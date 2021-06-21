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BPMN
Business Process Model and Notation
Нотация и модель бизнес-процессов


21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product 1
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
20.05.2020 Fujitsu представила новую версию DigitalSuite ProcessModeler 1
25.02.2020 «Норбит» внедряет систему закупок в «Корякэнерго» 1
25.12.2019 «Неофлекс» и Camunda займутся автоматизацией бизнес-процессов 1
15.07.2019 «Террасофт» представила bpm’online studio free 2
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
03.12.2018 «Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer 1
08.08.2018 В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково» 1
12.12.2017 «Крок» атакует рынок СЭД 1
09.10.2017 «Бипиум» выпустила BPM-конструктор для среднего и малого бизнеса 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
18.04.2017 В R-Style Softlab выяснили, что думают о чат-ботах в крупнейших российских банках 1
18.04.2017 R-Style Softlab представила чат-бот для финансовых организаций 2
05.04.2017 Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio 1
06.02.2017 Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2 1
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно» 1
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 2
10.09.2015 LegalDoc расширяет возможности обмена электронными документами в Oracle e-Business Suite через оператора «Такском» 1
05.08.2015 «МультиКарта» с помощью «Альт Линукс» запустила систему управления терминальной сетью 1
04.11.2014 Как адаптировать модель NIEM к российским условиям 1
02.10.2014 Terrasoft представила новую линейку продуктов для управления продажами всех типов 1
16.09.2014 В АБС RS-Bank V.6 появился модуль «Единое окно обслуживания клиентов» 1
27.08.2014 Aphalina разработала редактор бизнес-графики для Windows Phone 2
22.04.2014 Вышел редактор диаграмм Grapholite Diagrams Pro для Android 1
30.10.2013 ELMA = бизнес-процессы + эффективность 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 2
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
22.04.2013 Контакт-центры: технологии, бизнес-процессы, аутсорсинг 1
10.04.2013 "Саперион": что умеет современная ЕСМ 2
01.10.2012 Управление бизнес-процессами: разбираемся с ПО 1
10.04.2012 Кейс-менеджмент: как дойти до цели, когда нет маршрута 2
02.04.2012 Управление бизнес-процессами: смена ориентации? 2
30.03.2012 Архитектура CompanyMedia: все как в вебе 3
12.12.2011 CompanyMedia: рынку показали интерфейс СЭД от "Студии Лебедева" 1
02.12.2011 Анализ бизнес-процессов: инструменты бесплатно 2
28.10.2011 Банк "Тинькофф Кредитные Системы": внедряем BPM правильно 1
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 3

Публикаций - 52, упоминаний - 76

BPMN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 6
Terrasoft - Террасофт 140 6
OpenText 161 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
Microsoft Corporation 11168 3
CompanyMedia 111 3
Software AG & IDS Scheer 109 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
ELMA 106 2
Docsvision - ДоксВижн 780 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Google LLC 7177 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Camunda 2 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Comindware - Колловэар 51 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
BPMteam 2 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Bpium - Бипиум 6 1
SILA Union - Сила Юнион 4 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Netrika - Нетрика 84 1
Fujitsu 747 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
IBM 3557 1
HP Inc. 2937 1
Oracle Corporation 3363 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Lenovo Motorola 1019 1
Крок 1221 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Deloitte - Делойт 187 1
Автодория 37 1
General Electric - Дженерал электрик 122 1
КСК Технологии 27 1
Ланит ГК 1160 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Банк Зенит 132 1
Газпром нефть 382 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Корякэнерго 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Миландр ПКК 26 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 2 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 4
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 84 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Flash 480 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
PnP - Plug&Play 94 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 4
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 4
OpenText Documentum 191 3
Microsoft Windows 10 6676 3
WhatsApp Messenger 654 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Camunda BPM 2 1
Fujitsu DigitalSuite RunMyProcess 2 1
Fujitsu DigitalSuite WebModeler 1 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Fujitsu DigitalSuite ProcessModeler 1 1
IBM Cognos BI 143 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Bpium Конструктор корпоративных систем 6 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Software AG ARIS for SAP Solutions 1 1
Norbit Business Trade - NBT 5 1
Java - Язык программирования 1180 1
SQL - Язык программирования 436 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Cisco Webex 108 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft SQL Server 798 1
Linux OS 4276 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Макаров Станислав 111 3
Костерева Катерина 10 2
Цыпляев Максим 30 1
Ипатов Вадим 80 1
Котиков Александр 3 1
Погодаев Александр 7 1
Лапунов Алексей 1 1
Силкина Елена 8 1
Врацкий Андрей 4 1
Черепанова Ольга 2 1
Воспенникова Ирина 3 1
Peraza Angie Lorena - Пераза Энджи Лорена 1 1
Мироненко Оксана 1 1
Щербакова Оксана 1 1
Зубкова Наталья 12 1
Лукьянов Дмитрий 5 1
Копаев Геннадий 16 1
Тюнин Андрей 1 1
Шевцов Андрей 3 1
Миронов Алексей 5 1
Фомичев Александр 2 1
Попов Александр 26 1
Новиков Сергей 30 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Гимранов Ринат 56 1
Смирнов Алексей 142 1
Шингарев Павел 8 1
Овчинников Павел 5 1
Кучугин Илья 41 1
Никифорова Светлана 33 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Европа 3788 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Япония 2811 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Analytics 1991 6
Gartner 2197 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
PEX Network 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768547, в очереди разбора - 672231.
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