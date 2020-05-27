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Кибербезопасность EPP Endpoint Protection Platforms платформы защиты оконечных узлов



27.05.2020 В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой. Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабил
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру

Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом в работе операционной системы Windows, пишет Bleepingcomputer. В результате установки свежих определений (r6
16.04.2019 «Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора

«Лаборатория Касперского» разделила решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, предоставляющее защиту от киберугроз среднему и малому бизнесу, на два уровня — Kaspersky Endpoint Security Cloud иKaspersky Endpoint Security Cloud Plus.
07.06.2013 Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений

Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё — от мик
19.03.2009 IBM обеспечит безопасность конечных точек ИТ-инфраструктуры: новое решение

Корпорация IBM анонсировала IBM Proventia Endpoint Secure Control (ESC) - решение для обеспечения безопасности конечных точек ИТ-инфраструктуры, разработанное с целью помочь предприятиям избежать «зависимости» от одного поставщика прод
24.01.2008 Novell расширяет возможности шифрования в ZENworks Endpoint Security

Новая многоязычная версия решения Novell для защиты конечных информационных ресурсов предоставляет заказчикам новые средства шифрования. Компания Novell объявила о выпуске решения ZENworks Endpoint Security Management с расширенными возможностями шифрования и поддержкой национальных языков. Основанная на правилах система защиты обеспечивает усиленное шифрование для управления пер
08.08.2006 A-Data представил модули памяти с увеличенной производительностью

Компания A-DATA представила модули оперативной памяти DDR2 800+ и DDR2 1000+ с новой технологией Enhanced Performance Profiles (EPP), которая призвана кардинально увеличить производительность. Стандарт Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) описывает Serial Presence Detect (SPD) для модулей оперативной памя

Публикаций - 178, упоминаний - 179

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4325 35
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 26
Microsoft Corporation 23796 23
InfoWatch - Инфовотч 952 17
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1115 14
Trend Micro 583 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 11
Sophos - SophosLabs 405 10
VMware 2190 10
Softline - Софтлайн 2206 9
Код Безопасности 494 8
Check Point Software Technologies 720 7
Apple Inc 11416 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 767 6
1С-ИЖТИСИ 31 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 684 6
7288 6
IBM - International Business Machines Corp 9271 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 392 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 628 5
X Corp - Twitter 2760 5
Intel Corporation 11766 5
Defender 117 4
Dell EMC 4957 4
Meta Platforms - Facebook 4358 4
SAP SE 4994 3
OpenText - Micro Focus - Novell 868 3
Bitdefender 150 3
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 288 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция 166 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 995 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 371 3
Acronis - Акронис 440 3
Cisco Systems 4942 3
Avira 57 3
Nvidia Corp 3256 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 494 2
Dr.Web - Доктор Веб 1220 2
Avast Software 164 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1282 2
Lockheed Martin 752 1
Авилон - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 1
Крокус Сити Молл 13 1
Русагро Инвест 6 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 1
Volkswagen Group - VW 260 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1789 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 17 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 24 1
Русагро Группа Компаний 212 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 1
Visa International 1890 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 1
LinkedIn 596 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
Абсолют Банк 189 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Почта России ПАО 2053 1
РЖД - Российские железные дороги 1680 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 360 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 305 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
НСПК - Национальная система платежных карт 646 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 208 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3090 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18533 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9665 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3912 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2811 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2540 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 2
Президент Российской Федерации 3848 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 28 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 79 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 34 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 217 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1563 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
АФТ - Ассоциация Финтех 67 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21113 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55683 73
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11601 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26626 66
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7065 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18135 45
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5540 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22662 39
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11266 34
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1741 28
Консоль 2510 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13745 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10395 23
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1452 21
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 723 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9537 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13417 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13469 19
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3662 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15303 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6095 18
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11867 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4964 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13790 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17774 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41195 15
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2859 15
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5216 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22000 14
Оцифровка - Digitization 3978 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12967 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8619 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9522 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9814 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26932 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9448 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8434 12
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3585 12
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2061 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2648 12
Microsoft Windows 14727 49
Linux OS 8595 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3555 20
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 134 20
Google Android 12936 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2891 13
Kaspersky Internet Security 422 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 761 9
Apple iOS 7049 9
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1113 7
Microsoft Exchange 1356 7
Veritas Symantec Altiris 59 7
Microsoft Windows 7 1900 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 346 7
Apple macOS 1791 7
1С:ERP Управление предприятием 369 6
Microsoft Windows 10 1561 6
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 139 6
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 215 6
Kaspersky Security Center - KCS 54 6
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 122 5
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 18 5
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 171 5
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 50 5
Microsoft Windows Server 2008 444 5
Microsoft Office 3519 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1819 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 260 4
Microsoft Teams - MS Teams 418 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1601 4
Veritas Backup Exec 73 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 4
Microsoft Skype 1998 3
Apple iPad 3770 3
Microsoft Office 365 879 3
Microsoft Azure 1338 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 59 3
Ред ОС 521 3
Касперский Евгений 310 4
Касперская Наталья 280 4
Рябова Галина 23 2
Душа Игорь 13 2
Оганесян Ашот 106 2
Гребенников Николай 29 2
Чапчаев Андрей 49 2
Божуков Артем 1 1
Вахрушев Игорь 1 1
Дудкина Юлия 3 1
Лушин Илья 4 1
Сюртукова Екатерина 9 1
Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 3 1
Чавкин Евгений 1 1
Севостьянов Александр 15 1
Ложкин Руслан 24 1
Хныков Олег 1 1
Турдакина Елена 6 1
Воронков Константин 13 1
Александрова Анна 20 1
Долмацкий Яков 4 1
Починок Николай 13 1
Левцов Вениамин 40 1
Ларионов Иван 1 1
Киреев Ильяс 1 1
Степанов Антон 61 1
Куканов Антон 6 1
Simzer Kevin - Симзер Кевин 5 1
Дрозд Алексей 9 1
Кутьин Геннадий 1 1
Sutor Bob - Сьютор Боб 6 1
Грищенко Константин 1 1
Савченко Тимофей 1 1
Малышев Антон 1 1
Кондрашин Михаил 22 1
Пешков Алексей 4 1
Шевченко Яна 1 1
Оганесян Гамлет 1 1
Наумова Елена 1 1
Косарим Руслан 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 127190 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40349 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50755 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 10
Европа 21537 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13096 6
Германия - Федеративная Республика 12206 5
Россия - СФО - Новосибирск 3827 3
Франция - Французская Республика 7632 3
Япония 13041 3
Италия - Итальянская Республика 4250 3
США - Калифорния 4688 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15510 3
Израиль 2632 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2404 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 405 2
Канада 4746 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2391 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2608 2
Европа Западная 1420 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 377 2
Америка Северная 3126 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 999 2
Грузия 1153 2
Беларусь - Белоруссия 4586 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3430 2
Швеция - Королевство 3549 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15655 2
Европа Восточная 3015 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6565 2
Индия - Республика 5167 2
Польша - Республика 1866 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1009 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 579 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 515 1
Россия - СФО - Кемеровская область 784 1
Кипр - Республика 502 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 303 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 609 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43238 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11170 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11256 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9627 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43337 24
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4705 21
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1113 13
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4849 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2678 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8121 4
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Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1711 4
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4812 4
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Reddit 266 1
TAdviser - Центр выбора технологий 321 1
ZDnet 597 1
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Mashable 370 1
Reg Hardware 91 1
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Virus Bulletin 33 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
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Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1325 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 227 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 45 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 613 1
TED Talks 37 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 82 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 16 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11903 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
VMworld 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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