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ВТБ Мультикарта процессинговая компания

ВТБ Мультикарта - процессинговая компания

Мультикарта — процессинговая компания в России. Оказывает банкам услуги по процессингу платежных карт, управлению сетями банкоматов и платежных терминалов, а также обеспечивает сервисное обслуживание эквайрингового оборудования. Компания использует передовые отечественные и зарубежные технологии, а также собственные уникальные разработки. Мультикарта является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК «Мир», сертифицирована по международному стандарту PCI DSS.


13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту»
14.10.2020 «Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем
17.09.2020 «Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты»
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum
26.02.2019 «Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года
30.01.2019 «Мультикарта» обеспечила возможность удаленной оплаты проезда в Московском метро
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте»
23.11.2018 «Почта Банк» стал единственным владельцем «МультиКарты»
05.07.2018 «Мультикарта» обеспечила эмиссию бесконтактных карт «Мир» для банков-партнеров
03.07.2018 «МультиКарта» запустила уведомления об операциях по картам в Viber
28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса
18.05.2018 «Лантер» обеспечит комплексное сервисное обслуживание POS-терминальной сети группы ВТБ
17.04.2018 «Мультикарта» нарастила выручку до 3,2 млрд рублей в 2017 году
16.02.2018 «МультиКарта» внесена с реестр операторов фискальных данных
29.01.2018 «МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам
05.06.2017 ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay
28.04.2017 «Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК
22.02.2017 «Мультикарта» вошла в состав реестра безопасных поставщиков услуг платежной системы Visa
23.01.2017 Количество обслуживаемых «Мультикартой» терминальных устройств превысило 55 тыс. единиц
20.12.2016 Банк ВТБ24 с помощью «Мультикарты» и Paymo запустил сервис card2card
19.12.2016 «Мультикарта» подключила банк «Нейва» к платежной системе Visa под спонсорством ВТБ
24.10.2016 «Мультикарта» и Dors завершили тестирование нового банкомата
17.10.2016 Количество обслуживаемых карт в «МультиКарте» достигло почти 10 млн
13.10.2016 «МультиКарта» обновила мобильное приложение для поиска банкоматов ВТБ
20.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат эквайринг денежных переводов «ВКонтакте»
12.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат оплату проезда на МЦК
17.08.2016 «Мультикарта» запустила сервис по использованию MPI-модуля для сервис-провайдеров
09.08.2016 На базе «МультиКарты» открыт новый персонализационный центр ВТБ24
01.08.2016 «МультиКарта» выступила технологическим партнером сервиса по переводам с карты на карту на сайте ВТБ24
19.07.2016 «Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы
18.07.2016 «Мультикарта» подключила нового интегратора к программе интернет-эквайринга ВТБ24
14.07.2016 Количество обслуживаемых карт в «Мультикарте» увеличилось почти в 1,5 раза
04.07.2016 «Мультикарта» просканировала свои системы на наличие уязвимостей
25.05.2016 «МультиКарта» и НСПК завершили тестирование карты «Мир»
20.05.2016 «МультиКарта» реализовала новый сервис для торговых компаний
29.04.2016 «МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности
12.04.2016 «МультиКарта» выступит процессинговым центром для «Почта Банка»
18.01.2016 Количество платежных карт на обслуживании «МультиКарты» по итогам 2015 г. достигло 6 млн
22.12.2015 США ввели санкции против «Яндекс.Денег» и «Мультикарты»

Публикаций - 163, упоминаний - 269

ВТБ Мультикарта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 5
NVision Group - Энвижн Груп 660 5
Т1 Иннотех 21 5
Рексофт - Reksoft 334 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 5
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 118 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
ОФД-Я - Ярус 21 4
Такском - Taxcom 201 4
Sabre Corporation 149 4
Дримкас - Dreamkas 15 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 4
ИнитПро 7 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 81 4
Google LLC 10352 4
Электронный экспресс 13 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 155 3
Т1 Группа 19 3
Инфосистемы Джет 865 3
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 10 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 3
Oracle Corporation 6035 3
6072 3
СКБ Контур 745 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Microsoft Corporation 22497 2
Intel Corporation 11262 2
Huawei 3222 2
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 5 2
NovaCard - НоваКард 18 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 100
ВТБ - ВТБ24 658 50
Visa International 1809 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 31
Почта Банк 319 25
НСПК - Национальная система платежных карт 401 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 9
Assist - Ассист 183 9
Почта России ПАО 1853 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Аэрофлот 648 6
ВТБ - Транскредитбанк 97 6
Магнит - Сеть магазинов 447 5
JCB International 136 5
American Express - Amex 309 5
UnionPay - Платёжная система 88 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Ant Financial Services Group 5 4
Альфа-Банк 1476 4
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 3
Societe Generale - Росбанк 438 3
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 97 3
Auchan Holding - Ашан 184 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Uniteller - Юнителлер 53 2
Связной Банк 89 2
РосЕвроБанк 61 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
OTP Group - ОТП Банк 157 2
Русский стандарт Банк 370 2
О2О Delivery club 171 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Седьмой Континент 61 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
ВТБ Азербайджан 3 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Яндекс.Такси 304 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 47 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами 12 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 13
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 594 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 10
Мобильное приложение - Mobile app 4966 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 6
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 6
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Big Data - Большие данные 3520 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
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25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 3
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Visa Platinum 22 3
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Visa payWave 73 2
Бифит iBank 44 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 21
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Денежные переводы 775 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
Аутсорсинг 1351 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
Человеческий фактор 1099 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Мертвые души 32 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 17 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 120 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 62 1
ФФД - формат фискальных документов 9 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Ведомости 375 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 7
CNews Мишень ОФД 4 3
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
The Nilson Report 6 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
CNews AWARDS - награда 347 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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