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Персидский залив


20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
12.08.2021 Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили 1
23.03.2021 Назначен региональный менеджер TP-Link в России 2
02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае 1
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 1
10.02.2021 Oman Arab Bank использует технологии NNTC и Smart Engines для дистанционного открытия счетов 1
25.11.2020 VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ 1
07.02.2020 Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA 1
19.09.2019 «Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения» 1
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
22.10.2018 InfoWatch представила исследование об утечках данных на Ближнем Востоке 1
05.02.2018 Аналитики InfoWatch рассказали о громких утечках госданных 2017 года 1
26.07.2017 ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке 1
24.05.2017 142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 1
15.12.2016 «Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 1
15.12.2014 Yota Devices открыла офис в Дубае 1
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG 1
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива 1
27.06.2014 Компания ИТ-кластера Фонда «Сколково» осваивает страны Персидского залива 1
14.05.2014 HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании 1
24.04.2014 KazanSummit: курс на сотрудничество с исламским миром 1
17.12.2013 Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД 1
11.12.2013 Авиаперевозчики завершают создание ИТ-инфраструктуры 1
27.08.2013 Регулирование интернета может негативно повлиять на банковский сектор 1
30.04.2013 Система Contact расширила сеть пунктов обслуживания в ОАЭ 1
27.03.2013 «1С:Первый БИТ» открыл новый филиал в Дубае 1
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам 1
04.09.2012 ECM осваивает новые территории 1
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии 1
22.11.2011 «Вингс» выводит свои VAS-решения на рынок Ближнего Востока 2
10.06.2011 «Ростелеком» возглавил управляющий комитет консорциума по созданию кабельной системы между Европой и Ближним Востоком 2
13.01.2011 «Лаборатория Касперского» лидирует на розничном рынке антивирусных решений ОАЭ 1
27.12.2010 Глава Cisco просит сотрудников ни с кем не обсуждать визит милиции 1
15.10.2010 СМБ готов платить за СЭД 1
12.07.2010 Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 в России 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

Персидский залив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
InfoWatch - Инфовотч 615 4
SAP SE 3220 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Казахтелеком 204 1
Wings Solutions - Вингс 8 1
Геонафт - Геонавигационные технологии 4 1
Синтерра - Synterra 570 1
Инфинет - InfiNet Wireless 40 1
InfoWatch Gulf 6 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Vocord - Вокорд 99 1
Riverbed Technology 103 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Цифра ГК 116 1
Lenovo Group 1641 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Cisco Systems 2056 1
Oracle Sun Microsystems 396 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Samsung Electronics 5730 1
Роснефть НК 367 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Газпром нефть 382 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Славнефть НГК 17 1
Venture Capital Bank 2 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
DIC - Dubai Internet City 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Microsoft Windows 10 6676 1
WeChat - Мессенджер 96 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 15 1
Инфинет InfiLINK XG 7 1
Vocord Видеоэксперт 6 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Касперская Наталья 199 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Богачев Игорь 172 1
Хайрук Сергей 27 1
Филиппо Ди 1 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Ефимов Александр 7 1
Фомин Олег 1 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 7 1
Короваев Марат 2 1
Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Индия - Республика 2181 9
Европа 3788 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Восточная Европа 1691 5
Ближний Восток 1479 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Европа Западная 618 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Казахстан - Республика 2650 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Япония 2811 2
Африка 1499 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Бахрейн - Королевство 58 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Казахстан - Алматы 265 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 184 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Кувейт 51 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Калининградская область 542 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Сингапур - Республика 808 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
WikiLeaks 106 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769751, в очереди разбора - 673435.
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