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Фотокамеры Объектив диафрагма F2.4 и другое



13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
03.06.2022 Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы 1
08.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
21.12.2021 Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России 1
21.12.2021 HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания 1
21.12.2021 Samsung задрала до небес цену нового «дешевого флагмана» S21 FE 1
14.12.2021 Цифровой след в каждом фото — как и зачем скрывать данные 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
23.03.2021 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с полноценным SSD и лучшим в мире звуком. Видео 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 1
10.02.2021 В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена 1
31.12.2020 Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео 1
18.12.2020 Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео 1
09.11.2020 Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года? 1
05.11.2020 Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России 1
28.10.2020 Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM 1
23.10.2020 Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео 1
21.10.2020 Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео 1
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары 1
09.10.2020 Samsung начала продавать в России упрощенный флагманский смартфон. Он стоит намного дешевле, чем в Европе. Видео 1
18.09.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 30i. Фото 1
15.09.2020 Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi 1
04.09.2020 Honor представила демократичный смартфон Honor 20e с тройной основной камерой и поддержкой двух SIM-карт. Цена. Фото 1
24.07.2020 Huawei объявляет о старте продаж смартфона P40 Pro+ в России 1
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео 1
21.07.2020 Honor представляет смартфон Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете с эксклюзивным предложением при покупке 1
16.06.2020 В России представлен смартфон OPPO А72. Цена 1
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены 1
12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео 1
16.04.2020 Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить 1
13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена 1
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео 1

Публикаций - 212, упоминаний - 215

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7993 2
AKG 65 2
Apple Inc 11104 2
Nvidia Corp 3203 2
Huawei 3459 1
Xiaomi 1255 1
ZTE Corporation 719 1
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 34 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Intel Corporation 11624 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Tianjin Samsung Telecom Technology 1 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 527 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6205 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
Связной ГК 1328 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 1
Евросеть 1397 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5617 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11452 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 6
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9282 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21159 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 853 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8375 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 350 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1064 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6674 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 3
SIM-card - Nano-SIM 209 3
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 660 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8398 3
WPC - Wireless Power Consortium - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 21 3
Dual Pixel 59 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1746 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4673 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9615 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4160 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17201 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38249 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7680 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1839 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7939 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6165 1
Google Android 12435 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 4
Google Play - Google Store - Android Market 2897 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 348 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 2
Google Android 8 Oreo 190 2
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 2
Samsung Galaxy 950 2
Samsung Knox 91 2
Samsung Galaxy Note 683 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 647 2
Samsung DeX - Desktop eXperience 64 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 208 2
Samsung Health 17 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 232 1
Acer Iconia 93 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 32 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Samsung SmartThings 30 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 178 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 1
Xiaomi Smart PA - аудио система на чипе класса Hi-Fi с усилителем 6 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 178 1
Samsung Galaxy Fit 8 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11882 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 368 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 47 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 219 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 334 1
Samsung Pay 281 1
Google Android 9 Pie 216 1
Honor 10 - Смартфон 39 1
Honor 9 - Серия смартфонов 31 1
BBK vivo Halo Fullview 52 1
Samsung S-Pen - Стилус 128 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 111 1
Zhao George - Чжао Джордж 13 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 121506 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 2
Индия - Республика 5036 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 853 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Индия - Нью-Дели 69 1
Китай - Тяньцзинь 43 1
Китай - Гуандун - Хойчжоу 6 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4892 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19578 5
Trade-in 106 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 73 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
ZDnet 595 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24874 1
Международный женский день - 8 марта 271 1
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