Кибербезопасность EPP Endpoint Protection Platforms платформы защиты оконечных узлов

В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой. Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабил