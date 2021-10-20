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Персидский залив
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Публикаций - 45, упоминаний - 50
Персидский залив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769751, в очереди разбора - 673435.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769751, в очереди разбора - 673435.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru