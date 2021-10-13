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ВТБ Мультикарта


13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 3
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 1
30.07.2021 ВТБ на треть ускорил работу приложения «Мультибонус» 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» 1
25.11.2020 «Почта банк» запустил эквайринг платежных карт JCB 2
27.10.2020 Почта Банк начал выпускать карты UnionPay 1
14.10.2020 «Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем 3
17.09.2020 «Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты» 2
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum 2
12.05.2020 ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия» 2
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 1
21.02.2020 ВТБ ускорил оформление кредитов наличными с помощью «умной анкеты» 1
21.01.2020 ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза 1
25.12.2019 ВТБ запускает цифровую карту 1
30.10.2019 ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге 1
30.09.2019 ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП 1
25.09.2019 ВТБ запустил бесплатного сотового оператора 1
09.07.2019 Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка» 1
21.06.2019 Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка 1
06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
26.02.2019 «Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года 4
30.01.2019 «Мультикарта» обеспечила возможность удаленной оплаты проезда в Московском метро 3
29.01.2019 «Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными 1
19.12.2018 ВТБ запускает переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков 1
13.12.2018 Держателям карт «Мир» Почта Банка стал доступен сервис Samsung Pay 1
13.12.2018 Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России 1
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 1
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте» 2
23.11.2018 «Почта Банк» стал единственным владельцем «МультиКарты» 8
22.11.2018 ВТБ: ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay превысил 20 млн рублей 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay» 1
31.08.2018 Денежные переводы между ВТБ и «Почта Банком» стали бесплатными 1
05.07.2018 «Мультикарта» обеспечила эмиссию бесконтактных карт «Мир» для банков-партнеров 3
03.07.2018 «МультиКарта» запустила уведомления об операциях по картам в Viber 1
28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса 2
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1

Публикаций - 147, упоминаний - 293

ВТБ Мультикарта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5651 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Электронный экспресс 10 4
ИнитПро 6 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 4
Элемент ГК - Elementec 49 4
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 4
Такском - Taxcom 119 4
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 4
Дримкас - Dreamkas 14 4
ОФД-Я - Ярус 18 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Google LLC 7144 3
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Рексофт - Reksoft 201 2
Калуга Астрал 41 2
Чек Онлайн 6 2
PAYMO 6 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 2
3733 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Microsoft Corporation 11060 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
DORS 14 1
Robokassa - Робокасса 44 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Juniper Networks 168 1
ДиалогНаука 89 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 73
ВТБ24 583 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 26
Visa International 1345 24
Почта Банк 289 18
НСПК - Национальная система платежных карт 257 15
Почта России ПАО 1572 7
ВТБ - Транскредитбанк 74 6
ВТБ Банк Москвы 371 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Ant Financial Services Group 5 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
UnionPay - Платёжная система 75 3
Assist - Ассист 125 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
JCB International 113 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 71 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
American Express 172 2
Uniteller 51 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Яндекс.Такси 271 2
О2О Delivery club 153 2
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 17 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Форус Банк 4 1
Связной Банк 75 1
Puma - Пума 23 1
Финсервис Банк 8 1
Прио-Внешторгбанк 4 1
РЖД Дирекция скоростного сообщения 1 1
Русский стандарт Банк 302 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ Лизинг 34 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 11
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
АДМ - Автоматическая депозитная машина 8 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 36 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Samsung Pay 238 17
Google Android 10750 15
Apple Pay 385 11
Apple iOS 5741 9
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 7
ВТБ Онлайн 137 6
MasterCard Maestro 112 6
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Alibaba Group - AliPay 65 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Samsung Knox 82 3
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 3
ВТБ Мультибонус 14 3
OFD.RU Venda 5 2
MasterCard MasterPass 29 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
OFD.RU Ferma 8 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 2
Rakuten Viber 429 2
Apple - App Store 2198 2
Samsung Galaxy 345 2
Samsung Galaxy Gear 102 1
Такском ОФД 4 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
Garmin Connect 25 1
ДИТ Москвы - Социальная карта москвича 1 1
MasterCard SecureCode 40 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Почта Банка - Вездедоход 3 1
Genesys Interaction Analytics 2 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
МОД Народный контроль 29 1
Свириденко Кирилл 37 34
Киричек Алексей 66 17
Комлев Владимир 29 8
Чулков Валерий 24 5
Руденко Дмитрий 25 5
Гостев Дмитрий 20 4
Баров Алексей 25 4
Деменюк Юлия 11 3
Румянцев Антон 46 3
Масленникова Анастасия 35 3
Мохначева Елена 7 2
Шарков Максим 12 2
Ананьев Алексей 88 2
Латыпов Роман 8 2
Потапов Алексей 6 2
Петелина Екатерина 13 2
Сергеенко Егор 11 2
Задорожный Богдан 5 2
Бувин Дмитрий 6 2
Исрапилов Арсен 10 2
Саенко Мария 3 1
Архарова Татьяна 3 1
Богаченко Александр 8 1
Андреева Ксения 4 1
Агафонов Андрей 19 1
Зулина Елена 3 1
Булгаков Кирилл 40 1
Коробов Илья 5 1
Кудрявцев Павел 5 1
Строкун Наталия 1 1
Твердохлебов Иван 3 1
Гармаш Сергей 1 1
Кульпин Сергей 6 1
Гаврилов Борис 2 1
Граф Аркадий 24 1
Меликджанян Артем 5 1
Лапшенков Александр 1 1
Солнцев Кирилл 1 1
Заединов Руслан 40 1
Борзов Тимофей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Казахстан - Республика 2627 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Россия - Новосибирская область 815 3
Чехия - Чешская Республика 494 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Италия - Итальянская Республика 1381 3
Украина 3361 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Израиль 719 3
Россия - Иркутск 464 3
Грузия 691 3
Россия - Хабаровский край 416 3
Армения - Республика 688 3
Европа 3745 3
Россия - Челябинская область 658 2
Эстония - Эстонская Республика 414 2
Румыния 342 2
Россия - Ростовская область 861 2
Узбекистан - Республика 822 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Иркутская область 543 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Литва - Литовская Республика 329 2
Россия - Республика Карелия 298 2
Молдавия - Республика Молдова 428 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - Самарская область 558 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральное законодательство 254 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Человеческий фактор 126 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
Мертвые души 22 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 6
CNews Мишень ОФД 4 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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