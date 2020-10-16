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Oracle Россия и СНГ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 122
Oracle Россия и СНГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11095 17
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 8
|SAP SE 3215 7
|SAP CIS - САП СНГ 754 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
|Oracle Corporation 3350 3
|IBM 3544 2
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
|Крок 1220 1
|Корус Консалтинг ГК 805 1
|ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
|АйТи 752 1
|Микротест 177 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|Google LLC 7154 1
|Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
|Inforus - Инфорус консорциум 3 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Хамидуллин Артур 5 3
|Новиков Константин 12 3
|Заединов Руслан 40 2
|Гальперин Александр 4 2
|Путинцева Нина 2 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Королев Максим 4 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Ивакин Роман 49 1
|Водяницкий Александр 5 1
|Юдин Александр 6 1
|Чернухин Алексей 3 1
|Стромилов Алексей 3 1
|Ходов Алексей 3 1
|Ильин Евгений 6 1
|Петраков Сергей 1 1
|Емельянников Михаил 33 1
|Маликов Иван 3 1
|Юдин Дмитрий 7 1
|Турсунова Валерия 3 1
|Голубев Александр 13 1
|Новикова Елена 49 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1990 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762946, в очереди разбора - 666634.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru