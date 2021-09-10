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Аэрокосмические системы
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10.09.2021 «Яндекс.музыка» добавила управление «Станцией» в мобильное приложение 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 1
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 3
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства 1
01.04.2021 Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 1
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 1
11.03.2021 Продажи умных колонок с «Алисой» превысили миллион устройств 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
28.09.2020 Банк «Открытие» предлагает бесплатные виртуальные Opencard МИР для социальных выплат 1
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» 4
24.12.2019 Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux 10
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 1
28.02.2018 Parallels представила Toolbox 2.5 для Mac 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
23.05.2017 «АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом 1
19.04.2017 ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО 1
01.03.2017 «Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт» 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 2
26.01.2017 «Астрософт» создал собственную ОС реального времени 1
02.12.2015 Цукерберг откажется от 99% своих акций Facebook 3
09.06.2015 Schneider Electric расширила возможности сервисных контрактов для малых и средних корпоративных ЦОДов 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
15.04.2014 Страховые компании встают на путь Big Data 1
21.08.2013 Mad Max. Скриншоты 1
16.07.2013 Mad Max. Видео 1
01.07.2013 Mad Max в России 1
11.06.2013 Mad Max в разработке 1
01.06.2012 РС-версия Max Payne 3 в продаже 1
23.05.2012 РС-версия Max Payne 3 в печати 1
23.05.2012 Первая неделя Max Payne 3 1
15.05.2012 Max Payne 3 в продаже 1
14.05.2012 Max Payne 3. Скриншоты 1
04.05.2012 Max Payne 3. Видео 1
03.05.2012 Max Payne 3. Скриншоты 1
27.04.2012 Max Payne 3. Видео 1911 Semi-Automatic Pistol 1
24.04.2012 Max Payne 3. Системные требования 1

Публикаций - 86, упоминаний - 124

Аэрокосмические системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rockstar Games 201 36
1С-СофтКлаб 1019 8
Microsoft Corporation 11095 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
BioWare 163 2
Telegram Group 702 1
Аскон - Ascon 174 1
Yandex - Яндекс 4101 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
CompanyMedia 111 1
Астрософт 34 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 1
Аэрокосмические системы ОКБ 2 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Промтех ГК 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Май - Российская торговая компания 49 1
Промышленные технологии 3 1
Новамедика 4 1
Техномаш НПО 13 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Global CIO 28 1
Миландр ПКК 26 1
ВТБ Страхование 52 1
Росгосстрах 182 1
Согласие СК 44 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Открытие ФК 538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Kubernetes 307 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 11 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 189 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Linux OS 4260 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Apple iOS 5742 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
Google Android 10751 2
Аскон Лоцман:PLM 36 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Аскон KompasFlow 3 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 13 1
Миландр ПКК - CM-LYNX - российская интегрированная среда разработки ПО 1 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 5 1
Открытие ФК Opencard 2 1
Аскон Компас-3D 63 1
Microsoft DirectX 327 1
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 1
Абсолюттех Mafin - Страховая онлайн-платформа 5 1
Apple macOS 926 1
Parallels Toolbox 23 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Путин Владимир 1826 3
Шевелев Дмитрий 2 2
Мякочин Юрий 1 1
Харьков Александр 1 1
Долмацкий Яков 4 1
Толпышкин Михаил 5 1
Кузьмин Павел 14 1
Каменский Владислав 4 1
Акопов Андрей 3 1
Херсонцев Алексей 48 1
Козловская Ирина 3 1
Головин Леонид 25 1
Бойко Павел 6 1
Емельченков Сергей 83 1
Евтушенко Олег 125 1
Гинда Дмитрий 1 1
Бочеров Дмитрий 5 1
Криворучко Алексей 5 1
Кулешов Алексей 27 1
Бочаров Алексей 11 1
Айвазов Армен 449 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Мылицын Роман 79 1
Оганесян Ашот 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Индия - Республика 2173 1
Восточная Европа 1679 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 3
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763572, в очереди разбора - 667259.
Создано именных указателей - 46354.
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