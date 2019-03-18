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NFV Network Functions Virtualization VNF Virtualized Network Functions Виртуализация сетевых функций



18.03.2019 Ericsson и VMware упростят виртуализацию сетевых служб операторам связи
27.06.2018 Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G
26.10.2017 Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи
28.09.2017 Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения
23.05.2017 ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform
20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами
03.03.2017 Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов
10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями
01.11.2016 Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept
21.07.2016 Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum
08.07.2016 Партнерство ЦПИКС и «Сервионики» начинается с первого в России проекта по внедрению SDN&NFV
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты
26.11.2015 Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware
29.10.2015 HP помогает телекоммуникационным компаниям перейти на технологии NFV
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач
30.06.2015 Huawei SoftCom – телеком нового поколения
16.06.2015 МТС и Ericsson испытали автоматически масштабируемое облачное решение для передачи голоса в сетях LTE
21.05.2015 Конференция «Huawei SoftCom – телеком нового поколения»
13.03.2015 VMware представила vCloud for NFV со встроенной поддержкой OpenStack
24.02.2015 «Ростелеком» и ЦПИКС стали партнерами в области развития SDN и NFV
30.01.2015 Nokia Networks и HP предложат операторам решение для ускорения развертывания телеком-облаков
15.10.2014 ЦПИКС займется разработкой средств управления ИТ-инфраструктурой в компьютерных сетях на основе SDN и NFV
07.10.2014 AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы
29.09.2014 Более половины российских операторов тестируют технологии SDN и NFV
28.02.2014 Программа HP OpenNFV поможет телеком-компаниям ускорить вывод услуг на рынок

Публикаций - 189, упоминаний - 265

NFV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2025 30
Huawei 3222 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 23
Intel Corporation 11262 21
Red Hat 1183 19
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 18
HP Inc. 5313 17
Dell EMC 4736 16
Cisco Systems 4720 16
Telefonica - Telefónica España 501 16
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 30 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 11
Brocade Communications Systems 240 10
NTT DoCoMo 1109 10
AT&T Inc 1563 10
Microsoft Corporation 22497 10
Google LLC 10352 10
ZTE Corporation 685 10
NFWare - НФВЕР 15 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 9
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
China Mobile 368 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Orange S.A. - Orange Group 982 8
Deutsche Telekom 905 8
Элемент ГК - Elementec 1523 7
Fortinet 320 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 6
China Telecom - Чайна Телеком 243 6
6072 6
Крок - Croc 1616 6
VMware Telco NFV Group 6 6
Lenovo Group 2077 5
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 315 5
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  15 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 47 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
Альфа-Банк 1476 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
UDR Inc 7 2
Роснефть НК - нефтяная компания 434 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Uber 287 2
SoftBank Group 236 2
Airbnb 76 2
FICO 43 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 30 2
En+ Group - Эн+ ГК 19 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 6 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Mascotte 22 1
Jones Day 17 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 1
Columbia Sportswear 6 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Доброфлот 10 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
CITIC Capital Holdings 5 1
Unilever - Юнилевер Русь 109 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Точка 1820 1
Самолёт ГК 216 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 132 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
МВД РФ Управление К 94 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
ONF - Open Networking Foundation 18 4
Linux Foundation 167 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 2
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 94
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 356 88
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 73
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 64
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 61
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 43
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 30
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 0 29
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 28
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 28
OpenStack 376 26
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Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 47 4
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МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 27 3
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Америка Северная 2650 8
Испания - Каталония - Барселона 707 7
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 5
Швеция - Королевство 2072 5
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Нидерланды 2197 3
Европа Западная 1329 3
Америка 2011 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Бельгия - Королевство 851 3
Испания - Мадрид 147 2
Казахстан - Республика 4467 2
США - Калифорния 3381 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
США - Мэриленд - Балтимор 154 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 2
Китай - Шанхай 621 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Канада 3319 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 101
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 10
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Экономический эффект 694 5
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 16 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Открытые системы ИД 160 1
IDC - International Data Corporation 4671 14
Gartner - Гартнер 3301 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 9
ACG Research 8 4
IHS Infonetics Research 90 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 3
Analysys Mason 26 3
Juniper Research 468 2
CNews SaaS рейтинг 22 2
Fortune Global 500 280 2
ABI Research 230 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Frost & Sullivan 199 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Vanson Bourne 48 1
Technavio 24 1
CNews Рынок ИТ-услуг 34 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 8 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 9
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
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Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 2
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Fortinet Security Day 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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