Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Equifax
БКИ Эквифакс
Бюро кредитных историй
Эквифакс Кредит Сервис
Публикаций - 88, упоминаний - 163
Equifax упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лагуткин Олег 16 16
|Оганесян Ашот 70 4
|Френкель Лев 47 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Иванов Алексей 91 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Шадаев Максут 411 2
|Панкратов Валерий 29 2
|Волков Алексей 30 2
|Кузякин Дмитрий 23 1
|Широкий Денис 19 1
|Зайцев Василий 2 1
|Батин Борис 13 1
|Старосельская Оксана 3 1
|Кондратюк Елена 1 1
|Дембицкая Марина 9 1
|Мухачёва Анастасия 1 1
|Ревина Наталья 3 1
|Смирнов Иван 10 1
|Мямлин Александр 3 1
|Афанасьев Сергей 14 1
|Кузьмин Олег 10 1
|Чаусов Валерий 9 1
|Емельянов Антон 58 1
|Матреничев Максим 6 1
|Висящев Андрей 60 1
|Нехаев Алексей 2 1
|Шелин Ярослав 8 1
|Зенкин Денис 258 1
|Степанов Антон 57 1
|Сапельников Сергей 102 1
|Макаров Станислав 114 1
|Лосев Сергей 43 1
|Ахломов Александр 2 1
|Чуричев Александр 2 1
|Косенко Александра 1 1
|Адеев Николай 5 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Макеев Алексей 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 777 4
|РИА Новости 712 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
|Банки.ру - Banki.ru 34 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2553 2
|Gartner 3161 2
|RAEX - Эксперт РА 68 1
|S&P - Standard and Poor’s 448 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru