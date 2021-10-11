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V2X
Vehicle-to-Everything communications
C-V2X
Cellular Vehicle-to-Everything
Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом
Connected Car
Подключенный транспорт


Технологии обмена данными между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
29.06.2021 Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности 2
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
02.06.2021 Moscow Dream Cars успешно интегрировала систему управления автопарком от «Лаборатории умного вождения» 2
27.05.2021 ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 12
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3
11.11.2020 «Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом 1
06.11.2020 Qualcomm вместе с автомобилестроителями завершила тестирование C-V2X 21
07.07.2020 «ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
30.03.2020 Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги 3
03.03.2020 Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 4
26.08.2019 Huawei представила «самый мощный в мире ИИ-процессор» Ascend 910 и вычислительную платформу Mindspore 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
07.06.2019 Начинайте меняться прямо сейчас 1
06.06.2019 Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут тестовую зону 5G в Москве 1
30.04.2019 Orange протестирует 5G совместно с транспортными компаниями 1
02.04.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» и ИнЭС внедрят «единое окно» для ЖКХ Свердловской области 1
13.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» за год увеличила число клиентов в 10 раз 1
31.01.2019 В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ 1
24.01.2019 Huawei представила многорежимный чип для 5G сетей и модем 5G CPE Pro 2
17.01.2019 ИИ «Лаборатории Умного Вождения» предупредит о риске возникновения ДТП 1
10.12.2018 Беспилотные автомобили смогут пропускать скорую помощь автоматически 2
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов 5
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей 2
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
03.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
24.10.2017 LG и Qualcomm разработают технологии связи для автомобилей 5
13.07.2017 SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России 1
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 2
10.08.2016 НП «ГЛОНАСС» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве 1
29.02.2016 Samsung представила интеллектуальный центр для автомобиля — Samsung Connect Auto 1
27.01.2016 Paragon Software представила обновленный Hard Disk Manager 1

Публикаций - 67, упоминаний - 130

V2X упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7168 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Yandex - Яндекс 4101 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 3
China Mobile 186 2
Microsoft Corporation 11143 2
Alibaba Group 298 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Samsung Electronics 5714 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
SAP SE 3218 2
IBM 3554 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Крок 1221 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
Huawei 2733 2
Глосав 17 1
Swisscom 35 1
Астерос - Asteros 531 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Nokia Corporation 2450 1
Горпарковки 6 1
Paragon Software Group - PSG 174 1
Intel Corporation 4198 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Transas - Транзас ГК 58 1
Accenture - Аксенчер 533 1
HP 3Com 56 1
IVA Cognitive 7 1
SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Tesla Motors 241 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ТехноНИКОЛЬ 26 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Газпром нефть 382 2
Северсталь ПАО 204 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Ford 173 1
Lifan 4 1
Согласие СК 44 1
SoftBank Group 101 1
Audi 129 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Деловые Линии ГК 36 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ Лизинг 34 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
UDR Inc 6 1
Renault - Рено Россия 88 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Ингосстрах СПАО 210 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Аэрофлот 493 1
Росгосстрах 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
NSSF - National Social Security Fund 3 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Роснано 456 2
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Правительство РФ 2207 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 3
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 2
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 2
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 2
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 15 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 4 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Умные платформы 499 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Microsoft Windows 10 6670 4
Microsoft Windows 8 1228 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Telegram - Мессенджер 80 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 2
Google Android 10751 2
ЛУВ Crash AI 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Qualcomm Snapdragon Automotive 4G-5G Platform 1 1
Eurocargo EVO-1 - электромобиль 2 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
АвтоВАЗ Lada Connect 1 1
Yota SIM-карты 15 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Brain4Net B4N Orchestrator 3 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
Apple CarPlay 28 1
Remoto 8 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Huawei Ascend - Серия микропроцессоров 26 1
Microsoft Azure 1171 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 16 1
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 3 1
Huawei HiLink 11 1
Apple Face ID 118 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4272 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Гурко Александр 129 3
Цессарский Алексей 4 1
Телков Алексей 21 1
Цыденов Алексей 10 1
Колесников Алексей 13 1
Анохин Михаил 5 1
Шигапов Антон 10 1
Купча Дмитрий 2 1
Дитрих Евгений 4 1
Voigt Christoph - Войт Кристоф 1 1
Малахов Александр 16 1
Буленков Дмитрий 13 1
Хахалев Роман 3 1
Малкин Роман 3 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Касьяненко Никита 2 1
Дебда Маргарита 2 1
Эрдес Екатерина 1 1
Щапов Олег 24 1
Григорьева Евгения 57 1
Аитов Тимур 47 1
Акимов Максим 167 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Мишустин Михаил 302 1
Озерецковская Светлана 5 1
Лагода Георгий 51 1
Осеевский Михаил 221 1
Чамара Денис 57 1
Ротенберг Игорь 35 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 1
Иванов Сергей 171 1
Савицкий Андрей 11 1
Мантуров Денис 56 1
Жерновой Федор 6 1
Паньков Борис 15 1
Шатиров Георгий 7 1
Ильичев Владимир 5 1
Соколов Максим 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 9
Европа 3781 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 6
Япония 2808 4
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Франция - Французская Республика 2139 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Франция - Рен (Ренн) 3 1
Казахстан - Республика 2646 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Украина 3389 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Калининград 675 1
Испания - Барселона 537 1
Северная Америка 1414 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Сингапур - Республика 808 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Южная Корея - Республика 1466 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Frost & Sullivan 101 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2196 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767405, в очереди разбора - 671090.
Создано именных указателей - 46354.
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