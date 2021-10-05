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Equifax
БКИ Эквифакс
Бюро кредитных историй
Эквифакс Кредит Сервис



05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination 1
06.07.2021 «Объединенное кредитное бюро» перешло на новую ИТ-платформу 1
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс» 3
09.02.2021 «Неофлекс» получила членство в Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS) 2
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
02.12.2020 Чат-боты обретают эмоциональный интеллект 1
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами 1
10.07.2020 Райффайзенбанк первым стал оказывать услуги дистанционного кредитования корпоративного бизнеса через новый сервис «1С:Кредит» 2
10.06.2020 «Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль» 1
20.05.2020 Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через ЕПГУ 2
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 2
31.12.2019 БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории 5
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 1
07.11.2019 Алексей Лола, Росбанк - В России регулятор поддерживает эксперименты с новыми технологиями 1
24.10.2019 В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 1
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 2
30.05.2019 Райффайзенбанк реализовал функцию обмена документами в онлайн-банке 2
28.02.2019 Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0 1
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс» 5
05.02.2019 На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории 3
11.01.2019 БКИ «Эквифакс»: В России отмечается рост объема автокредитования 5
27.11.2018 Дельтакредит: Через год-полтора банки превратятся в экосистемы 1
21.11.2018 «Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс» 4
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 1
31.08.2018 «Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс» 3
14.05.2018 Банк «Открытие» внедрил эксклюзивный скоринг БКИ «Эквифакс» 3
16.04.2018 Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только 1
10.11.2017 Kviku реализует инструмент анализа заемщиков на базе продуктов БКИ «Эквифакс» 2
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» 3
06.07.2017 Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта 1
08.06.2017 «Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс» 2
10.02.2017 «МигКредит» представил мобильное приложение для Android 1
17.01.2017 «1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков 1
17.01.2017 Россия: объем рынка онлайн-кредитования по итогам 2016 года вырос в 3,1 раза 1
15.12.2016 Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab 1
03.11.2016 Владимир Арлазаров - Технологии распознавания – ключ к самообслуживанию в финансовой сфере 1
25.07.2016 Mail.Ru Group и «Эквифакс» разработали предиктивную модель оценки кредитных рисков для банков 5
15.07.2016 ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков 1
07.07.2016 VisionLabs привлекла 350 млн руб. инвестиций на развитие технологии анализа и распознавания лиц 1
07.07.2016 Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 1

