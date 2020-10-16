Oracle Россия и СНГ

Обеспечение кибербезопасности бизнеса в условиях пандемии коронавируса обсудят участники Oracle Online Security Day 1

Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1

Технологии в ритейле будут развиваться на базе облаков 1

Константин Новиков возглавил департамент по работе с предприятиями СМБ и дистрибуции Microsoft в России 2

Выходец из Oracle и SAP стал директором по малому бизнесу в Microsoft Россия 1

ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management 1

Большие данные требуют определения 1

Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL 1

Оценка масштабов эпидемии гриппа от Big Data превышает официальную статистику 1

Рынок IaaS за год вырос более чем в три раза 1

В зарубежный хостинг уходят обезличенные персональные данные 1

Операторы связи забыли про облака 1

Oracle выпустила СУБД для облачных сред 1

Госсектор не заинтересован в оптимизации затрат посредством BI 1