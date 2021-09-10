Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аэрокосмические системы
Макс
САПР
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 124
Аэрокосмические системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Путин Владимир 1826 3
|Шевелев Дмитрий 2 2
|Мякочин Юрий 1 1
|Харьков Александр 1 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Каменский Владислав 4 1
|Акопов Андрей 3 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Козловская Ирина 3 1
|Головин Леонид 25 1
|Бойко Павел 6 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Гинда Дмитрий 1 1
|Бочеров Дмитрий 5 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Бочаров Алексей 11 1
|Айвазов Армен 449 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Мылицын Роман 79 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763572, в очереди разбора - 667259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763572, в очереди разбора - 667259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru