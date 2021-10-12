Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СТС Медиа
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Story First Communications
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 237, упоминаний - 380
СТС Медиа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 118 16
|Путин Владимир 1820 11
|Таврин Иван 83 6
|Богуславский Леонид 25 5
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 4 4
|Бырдин Алексей 21 4
|Зюзин Иван 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Шадаев Максут 384 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Фадеев Андрей 11 3
|Волин Алексей 113 3
|Левин Леонид 83 3
|Рейман Леонид 408 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Громов Ростислав 7 2
|Царева Юнона 4 2
|Косарим Александр 6 2
|Бусаргин Андрей 23 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Цыганов Вячеслав 54 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Акимов Максим 167 2
|Жаров Александр 165 2
|Усманов Алишер 241 1
|Носков Константин 201 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Андреев Сергей 39 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Матвиенко Валентина 57 1
|Ганин Егор 50 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru