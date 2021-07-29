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Ростелеком-Солар
Solar appScreener


29.07.2021 «Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО 4
23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура 6
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 5
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
15.04.2021 В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart 8
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 3
04.03.2021 Государственный страховой фонд Сингапура внедрил Solar appScreener 1
11.02.2021 Сингапурский обучающий центр NSHC использует Solar appScreener в рамках тренингов для ИБ-специалистов 5
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей 1
25.01.2021 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора кода Solar appScreener с режимом экспериментального анализа уязвимостей 5
08.12.2020 «Ростелеком-Солар» проверил на уязвимость популярные приложения с открытым исходным кодом 3
26.10.2020 Как не потратить деньги на защиту от DDoS впустую 1
14.10.2020 Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio 5
30.09.2020 НИИ точных приборов завершил внедрение Solar appScreener 5
17.09.2020 Сингапурский ИКТ-регулятор IMDA включил Solar appScreener в программу государственных грантов 1
15.09.2020 Axoft займется поставками решений «Ростелеком-Солар» в Беларуси 4
06.08.2020 «ВТБ Мобайл» повышает защищенность приложений с помощью Solar appScreener 3
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 7
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 2
23.04.2020 Solar appScreener 3.5 получил поддержку Subversion и Rust 7
08.04.2020 «Ростелеком-Солар» проверил защищенность мобильных фитнес-приложений 5
05.03.2020 «Сингапурские авиалинии» проверяют безопасность своих разработок с помощью Solar appScreener 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 2
17.02.2020 «Ростелеком» подтвердил безопасность информационной системы МФЦ в Ростове-на-Дону 1
23.01.2020 «Ростелеком-Солар выпустил новую версию анализатора исходного кода приложений Solar appScreener 1
25.12.2019 «Ростелеком-Солар» проверил защищенность приложений для выбора алкоголя 2
01.10.2019 Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener 1
22.08.2019 SoftClub – первый в Республике Беларусь заказчик анализатора защищенности приложений Solar appScreener 1
11.07.2019 «Ростелеком-солар» выпустил новую версию Solar appScreener с поддержкой языка «1С» 5
21.06.2019 Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов 1
04.06.2019 «Ростелеком-Solar»: мобильные игры для детей содержат критические уязвимости 2
11.04.2019 «Ростелеком-Solar» выпустила новую версию appScreener с поддержкой 26 языков программирования 6
04.04.2019 Южнокорейский ИБ-регулятор выбрал Solar appScreener для защиты собственных разработок 5
24.01.2019 «Ростелеком-Solar» обновила анализатор защищенности приложений 9

Публикаций - 34, упоминаний - 119

Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 9
Microsoft Corporation 11226 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 3
SAP SE 3228 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
АльянсТелеком 8 1
Getfaster 3 1
Инфолинк 3 1
Leap Fitness Group 1 1
Nvidia Corp 2047 1
Прометей - Prometey 9 1
Google LLC 7198 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
JetBrains 40 1
Tionix - Тионикс 48 1
Salesforce.com 275 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Xiaomi 904 1
IBM 3575 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
DataLine - ДатаЛайн 30 1
GitHub 412 1
3799 1
Yandex - Яндекс 4106 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
О2О Холдинг 43 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
GoLama 2 1
Куулклевер 1 1
Ароматный мир 3 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
SimpleWine 5 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Nike 89 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 11 1
The Walt Disney Company 172 1
iGooods 10 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Алроса АК 81 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Утконос 99 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Роснефть НК 367 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Правительство Республики Казахстан - ЕНПФ - Единый накопительный пенсионный фонд 1 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 2 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Федеральное казначейство России 766 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Правительство РФ 2209 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 7
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 146 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
ОУД - оценочный уровень доверия 5 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 8 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО 7 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
Microsoft Windows приложения 106 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
Google Android 10752 11
Apple iOS 5742 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple - App Store 2198 6
Apple macOS 935 5
Java - Язык программирования 1185 4
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 3
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 5 3
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 83 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 23 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
Microsoft Windows 10 6691 2
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
GIMP - Графический редактор 35 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Jenkins 22 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 1
Kotlin - Язык программирования 20 1
Scala - Язык программирования 41 1
Microsoft Visual Studio 170 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 27 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Apache Subversion 12 1
Fitness Online 1 1
Daily Workouts Fitness Trainer 1 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 17 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 8 1
Notepad++ 10 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Три Кота Пикник - мобильная игра 1 1
Маша и Медведь: Игры для Детей - мобильная игра 1 1
Чернов Даниил 49 16
Осеевский Михаил 221 4
Анохин Сергей 40 4
Слепов Олег 2 2
Кириенко Владимир 38 1
Лоевский Илья 12 1
Власов Александр 6 1
Анищенко Владимир 2 1
Зданевич Юрий 3 1
Виноградова Татьяна 3 1
Шарков Максим 12 1
Барсуков Иван 1 1
Артыкбаев Марат 1 1
Дрозд Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Европа 3798 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Беларусь - Белоруссия 2104 3
Россия - Адлер 43 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
Казахстан - Республика 2661 2
Армения - Республика 692 1
Сингапур - Республика 811 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 504 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 319 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 336 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Bloomberg 786 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 272 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
The 10 Best Fitness Apps to Download 1 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 4 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771501, в очереди разбора - 675183.
Создано именных указателей - 46354.
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