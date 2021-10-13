ВТБ Мультикарта - процессинговая компания

Мультикарта — процессинговая компания в России. Оказывает банкам услуги по процессингу платежных карт, управлению сетями банкоматов и платежных терминалов, а также обеспечивает сервисное обслуживание эквайрингового оборудования. Компания использует передовые отечественные и зарубежные технологии, а также собственные уникальные разработки. Мультикарта является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК «Мир», сертифицирована по международному стандарту PCI DSS.