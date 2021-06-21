Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BPMN
Business Process Model and Notation
Нотация и модель бизнес-процессов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 76
BPMN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Станислав 111 3
|Костерева Катерина 10 2
|Цыпляев Максим 30 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Котиков Александр 3 1
|Погодаев Александр 7 1
|Лапунов Алексей 1 1
|Силкина Елена 8 1
|Врацкий Андрей 4 1
|Черепанова Ольга 2 1
|Воспенникова Ирина 3 1
|Peraza Angie Lorena - Пераза Энджи Лорена 1 1
|Мироненко Оксана 1 1
|Щербакова Оксана 1 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Лукьянов Дмитрий 5 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Тюнин Андрей 1 1
|Шевцов Андрей 3 1
|Миронов Алексей 5 1
|Фомичев Александр 2 1
|Попов Александр 26 1
|Новиков Сергей 30 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Шингарев Павел 8 1
|Овчинников Павел 5 1
|Кучугин Илья 41 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Никифоров Николай 1126 1
|CNews Analytics 1991 6
|Gartner 2197 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|PEX Network 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768547, в очереди разбора - 672231.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768547, в очереди разбора - 672231.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru