Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Directum
DirectumRX
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Публикаций - 62, упоминаний - 246
Directum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Directum - Директум 646 25
|SAP SE 3218 4
|1С 3770 4
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|Microsoft Corporation 11143 2
|Энстрим - Instream 19 2
|Abanking - Акоммерс 5 1
|Dbrain 10 1
|ЭвриТег - EveryTag 17 1
|МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
|Akelon - Акелон 26 1
|Монолит-Инфо 34 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Edelweiss - Эдельвейс 29 1
|SafeTech - СэйфТек 44 1
|FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
|3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
|Сван 20 1
|ЕАЕ-Консалт 8 1
|Летограф - Letograf 65 1
|Логика Бизнеса 141 1
|КСК Технологии 27 1
|ELMA 106 1
|МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
|Docsvision - ДоксВижн 779 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
|РТЛабс 145 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
|Базальт СПО 206 1
|Крок 1221 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Dr.Web - Доктор Веб 977 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Пестерев Алексей 3 2
|Дергилёв Никита 40 2
|Астраханцев Виталий 3 2
|Ардашев Андрей 2 2
|Змиевская Анна 1 1
|Синяков Владимир 3 1
|Панчоян Артур 5 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Лукин Глеб 14 1
|Кайнер Максим 6 1
|Притула Павел 31 1
|Бугрецов Антон 5 1
|Шайхутдинов Тимур 1 1
|Лукин Василий 1 1
|Скляр Алексей 49 1
|Куимов Андрей 1 1
|Нагорнов Иван 6 1
|Долгов Дмитрий 2 1
|Савчук Анатолий 3 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Пивкин Александр 1 1
|Витчинова Александра 1 1
|Грищенков Александр 10 1
|Муллахметова Гузель 9 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Трефилов Алексей 34 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766669, в очереди разбора - 670354.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru