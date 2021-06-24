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Directum
DirectumRX


24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 1
02.04.2021 Интеллектуальные сервисы Directum Ario теперь в облаке 1
10.03.2021 «Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX 3
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 5
15.02.2021 SLK Cement внедрила Directum RX в дистанционном режиме 6
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
28.09.2020 Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
03.07.2020 «РТ Медицинские информационные системы» переходит на цифровые процессы с Directum RX 3
05.06.2020 «Техносерв консалтинг» стал партнером Directum 1
13.02.2020 Directum подтвердила совместимость своего ПО с ОС «Лотос» 4
11.02.2020 Подтверждена совместимость ECM-системы DirectumRX с ОС «Лотос» 2
24.01.2020 Directum представила решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX 3
16.01.2020 УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum 1
29.11.2019 ГК «ПиР» тиражирует DirectumRX на предприятия группы 8
26.11.2019 Eisai использует DirectumRX для организации мероприятий 4
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 10
14.08.2019 «Акелон» внедрила DirectumRX в ГК «Коноплекс» 3
02.07.2019 Cashwagon внедрила ECM-систему DirectumRX 5
04.06.2019 ТД «Пир» автоматизировал управление договорами на базе DirectumRX 5
30.05.2019 Подтверждена совместимость системы DirectumRX и СУБД Postgres Pro 2
30.04.2019 Directum представила корпоративный чат-бот для DirectumRX 4
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
24.01.2019 «Технология» оптимизировала проектную деятельность на базе DirectumRX 3
17.01.2019 DirectumRX реализовал безбумажное управление первичной документацией в «Калининграднефтепродукте» 6
14.12.2018 Biocodex автоматизировала договорные процессы с DirectumRX 2
23.11.2018 Российское подразделение Glenmark внедрило систему DirectumRX 5
09.11.2018 Российское подразделение Glenmark завершило внедрение системы DirectumRX 5
24.09.2018 «ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX 9
13.08.2018 «Когалым НПО-Сервис» оптимизирует договорные процессы и канцелярию с помощью DirectumRX 1
18.07.2018 DirectumRX оптимизирует закупки в «Сетра Лубрикантс» 3
28.04.2018 «ВР-Ресурс» внедрил систему электронного документооборота DirectumRX 6
24.04.2018 ZOTA внедрила DirectumRX за 2 месяца 1
19.04.2018 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 6
23.03.2018 Российское представительство BP внедрило облачную систему электронного документооборота DirectumRX 1
12.03.2018 Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8 1
06.02.2018 DirectumRX представлен на облачной платформе Техносерв Cloud 2
30.01.2018 Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud» 3
03.11.2017 Directum модернизировала делопроизводство в «ЕАЕ-Консалт» 5
29.08.2017 Clover Group автоматизирует процессы с помощью DirectumRX 6

Публикаций - 62, упоминаний - 246

Directum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 646 25
SAP SE 3218 4
3770 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Microsoft Corporation 11143 2
Энстрим - Instream 19 2
Abanking - Акоммерс 5 1
Dbrain 10 1
ЭвриТег - EveryTag 17 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
Akelon - Акелон 26 1
Монолит-Инфо 34 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Сван 20 1
ЕАЕ-Консалт 8 1
Летограф - Letograf 65 1
Логика Бизнеса 141 1
КСК Технологии 27 1
ELMA 106 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Docsvision - ДоксВижн 779 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
РТЛабс 145 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Базальт СПО 206 1
Крок 1221 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Glenmark - Гленмарк импэкс 2 2
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Cashwagon 1 1
ВР-Ресурс 1 1
ZOTA - ЗОТА 1 1
Eisai 1 1
Коноплекс ГК 1 1
ПиР-ПАК 1 1
Лукойл-Западная Сибирь 3 1
Вертолеты России 114 1
Калининграднефтепродукт 1 1
Когалым НПО-Сервис 1 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ВТБ Факторинг 22 1
Альфа-Капитал УК 45 1
BP - British Petroleum 48 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2207 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
Microsoft Windows API 68 2
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 19 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
Проверка контрагентов 53 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Моноблок 19 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
DDR - Double data rate 1075 1
Directum Jazz 25 4
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Directum Solo 33 3
Directum Ario 14 3
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 3
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 2
OpenText Documentum 191 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Apple iPad 3263 2
Linux OS 4272 2
Alfresco 114 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
Nomad 20 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Энстрим Лотос - Операционная система 13 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Syntellect Tessa 14 1
Directum Bot 2 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Microsoft Lync 272 1
TmaxSoft Tibero 40 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Microsoft Azure Logic Apps 2 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
RSA Archer 7 1
Camunda BPM 2 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Azure 1171 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Пестерев Алексей 3 2
Дергилёв Никита 40 2
Астраханцев Виталий 3 2
Ардашев Андрей 2 2
Змиевская Анна 1 1
Синяков Владимир 3 1
Панчоян Артур 5 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Херсонцев Алексей 48 1
Рудычева Наталья 81 1
Лукин Глеб 14 1
Кайнер Максим 6 1
Притула Павел 31 1
Бугрецов Антон 5 1
Шайхутдинов Тимур 1 1
Лукин Василий 1 1
Скляр Алексей 49 1
Куимов Андрей 1 1
Нагорнов Иван 6 1
Долгов Дмитрий 2 1
Савчук Анатолий 3 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Пивкин Александр 1 1
Витчинова Александра 1 1
Грищенков Александр 10 1
Муллахметова Гузель 9 1
Аксельрод Илья 15 1
Трефилов Алексей 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Европа 3781 2
Малайзия 344 1
Чёрное море - Черноморское побережье 16 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Россия - Орёл 216 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Псков 138 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Шри-Ланка 37 1
Россия - Омская область 385 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Смоленск 239 1
Индия - Республика 2181 1
Казахстан - Республика 2646 1
Индонезия - Республика 386 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - Тюмень 498 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Бельгия - Королевство 399 1
Южная Америка 313 1
Сингапур - Республика 808 1
Япония 2808 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 7 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766669, в очереди разбора - 670354.
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