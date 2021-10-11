Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
V2X
Vehicle-to-Everything communications
C-V2X
Cellular Vehicle-to-Everything
Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом
Connected Car
Подключенный транспорт
Технологии обмена данными между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения
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Публикаций - 67, упоминаний - 130
V2X упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гурко Александр 129 3
|Цессарский Алексей 4 1
|Телков Алексей 21 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Колесников Алексей 13 1
|Анохин Михаил 5 1
|Шигапов Антон 10 1
|Купча Дмитрий 2 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Voigt Christoph - Войт Кристоф 1 1
|Малахов Александр 16 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Хахалев Роман 3 1
|Малкин Роман 3 1
|Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
|Касьяненко Никита 2 1
|Дебда Маргарита 2 1
|Эрдес Екатерина 1 1
|Щапов Олег 24 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Аитов Тимур 47 1
|Акимов Максим 167 1
|Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Лагода Георгий 51 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Чамара Денис 57 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 1
|Иванов Сергей 171 1
|Савицкий Андрей 11 1
|Мантуров Денис 56 1
|Жерновой Федор 6 1
|Паньков Борис 15 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Ильичев Владимир 5 1
|Соколов Максим 15 1
|Frost & Sullivan 101 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767405, в очереди разбора - 671090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767405, в очереди разбора - 671090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru