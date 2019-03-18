Индексная книга CNews*
NFV Network Functions Virtualization VNF Virtualized Network Functions Виртуализация сетевых функций
Публикаций - 189, упоминаний - 265
NFV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щапов Олег 24 13
|Смелянский Руслан 23 7
|Бриткин Александр 7 6
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 4
|Кирьянова Александра 55 4
|Лебедев Павел 24 4
|Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 4
|Лепехин Виталий 3 3
|Каминский Максим 5 3
|Конарев Дмитрий 5 3
|Burns Tom - Бернс Том 19 3
|Герасимов Александр 43 3
|Богачев Игорь 174 3
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 3
|Корнеев Сергей 81 3
|Василенко Александр 75 3
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
|Бетсис Павел 96 2
|Сотин Денис 106 2
|Аншина Марина 76 2
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
|Литвинов Игорь 8 2
|Чачава Александр 78 2
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
|Марич Игорь 18 2
|Родионов Михаил 44 2
|Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 2
|Басов Алексей 114 2
|Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 2
|Меньшов Кирилл 75 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Евраев Михаил 228 2
|Попова Мария 139 2
|Сергеев Александр 24 2
|Чаркин Евгений 203 2
|Бойко Елена 174 2
|Эмдин Сергей 68 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Цейтлин Александр 13 2
|Фролов Алексей 16 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.