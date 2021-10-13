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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Мультикарта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 293
ВТБ Мультикарта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Кирилл 37 34
|Киричек Алексей 66 17
|Комлев Владимир 29 8
|Чулков Валерий 24 5
|Руденко Дмитрий 25 5
|Гостев Дмитрий 20 4
|Баров Алексей 25 4
|Деменюк Юлия 11 3
|Румянцев Антон 46 3
|Масленникова Анастасия 35 3
|Мохначева Елена 7 2
|Шарков Максим 12 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Латыпов Роман 8 2
|Потапов Алексей 6 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Задорожный Богдан 5 2
|Бувин Дмитрий 6 2
|Исрапилов Арсен 10 2
|Саенко Мария 3 1
|Архарова Татьяна 3 1
|Богаченко Александр 8 1
|Андреева Ксения 4 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Зулина Елена 3 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Коробов Илья 5 1
|Кудрявцев Павел 5 1
|Строкун Наталия 1 1
|Твердохлебов Иван 3 1
|Гармаш Сергей 1 1
|Кульпин Сергей 6 1
|Гаврилов Борис 2 1
|Граф Аркадий 24 1
|Меликджанян Артем 5 1
|Лапшенков Александр 1 1
|Солнцев Кирилл 1 1
|Заединов Руслан 40 1
|Борзов Тимофей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru