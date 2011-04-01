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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Центр
ЦентрТелеком
Публикаций - 503, упоминаний - 1000
Ростелеком Центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 143 33
|Мартиросян Ваагн 38 23
|Рейман Леонид 1001 19
|Юрченко Евгений 131 16
|Яшин Валерий 75 15
|Киселев Александр 104 13
|Амарян Рубен 13 13
|Путин Владимир 2442 11
|Назаров Сергей 55 10
|Щеголев Игорь 684 9
|Орловский Виктор 268 8
|Антонюк Борис 65 7
|Кондратов Вадим 7 7
|Грибов Александр 9 7
|Михайлов Олег 23 6
|Максименка Николай 16 6
|Малофеев Константин 104 6
|Брюквин Юрий 280 6
|Кочетков Владислав 247 5
|Белов Вадим 18 5
|Локотков Алексей 7 5
|Греф Герман 342 5
|Мазалов Иван 7 5
|Пархоменко Дмитрий 6 4
|Кореш Виктор 80 4
|Вартанян Станислав 13 4
|Родионов Иван 67 4
|Колпаков Антон 55 4
|Фингер Григорий 6 4
|Кириллов Александр 30 4
|Провоторов Александр 153 4
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 4
|Ромский Георгий 18 4
|Карманов Дмитрий 12 4
|Савченко Виктор 19 4
|Луцкий Александр 5 4
|Куликов Денис 25 4
|Степанов Евгений 16 3
|Емельянов Антон 59 3
|Хасьянова Гульнара 116 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033288.
Создано именных указателей - 60200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033288.
Создано именных указателей - 60200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru