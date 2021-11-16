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Ростех
Швабе Холдинг
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ожгихин Иван 30 30
|Сахненко Сергей 71 14
|Чемезов Сергей 126 12
|Евтушенко Олег 125 11
|Слудных Анатолий 8 7
|Кузнецов Евгений 33 7
|Чукарин Алексей 56 6
|Бровко Василий 47 6
|Патрикеев Алексей 8 6
|Попов Сергей 77 6
|Гоцуцов Сергей 9 5
|Калина Роман 61 5
|Зыков Игорь 8 5
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Осипова Александра 16 5
|Галактионов Вячеслав 8 5
|Носов Михаил 17 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Макаренков Константин 38 5
|Масенков Владислав 9 5
|Исаев Антон 7 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Морозов Василий 6 5
|Соколов Алексей 125 5
|Балашов Игорь 9 5
|Иванов Георгий 18 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Четвернин Алексей 658 5
|Артамохов Павел 6 5
|Корягин Михаил 6 5
|Калюгин Вадим 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Путин Владимир 2163 5
|Емелин Дмитрий 14 4
|Симаков Олег 106 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Новиков Александр 33 4
|Куликов Сергей 21 4
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 1
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