|VideoCardz 12 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Reddit 198 1
|ITHome 15 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|EE Times 21 1
|TechSpot 22 1
|cnTechPost 4 1
|CNBeta 3 1
|GizmoChina 77 1
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Ключевых фраз выявлено - 756590, в очереди разбора - 660280.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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