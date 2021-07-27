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BGP
Border Gateway Protocol
Протокол граничного шлюза


27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 2
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США 1
25.02.2021 Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях 2
12.10.2020 Платформа РУСТЭК получила новые возможности для управления ИТ-инфраструктурой, организации хранения и защиты данных 1
08.10.2020 Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 2
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 1
17.01.2020 «Ростелеком» обновил защиту клиентов от DDoS-атак 1
16.01.2020 «Ростелеком» обновил ПАК «Периметр» в инфраструктуре защиты клиентов от DDoS-атак 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 3
27.11.2019 «Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 2
24.06.2019 Коммутаторы Mellanox Spectrum протестированы на совместимость с Astra Linux 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 2
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
13.03.2019 Коммутаторы Mellanox подтвердили совместимость c ОС Astra Linux SE 1.6 1
14.12.2018 В Госдуму внесен закон о полностью автономном Рунете 1
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
11.09.2018 «Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой 1
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player 1
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей 1
13.09.2017 АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect 1
28.08.2017 Google оставил целую страну без интернета 6
11.04.2017 Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета 1
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 5
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1
03.06.2016 Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 1
25.11.2014 Хакеры «наживаются» на неактивных IP 1
05.11.2014 Создан первый российский SDN-контроллер 1
14.11.2013 ФНС потратит свыше 2,6 млрд руб. на услуги связи 1
16.08.2013 МВД приобретет оборудование для модернизации коммутационных узлов ИМТС ОВД на 215 млн руб. 1
16.08.2013 На закупку оборудования для модернизации транспортной сети ЦА МВД РФ потратят 154 млн руб. 2
19.03.2013 «Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи» 1
27.02.2013 Новые модели коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI доступны к заказу в Landata 1

Публикаций - 54, упоминаний - 71

BGP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Qrator Labs 89 3
VMware 1830 2
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 2
Google LLC 7177 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Riverbed Technology 103 2
Mellanox Technologies 69 2
Citrix Systems 571 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Twitter 2204 2
Cisco Systems 2056 2
Гарда Технологии 38 2
Imperva 27 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
IBM 3557 1
Cloudflare 50 1
Palo Alto Networks 80 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
Microsoft Corporation 11168 1
Blizzard Entertainment 214 1
Zello 20 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Duo Security 7 1
НТВ-Плюс 174 1
Oracle Corporation 3363 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Lumen Technologies - CenturyLink 7 1
StormWall - Сторм системс 15 1
Viptela 6 1
Dell EMC 2419 1
NameCheap 7 1
Versa Networks 8 1
Talari Networks 1 1
AT&T Inc 562 1
ESET 989 1
CyberPlat - КиберПлат 205 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Wildberries 128 2
Qiwi 783 2
Lamoda 83 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Avito - Авито 171 1
S7 Airlines 80 1
Carlsberg Group 13 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Президент США 105 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 5
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 33 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 3
OpenStack 347 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Web Interface - Веб-интерфейс 178 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 2
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 9 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 4 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
Linux OS 4276 3
Microsoft Azure 1171 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Mellanox Spectrum 5 2
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 2
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 5 2
Qrator Radar 8 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 3 2
Microsoft Office 365 769 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
Cisco SD-WAN IOS XE 1 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Nokia Nuage SD-WAN 5 1
Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management 1 1
Citrix VDI 6 1
Mellanox Open Ethernet 3 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
Яндекс.Почта 85 1
VMware VeloCloud 10 1
Mellanox MSN - серия коммутаторов 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Schneider Electric Inrow RC 3 1
Adobe Flash 359 1
OpenDNS 8 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 3 1
Linux Foundation ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
Riverbed SteelConnect 9 1
РДП.ру EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
Nintendo Wii - игровая консоль 339 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple - App Store 2198 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Apple iCloud 200 1
Хантимиров Рамиль 12 3
Лямин Александр 59 3
Жуков Роман 5 2
Иванов Олег 124 2
Мылицын Роман 79 2
Сапунов Алексей 30 2
Кулин Филипп 39 2
Антонов Павел 7 1
Иванов Владимир 43 1
Внутских Евгений 1 1
Королев Сергей 10 1
Левова Ирина 18 1
Черевков Алексей 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Зискинд Леонид 6 1
Воронцов Владимир 1 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Глаз Александр 1 1
Луканев Андрей 1 1
Азимов Александр 1 1
Галушкин Олег 168 1
Демидов Александр 14 1
Климарев Михаил 46 1
Дворкович Аркадий 169 1
Волин Алексей 113 1
Носков Константин 202 1
Соколов Алексей 121 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Лугов Андрей 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Восточная Европа 1691 3
Индия - Республика 2181 3
Япония 2811 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Казахстан - Республика 2650 3
Россия - Смоленск 240 2
Россия - Краснодар 1041 2
Россия - Воронеж 693 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
США - Сан-Хосе 109 2
Специальный административный район Гонконг 555 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Европа 3788 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Япония - Осака 14 1
Гамбия 11 1
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 1
Южная Америка 313 1
Россия - Симферополь 116 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Канада - Онтарио 18 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Европа Западная 618 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Хабаровск 624 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Россия - Ярославль 407 1
Нидерланды 981 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Абонентская база 9 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Whitebox 3 1
Regnum - Регнум 5 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
ZDnet 385 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Эхо Москвы - радиостанция 50 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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