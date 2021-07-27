Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BGP
Border Gateway Protocol
Протокол граничного шлюза
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 71
BGP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хантимиров Рамиль 12 3
|Лямин Александр 59 3
|Жуков Роман 5 2
|Иванов Олег 124 2
|Мылицын Роман 79 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Кулин Филипп 39 2
|Антонов Павел 7 1
|Иванов Владимир 43 1
|Внутских Евгений 1 1
|Королев Сергей 10 1
|Левова Ирина 18 1
|Черевков Алексей 11 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Зискинд Леонид 6 1
|Воронцов Владимир 1 1
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Глаз Александр 1 1
|Луканев Андрей 1 1
|Азимов Александр 1 1
|Галушкин Олег 168 1
|Демидов Александр 14 1
|Климарев Михаил 46 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Волин Алексей 113 1
|Носков Константин 202 1
|Соколов Алексей 121 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
|Лугов Андрей 32 1
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768541, в очереди разбора - 672225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768541, в очереди разбора - 672225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru