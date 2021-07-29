Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком-Солар
Solar appScreener
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 119
Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 20
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 9
|Microsoft Corporation 11226 4
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 3
|SAP SE 3228 2
|VK - Mail.ru Group 2490 2
|АльянсТелеком 8 1
|Getfaster 3 1
|Инфолинк 3 1
|Leap Fitness Group 1 1
|Nvidia Corp 2047 1
|Прометей - Prometey 9 1
|Google LLC 7198 1
|Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
|JetBrains 40 1
|Tionix - Тионикс 48 1
|Salesforce.com 275 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|Xiaomi 904 1
|IBM 3575 1
|Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
|DataLine - ДатаЛайн 30 1
|GitHub 412 1
|1С 3799 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Чернов Даниил 49 16
|Осеевский Михаил 221 4
|Анохин Сергей 40 4
|Слепов Олег 2 2
|Кириенко Владимир 38 1
|Лоевский Илья 12 1
|Власов Александр 6 1
|Анищенко Владимир 2 1
|Зданевич Юрий 3 1
|Виноградова Татьяна 3 1
|Шарков Максим 12 1
|Барсуков Иван 1 1
|Артыкбаев Марат 1 1
|Дрозд Алексей 5 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Russia Top Online Food Retail 1 1
|The 10 Best Fitness Apps to Download 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771501, в очереди разбора - 675183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771501, в очереди разбора - 675183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru