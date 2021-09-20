Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ред База Данных
СУБД с открытым кодом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 80
Ред База Данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ред Софт - Red Soft 246 15
|Microsoft Corporation 11168 7
|Dr.Web - Доктор Веб 978 2
|Oracle Corporation 3363 2
|Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
|Нейронные сети ООО 1 1
|Код Безопасности 365 1
|АйТи 753 1
|Teradata 166 1
|Квант НПП КП 23 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|Google LLC 7177 1
|Интек - Информационные технологические комплексы 1 1
|Kometa - Комета 4 1
|РуСофт 21 1 1
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
|DZ Systems 10 1
|Bellsoft - БеллСофт 26 1
|IBM 3557 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Cisco Systems 2056 1
|Acronis - Акронис 365 1
|InfoWatch - Инфовотч 615 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
|Red Hat 668 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
|Гарда Технологии 38 1
|SAP SE 3220 1
|Рустамов Рустам 169 10
|Никифоров Николай 1126 2
|Сунгуров Андрей 14 2
|Белокрылов Александр 20 2
|Свиридов Владимир 10 1
|Иванов Владимир 43 1
|Иванова Елена 69 1
|Гилядов Владислав 1 1
|Левашов Александр 88 1
|Подопригора Владимир 1 1
|Добрушский Сергей 4 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Запитецкий Алексей 1 1
|Анисимов Максим 10 1
|Севостьянов Василий 3 1
|Ковалевская Алла 1 1
|Смирнов Алексей 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru