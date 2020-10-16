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Oracle Россия и СНГ


16.10.2020 Обеспечение кибербезопасности бизнеса в условиях пандемии коронавируса обсудят участники Oracle Online Security Day 1
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией 1
24.01.2018 «Корус Консалтинг» автоматизировала прогнозирование спроса в ГК «Алвиса» 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
14.04.2017 Технологии в ритейле будут развиваться на базе облаков 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
01.11.2016 «Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager 1
31.10.2016 «Связь-Банк» и «Инфосистемы Джет» запустили систему фрод-мониторинга 1
30.09.2016 Константин Новиков возглавил департамент по работе с предприятиями СМБ и дистрибуции Microsoft в России 2
29.09.2016 Выходец из Oracle и SAP стал директором по малому бизнесу в Microsoft Россия 1
12.08.2016 Российский стартап «Делаем дело» выбрал Oracle Cloud для разработки облачного B2B-приложения для полиграфии 1
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management 1
22.10.2015 Константин Новиков возглавил департамент бизнес-решений Microsoft в России 2
15.10.2015 Oracle и «Высшая школа экономики» пригласили российских студентов к участию в совместном образовательном проекте 1
02.09.2015 «Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata 1
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning 1
10.07.2015 AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме» 1
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management 1
24.12.2014 «Дикси» автоматизировала подготовку международной и управленческой отчетности с помощью решений Oracle 1
02.12.2014 Термин «большие данные» не нравится компаниям из Fortune 1000 1
26.11.2014 Большие данные требуют определения 1
20.11.2014 Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными? 1
28.08.2014 «Оргэнергогаз» построил частное «облако» на платформе Oracle 1
06.08.2014 Мировой рынок BI: расширение горизонтов 1
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL 1
19.03.2014 Оценка масштабов эпидемии гриппа от Big Data превышает официальную статистику 1
31.01.2014 Сколько стоит Big Data? 1
27.01.2014 Рынок IaaS за год вырос более чем в три раза 1
20.01.2014 В зарубежный хостинг уходят обезличенные персональные данные 1
23.12.2013 Операторы связи забыли про облака 1
16.12.2013 Облачные технологии: все еще в ожидании взрывного роста 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 1
10.10.2013 Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM 1
04.09.2013 МСФО-отчетность страховщиков: начался переход с Excel на профильные ИТ-решения 1
31.07.2013 Мобильность управляет бизнес-аналитикой? 1
17.07.2013 Российским CIO нужен единый BI-инструмент 1
04.07.2013 Oracle выпустила СУБД для облачных сред 1
26.06.2013 Госсектор не заинтересован в оптимизации затрат посредством BI 1
26.06.2013 Big Data и мобильность стали драйверами рынка BI 1
18.06.2013 Облачные CRM захватили 40% рынка 1

Публикаций - 109, упоминаний - 122

Oracle Россия и СНГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 8
SAP SE 3215 7
SAP CIS - САП СНГ 754 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Oracle Corporation 3350 3
IBM 3544 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Крок 1220 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
АйТи 752 1
Микротест 177 1
Инфосистемы Джет 675 1
Google LLC 7154 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Inforus - Инфорус консорциум 3 1
Связь-банк 78 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Росгосстрах 182 1
Открытие ФК 538 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Алвиса - Alvisa 4 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
Телефон.Ру 60 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
3D-печать 135 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Java - Язык программирования 1177 9
SQL - Язык программирования 434 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
IBM Cognos BI 142 2
Microsoft Excel 436 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
SAP Business All-in-One 40 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Oracle Maximum Security Zones 2 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 8 1
Хамидуллин Артур 5 3
Новиков Константин 12 3
Заединов Руслан 40 2
Гальперин Александр 4 2
Путинцева Нина 2 2
Спиридонов Александр 35 2
Королев Максим 4 1
Дорохина Юлия 42 1
Ивакин Роман 49 1
Водяницкий Александр 5 1
Юдин Александр 6 1
Чернухин Алексей 3 1
Стромилов Алексей 3 1
Ходов Алексей 3 1
Ильин Евгений 6 1
Петраков Сергей 1 1
Емельянников Михаил 33 1
Маликов Иван 3 1
Юдин Дмитрий 7 1
Турсунова Валерия 3 1
Голубев Александр 13 1
Новикова Елена 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 19
Восточная Европа 1679 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Европа 3759 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Европа Западная 614 2
Европа Юго-Восточная 37 1
Европа Центральная 106 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Украина 3372 1
Казахстан - Республика 2632 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1990 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762946, в очереди разбора - 666634.
Создано именных указателей - 46354.
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