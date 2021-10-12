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12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
09.09.2021 Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store 2
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру 1
30.07.2021 Севергазбанк ускорил распознавание документов клиентов благодаря технологиям Smart Engines 1
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
06.07.2021 «РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
21.05.2021 МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
13.04.2021 Россияне научились обманывать ИТ-систему техосмотра автомобилей 1
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 1
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 1
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
27.11.2020 В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 1
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 2
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
03.08.2020 Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов 1
19.06.2020 Сервис «Авто.ру» отметит объявления собственников автомобилей 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 3
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
03.03.2020 «Облако Mail.ru» научилось разбирать документы 1
27.12.2019 В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии 1
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1

Публикаций - 237, упоминаний - 380

СТС Медиа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 32
Yandex - Яндекс 4099 18
VK - Mail.ru Group 2482 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 12
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Rambler Group - Рамблер ГК 484 8
АФК Система ПАО 991 7
ГКС - Группа компаний Систематика 195 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 6
3727 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 6
Google LLC 7128 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
GTS - Global Telesystems 8 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Revo Technologies 6 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 5
Акадо Телеком - Комкор 606 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Data Matrix 52 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Microsoft Corporation 11017 3
Globecast 7 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
НТВ-Плюс 174 3
RuTube - видеохостинг 120 3
MX 1 3 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 3
Telstra Corporation Limited 59 3
Альфа-Банк 1123 12
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 7
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 7
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 6
Avito - Авито 171 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Восточный Банк 108 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
Gett 60 5
FGI Wireless 9 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Почта Банк 289 5
PPE Group 5 5
Орион-Экспресс - Телекарта 133 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
АльфаСтрахование СГ 207 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 4
Nexters BVI 3 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Газпром ПАО 518 3
Ренессанс Страхование 51 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Авто.ру - Auto.ru 67 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ЦИАН - CIAN 39 2
Связной ГК 877 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Visa International 1344 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
МКС - Международная космическая станция 98 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Правительство Москвы 649 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Конституционный суд РФ 48 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Администрация Президента РФ 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Интернет-видео - ассоциация 9 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 4
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 3
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 3
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 128 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Google Android 10750 21
Apple iOS 5741 21
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 10
Microsoft Windows 10 6612 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
Linux OS 4243 6
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 4
Apple macOS 922 4
Apple - App Store 2198 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Apple iTunes Store 568 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Google YouTube - Видеохостинг 1706 3
HDGO - пиратская CDN-сеть 3 2
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 2
Kodik - пиратская CDN-сеть 3 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
Купибилет - Kupibilet 13 2
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Java - Язык программирования 1167 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 2
ICQ 493 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Арлазаров Владимир 118 16
Путин Владимир 1820 11
Таврин Иван 83 6
Богуславский Леонид 25 5
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 4 4
Бырдин Алексей 21 4
Зюзин Иван 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Шадаев Максут 384 4
Юсупов Шерзод 4 4
Никифоров Николай 1126 3
Фадеев Андрей 11 3
Волин Алексей 113 3
Левин Леонид 83 3
Рейман Леонид 408 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Громов Ростислав 7 2
Царева Юнона 4 2
Косарим Александр 6 2
Бусаргин Андрей 23 2
Ермаков Валерий 71 2
Цыганов Вячеслав 54 2
Осеевский Михаил 221 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Акимов Максим 167 2
Жаров Александр 165 2
Усманов Алишер 241 1
Носков Константин 201 1
Оганесян Ашот 58 1
Кузяев Андрей 59 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Андреев Сергей 39 1
Енгибарян Ваге 9 1
Матвиенко Валентина 57 1
Ганин Егор 50 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 21
Казахстан - Республика 2621 16
Европа 3730 12
Украина 3347 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 7
Восточная Европа 1669 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Германия - Федеративная Республика 3614 6
Ближний Восток 1468 6
Северная Америка 1405 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
Япония 2760 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Чехия - Чешская Республика 493 4
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Индия - Республика 2161 3
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Республика Крым 625 3
Нидерланды 970 3
Франция - Французская Республика 2112 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Испания - Королевство 1248 2
Арктика 141 2
Малайзия 339 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 1
Земля - планета Солнечной системы 857 1
Южная Корея - Республика 1450 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 6
Пиратство - Авторское право 203 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
Русский язык 970 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 72 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 56 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
СТС - Свидетельство о регистрации транспортного средства 1 1
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