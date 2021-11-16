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Ростех
Швабе Холдинг



16.11.21 Предприятие «Ростеха» за сотни миллионов локализует в Москве выпуск китайских умных счетчиков 2
21.07.21 «Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга 1
14.07.21 «Швабе» зарегистрировал программу для выявления дефектных пикселей в фотоприемниках 2
12.07.21 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий 1
23.06.21 Ростех и компания «ПетроИнжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа 2
22.06.21 Ростех и «Петроинжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования 2
07.06.21 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью 2
07.06.21 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества 2
03.06.21 «Ростелеком» и «Швабе» будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G 4
24.05.21 Предприятие «Швабе» цифровизует производственные процессы 1
17.05.21 «Швабе» успешно завершил испытания новых призматических прицелов 1
17.05.21 «Швабе» объявил о сотрудничестве с Global Energy Corporation 2
12.05.21 «Швабе» представил новый металлодетектор с функцией тепловизора 2
23.04.21 «Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
20.04.21 «Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов 1
15.04.21 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021 1
09.04.21 «Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов 2
08.04.21 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
05.04.21 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане 5
26.03.21 «Швабе» и «Ланит» стали партнерами 3
22.03.21 «Швабе» модернизировал аппарат наркозной и дыхательной терапии 1
26.02.21 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 2
26.02.21 «Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе 2
10.02.21 Завод «Швабе» в Новосибирске внедрил авторскую технологию в производство деталей 1
05.02.21 «Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности изображения оптики 1
04.02.21 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
29.01.21 Холдинг «Швабе» запатентовал объектив с увеличенной дальностью распознавания объектов 2
29.01.21 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
28.01.21 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове 3
26.01.21 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 2
25.12.20 «Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных 2
17.12.20 «Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием 1
04.12.20 Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг 2
04.12.20 «Швабе» обеспечил больницы лабораторным оборудованием для борьбы с коронавирусом 2
26.11.20 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области 4
17.11.20 Компании «Росатома» и «Ростеха» будут совместно развивать умную дорожную инфраструктуру 4
06.11.20 Ростех представил прибор для отслеживания природных катаклизмов из космоса 2
30.10.20 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 2
29.10.20 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи 2
02.10.20 «Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума 2

Публикаций - 151, упоминаний - 295

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2270 132
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 29
Ростех - Автоматика Концерн 408 23
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 18 8
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7644 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6141 6
Орион НПО - Научно-производственная организация 5 5
Микрон - Micron 557 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 205 5
РТ-Информ 113 5
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 26 4
Ланит ГК 1482 4
Барс груп 414 4
Leica Camera 207 4
Sony 5262 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 3
Yota Devices - YD 95 3
Инсистемс 40 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 2
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 2
КСК Технологии 33 2
NtechLab - НтехЛаб 80 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 35 2
Ланит Урал 18 2
Nikon 496 2
Canon 1191 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 5 2
Альфа-Групп - Altimo 381 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Технопромэкспорт 1 1
Октава - Тульский завод 9 1
Ланит Консалтинг 4 1
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
Беркут НПФ 90 1
CardioQVARK - КардиоКварк 2 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
iPavlov - Айпавлов 6 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 29 19
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 9
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 9
Вертолеты России 120 9
РЖД - Российские железные дороги 1282 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 5
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 19 5
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 51 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 5
ПСБ - Промсвязьбанк 632 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4741 4
X5 Group 621 4
X5 Group - Пятерочка 593 4
Газпром ПАО 712 3
Агропромкомплектация ГК 6 3
РусГидро ПАО 135 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 88 3
Банк Зенит 164 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 3
Россети ПАО 172 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 3
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 19 3
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 3
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 55 3
Юсар+ 4 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1586 2
Visa International 1629 2
Просвещение ГК 8 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 90 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Миландр ПКК 26 2
СпецДорПроект 2 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 165 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 6 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Ростех - Новикомбанк 30 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания 1 1
ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России 2 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7219 7
Правительство РФ 2490 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 6
Президент Российской Федерации 1603 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 68 6
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Альянстрансатом 6 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 5
Федеральное казначейство России 857 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Администрация Твери 5 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 793 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1993 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 90 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1908 3
МИК - Московский инновационный кластер 53 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 87 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 581 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 143 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 802 2
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 62 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 73 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 15 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 48 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 46 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 73 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 370 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 5
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 337 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Photokina 54 1
Биотехмед 8 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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