Кибербезопасность EPP Endpoint Protection Platforms платформы защиты оконечных узлов
- Кибербезопасность
- EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)
|27.05.2020
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В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура
Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой. Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабил
|16.10.2019
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Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру
Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом в работе операционной системы Windows, пишет Bleepingcomputer. В результате установки свежих определений (r6
|16.04.2019
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«Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора
«Лаборатория Касперского» разделила решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, предоставляющее защиту от киберугроз среднему и малому бизнесу, на два уровня — Kaspersky Endpoint Security Cloud иKaspersky Endpoint Security Cloud Plus.
|07.06.2013
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Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений
Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё — от мик
|19.03.2009
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IBM обеспечит безопасность конечных точек ИТ-инфраструктуры: новое решение
Корпорация IBM анонсировала IBM Proventia Endpoint Secure Control (ESC) - решение для обеспечения безопасности конечных точек ИТ-инфраструктуры, разработанное с целью помочь предприятиям избежать «зависимости» от одного поставщика прод
|24.01.2008
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Novell расширяет возможности шифрования в ZENworks Endpoint Security
Новая многоязычная версия решения Novell для защиты конечных информационных ресурсов предоставляет заказчикам новые средства шифрования. Компания Novell объявила о выпуске решения ZENworks Endpoint Security Management с расширенными возможностями шифрования и поддержкой национальных языков. Основанная на правилах система защиты обеспечивает усиленное шифрование для управления пер
|08.08.2006
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A-Data представил модули памяти с увеличенной производительностью
Компания A-DATA представила модули оперативной памяти DDR2 800+ и DDR2 1000+ с новой технологией Enhanced Performance Profiles (EPP), которая призвана кардинально увеличить производительность. Стандарт Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) описывает Serial Presence Detect (SPD) для модулей оперативной памя
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперский Евгений 310 4
|Касперская Наталья 280 4
|Рябова Галина 23 2
|Душа Игорь 13 2
|Оганесян Ашот 106 2
|Гребенников Николай 29 2
|Чапчаев Андрей 49 2
|Божуков Артем 1 1
|Вахрушев Игорь 1 1
|Дудкина Юлия 3 1
|Лушин Илья 4 1
|Сюртукова Екатерина 9 1
|Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 3 1
|Чавкин Евгений 1 1
|Севостьянов Александр 15 1
|Ложкин Руслан 24 1
|Хныков Олег 1 1
|Турдакина Елена 6 1
|Воронков Константин 13 1
|Александрова Анна 20 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Починок Николай 13 1
|Левцов Вениамин 40 1
|Ларионов Иван 1 1
|Киреев Ильяс 1 1
|Степанов Антон 61 1
|Куканов Антон 6 1
|Simzer Kevin - Симзер Кевин 5 1
|Дрозд Алексей 9 1
|Кутьин Геннадий 1 1
|Sutor Bob - Сьютор Боб 6 1
|Грищенко Константин 1 1
|Савченко Тимофей 1 1
|Малышев Антон 1 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Пешков Алексей 4 1
|Шевченко Яна 1 1
|Оганесян Гамлет 1 1
|Наумова Елена 1 1
|Косарим Руслан 6 1
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