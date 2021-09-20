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Ред База Данных
СУБД с открытым кодом


20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
05.04.2021 Продукты «Ред софт» внедрены в учебный процесс ДГУНХ 4
17.02.2021 Минцифры признало сервис, разработанный РЕД СОФТ, самым быстрым на портале «Госуслуги» 3
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat 1
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» 1
27.10.2020 ФСТЭК России подтвердила сертификат СУБД «Ред База Данных» 1
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 1
21.02.2020 Подтверждена совместимость Fastreport.Mono с продуктами «Ред софт» 2
25.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «Ред софт» с российской средой исполнения Java 2
12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов 1
27.11.2019 Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» 4
21.08.2019 Программное обеспечение МАИС ЭРМЕДИС совместимо с СУБД Ред База Данных 5
02.08.2019 Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» и МИС «Дока+» 4
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго» 2
03.07.2019 «Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО 2
01.07.2019 «Ред софт» и «МВП Свемел» подтвердили совместимость своих программных продуктов 4
01.07.2019 В «Сколково» откроется исследовательский центр «Ред софт» 1
28.06.2019 «Ред софт» откроет центр разработки в Сколково 1
07.06.2019 ЭОС и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 1
25.04.2019 «Ред Софт» и «РуСофт 21» провели тестирование совместимости своих продуктов 1
19.04.2019 Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс» 1
14.03.2019 Подтрвеждена совместимость «Спрут-ТП-Нормирование» и СУБД «Ред База Данных» 4
18.02.2019 Республика Дагестан и «Ред Софт» будут продвигать отечественное ПО 1
06.12.2018 ФСТЭК России обновила сертификат соответствия для СУБД «Ред база данных» 4
15.08.2018 «Ред Софт» выплатила купонный доход 2
27.07.2018 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС» 1
22.05.2018 «Ред Софт» переходит в активную фазу привлечения инвестиций 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
05.02.2018 Администрация гражданских аэропортов переходит на «Ред ОС» 1
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 1
24.11.2017 «Ред Софт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов 3
23.10.2017 «Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт 1
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
28.04.2016 «Ред База Данных» протестирована на совместимость с вычислительной платформой «Скала-Р» 3
04.02.2016 «Роснефть» мигрирует на PostgreSQL и подыскивает «импортозамещающую» ОС 1
01.02.2016 В России появилось первое официально отечественное ПО 1
01.02.2016 Первые программные продукты включены в реестр российского ПО 1

Публикаций - 47, упоминаний - 80

Ред База Данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 246 15
Microsoft Corporation 11168 7
Dr.Web - Доктор Веб 978 2
Oracle Corporation 3363 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Нейронные сети ООО 1 1
Код Безопасности 365 1
АйТи 753 1
Teradata 166 1
Квант НПП КП 23 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Google LLC 7177 1
Интек - Информационные технологические комплексы 1 1
Kometa - Комета 4 1
РуСофт 21 1 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
DZ Systems 10 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
IBM 3557 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Cisco Systems 2056 1
Acronis - Акронис 365 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Red Hat 668 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Гарда Технологии 38 1
SAP SE 3220 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 17
Правительство РФ 2208 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 1
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 1 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан 1 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Ред ОС 239 16
Linux OS 4276 13
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 8
Microsoft SQL Server 798 6
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 5
Microsoft Windows 856 4
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 4
ФНС РФ ЦОД 22 3
Java - Язык программирования 1180 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 2
TmaxSoft Tibero 40 2
Red Hat RPM - Package Manager 61 2
Apple macOS 934 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 10 6676 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
SQL - Язык программирования 436 2
Ред Софт - Ред-Шлюз 4 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
BellSoft LiberCat 8 1
Актив - Рутокен S 20 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Квант НПП КП - Квант-Энерго АСКУЭ 1 1
Интек ЭРМЕДИС МАИС - Медицинская аналитическая информационная система 1 1
Актив - Рутокен Плагин 10 1
Ред Софт Gembaface 3 1
Kometa 3Di PACS 1 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 82 1
Актив - Рутокен KeyBox 8 1
ИВК Юпитер 21 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 1
Acronis Backup 28 1
Diasoft FA# 53 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
Рустамов Рустам 169 10
Никифоров Николай 1126 2
Сунгуров Андрей 14 2
Белокрылов Александр 20 2
Свиридов Владимир 10 1
Иванов Владимир 43 1
Иванова Елена 69 1
Гилядов Владислав 1 1
Левашов Александр 88 1
Подопригора Владимир 1 1
Добрушский Сергей 4 1
Снегирев Сергей 4 1
Запитецкий Алексей 1 1
Анисимов Максим 10 1
Севостьянов Василий 3 1
Ковалевская Алла 1 1
Смирнов Алексей 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Сочи 913 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 23
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
TAdviser Report 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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