Публикаций - 88, упоминаний - 163

Equifax упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7438 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6169 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8489 6
SAS Institute 787 5
Neoflex - Неофлекс 156 5
Diasoft - Диасофт 493 4
Cinimex - Синимекс 163 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 4
Oracle Corporation 5759 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 541 4
IBM 8622 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 141 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 435 3
Experian 68 3
Google LLC 9372 3
1С-Рарус 633 3
4993 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7724 3
Инверсия 104 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 348 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 175 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1090 2
Ростех - Электронный паспорт 16 2
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 21 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 116 2
ПрограмБанк 78 2
VisionLabs - ВижнЛабс 103 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1324 2
Microsoft Corporation 20929 2
Yandex - Яндекс 4525 2
Крок 1539 2
Meta - Facebook 4105 2
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 14 1
RedSys - РедСис 67 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 107 1
Сбербанк Технологии - СберТех 207 1
РДТЕХ 207 1
Leta Group 216 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 34 1
Akelon - Акелон 27 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 53 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4768 12
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 46 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 760 5
Бинбанк 188 4
FICO 36 4
GreenMoney - ГринМани 5 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 3
OTP Group - ОТП Банк 134 3
ВТБ24 620 3
Открытие ФК 565 3
Почта Банк 301 3
Federal Finance Group 23 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 48 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
Совкомбанк Совесть 28 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 29 2
МигКредит МФО 16 2
QIWI Банк - Киви Банк 77 2
Qiwi 787 2
Experian Interfax 2 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 401 2
Societe Generale Group 63 2
Ренессанс кредит Банк 149 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1839 2
X5 Group 628 2
X5 Group - Пятерочка 599 2
Совкомбанк ПАО 153 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
СЗБКИ - Северо-Западное Бюро кредитных историй 1 1
ДельтаЭкспресс 4 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Петрокоммерц 42 1
Русфинанс Банк 37 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 156 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 72 1
X5 Group - Перекресток 250 1
Дикси - Сеть магазинов 91 1
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2710 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1092 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2003 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1868 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 801 4
Правительство РФ 2620 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1830 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 189 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1991 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 115 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 590 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 465 1
Федеральное казначейство России 860 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1127 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 79 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1469 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 1
АФТ - Ассоциация Финтех 83 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12149 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1630 8
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 280 6
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 217 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 593 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 545 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12090 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 722 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 3
Big Data - Большие данные 1226 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 680 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 995 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 500 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 122 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 125 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 848 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 562 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 15 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 8 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 25 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1263 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 15 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 38 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 18 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 91 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 123 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3978 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 129 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1120 8
HCL WebSphere 518 5
Google Android 11594 4
IBM BPM 24 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 268 4
Apple iOS 6173 3
Equifax - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 3
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 3
Equifax - 4Score 3 3
Oracle Siebel CRM 191 2
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 2
Microsoft Dynamics CRM 488 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 50 2
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 61 2
ЦФТ Банк 55 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 24 2
Torch - Браузер 15 2
R-Style Softlab - RS-Bank 262 2
R-Style Softlab - RS-Loans 53 1
IBM SPSS Statistics 52 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 109 1
SAS Model Manager 3 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 507 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 131 1
Huawei Honor HUNTER V - игровой ноутбук 29 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 224 1
Google Play - Google Store - Android Market 2624 1
Депинформтехнологий Югры - Госуслуги Югры 3 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 248 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 179 1
Microsoft Office 2935 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 164 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 77 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 65 1
Microsoft Excel 697 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 424 1
СПАРК-Интерфакс 112 1
Райффайзен Онлайн 35 1
MasterCard Maestro 133 1
Лагуткин Олег 16 16
Оганесян Ашот 70 4
Френкель Лев 47 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Иванов Алексей 91 2
Коптелов Андрей 74 2
Шадаев Максут 411 2
Панкратов Валерий 29 2
Волков Алексей 30 2
Кузякин Дмитрий 23 1
Широкий Денис 19 1
Зайцев Василий 2 1
Батин Борис 13 1
Старосельская Оксана 3 1
Кондратюк Елена 1 1
Дембицкая Марина 9 1
Мухачёва Анастасия 1 1
Ревина Наталья 3 1
Смирнов Иван 10 1
Мямлин Александр 3 1
Афанасьев Сергей 14 1
Кузьмин Олег 10 1
Чаусов Валерий 9 1
Емельянов Антон 58 1
Матреничев Максим 6 1
Висящев Андрей 60 1
Нехаев Алексей 2 1
Шелин Ярослав 8 1
Зенкин Денис 258 1
Степанов Антон 57 1
Сапельников Сергей 102 1
Макаров Станислав 114 1
Лосев Сергей 43 1
Ахломов Александр 2 1
Чуричев Александр 2 1
Косенко Александра 1 1
Адеев Николай 5 1
Благирев Вячеслав 11 1
Четвернин Алексей 658 1
Макеев Алексей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 81853 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26508 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11981 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33797 4
Европа 7231 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 3
Россия - СФО - Республика Алтай 876 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1723 3
Россия - СФО - Новосибирск 2901 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 356 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11493 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 2
Казахстан - Республика 4106 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 2
Франция - Французская Республика 4914 2
Китай - Тайвань 1511 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 393 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1052 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 790 1
Таиланд - Королевство 642 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11513 1
Япония 7878 1
Азия - Азиатский регион 3146 1
Индонезия - Республика 770 1
Малайзия 734 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 250 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 251 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 8 1
Россия - Западная Сибирь 182 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 341 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 623 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 864 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1013 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1561 1
Россия - ЮФО - Севастополь 453 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 10 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1083 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1172 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 99 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1485 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4973 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4046 2
Федеральное законодательство 302 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2693 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 369 1
Человеческий фактор 171 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3607 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 744 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 10 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 613 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1871 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1451 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 4
Коммерсантъ - Издательский дом 777 4
РИА Новости 712 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
Банки.ру - Banki.ru 34 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2553 2
Gartner 3161 2
RAEX - Эксперт РА 68 1
S&P - Standard and Poor’s 448 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1416 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
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