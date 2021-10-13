на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Мультикарта процессинговая компания
Мультикарта — процессинговая компания в России. Оказывает банкам услуги по процессингу платежных карт, управлению сетями банкоматов и платежных терминалов, а также обеспечивает сервисное обслуживание эквайрингового оборудования. Компания использует передовые отечественные и зарубежные технологии, а также собственные уникальные разработки. Мультикарта является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК «Мир», сертифицирована по международному стандарту PCI DSS.
ВТБ Мультикарта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
|Свириденко Кирилл 38 38
|Киричек Алексей 66 17
|Комлев Владимир 30 8
|Руденко Дмитрий 25 8
|Врублевский Павел 88 7
|Чулков Валерий 24 5
|Баров Алексей 27 4
|Соловьев Сергей 47 4
|Гостев Дмитрий 22 4
|Федоров Михаил 15 3
|Исанин Антон 9365 3
|Деменюк Юлия 11 3
|Войтенко Игорь 6 3
|Масленникова Анастасия 35 3
|Журавлев Михаил 3 3
|Румянцев Антон 47 3
|Райнов Михаил 3 3
|Сергеенко Егор 11 2
|Ананьев Алексей 107 2
|Твердохлебов Иван 3 2
|Бабаджанян Григорий 9 2
|Мохначева Елена 7 2
|Задорожный Богдан 5 2
|Белкин Сергей 9 2
|Войтенко Олег 25 2
|Исрапилов Арсен 10 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Шарков Максим 12 2
|Латыпов Роман 9 2
|Потапов Алексей 7 2
|Бувин Дмитрий 6 2
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Аксельрод Илья 16 1
|Полтавченко Георгий 21 1
|Корнеев Сергей 81 1
|Русанов Сергей 46 1
|Баранов Сергей 19 1
|Артимовичи (братья) 17 1
|Смирнов Алексей 166 1
|Ершов Андрей 47 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|Ведомости 375 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru