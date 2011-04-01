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Ростелеком Центр
ЦентрТелеком

Ростелеком Центр - ЦентрТелеком


01.04.2011 Алексей Камышев назначен директором Воронежского филиала «Ростелекома»
31.03.2011 Чистая прибыль «ЦентрТелекома» в 2010 г. по МСФО увеличилась на 15% до 6,732 млрд руб.
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций
30.03.2011 Наталия Каляцкая назначена директором Калужского филиала «ЦентрТелекома»
11.03.2011 Юрий Солдатенков назначен директором Орловского филиала «ЦентрТелекома»
04.03.2011 Уровень капитализации «ЦентрТелекома» превысил $2,4 млрд
11.02.2011 «ЦентрТелеком» начал тестирование голосовых сервисов по схеме Full MVNO на инфраструктуре «Скай Линка»
11.02.2011 Владислав Ледков назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома»
04.02.2011 «ЦентрТелеком» в 2010 г. одержал победу в 315 гостендерах
02.02.2011 «ЦентрТелеком» запустил тестовую версию интернет-портала самообслуживания клиентов
01.02.2011 «ЦентрТелеком» будет оспаривать в суде налоговые претензии на 38,9 млн руб.
25.01.2011 «ЦентрТелеком» запустил услугу «Бесплатный вызов»
17.01.2011 «ЦентрТелеком» запустил услугу мобильного интернета для абонентов Московского региона
23.12.2010 Уровень капитализации «ЦентрТелекома» на ММВБ преодолел отметку в $2 млрд
21.12.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и Белгородская область подписали соглашение о создании «электронного правительства»
20.12.2010 Вячеслав Смит назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома»
22.10.2010 Воронежское УФАС России оштрафовало «ЦентрТелеком» на 110 тыс. руб.
17.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах
13.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и Тульская область подписали соглашение по созданию регионального электронного правительства
06.08.2010 «ЦентрТелеком» обеспечит видеонаблюдение за стройками в сгоревших населенных пунктах
15.07.2010 «Сбербанк» и «ЮниКредитБанк» предоставят «ЦентрТелекому» кредиты на общую сумму 4 млрд руб.
21.05.2010 «ЦентрТелеком» вводит новый интернет-тариф «Социальный ЦФО»
16.04.2010 «ЦентрТелеком» ввел в эксплуатацию систему предбиллинга
08.04.2010 «Корус Консалтинг» внедряет СЭД в «ЦентрТелекоме»
05.04.2010 Руслан Долгушин назначен коммерческим директором «ЦентрТелекома»
03.03.2010 «ЦентрТелеком» осуществил выплату седьмого купона и первого амортизационного платежа по облигациям серии 05
22.01.2010 «ЦентрТелеком» изменяет тарифы на услуги связи
13.01.2010 В "ЦентрТелекоме" назначены два новых региональных директора
13.01.2010 «ЦентрТелеком» построил внутризоновую сеть пропускной способностью 10 Гбит/с в Курске
12.01.2010 «ЦентрТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 г.
18.11.2009 «Связьинвест» построит сети за «Скай Линк»
30.06.2009 «Ростелеком» расплатился с «питерскими» их же векселями
01.08.2008 Совет директоров «ЦентрТелекома» избрал правление
16.07.2008 «ЦентрТелеком» привлечет кредиты на общую сумму 1 млрд руб. и $84 млн
30.06.2008 Услуги московского филиала «ЦентрТелекома» можно оплатить через e-port
18.06.2008 Чистая прибыль «ЦентрТелекома» в 2007 г. увеличилась на 50%
06.06.2008 Апелляция не удовлетворила жалобу ФНС к «ЦентрТелекому» о налоговых претензиях
04.06.2008 «ЦентрТелеком» проводит конкурс на предоставление кредитных линий
04.06.2008 ВСС завершила внедрение платформы Cisco CRS-1 в «ЦентрТелекоме»
04.06.2008 ВСС внедрил решения Cisco для «ЦентрТелекома»

Публикаций - 503, упоминаний - 1000

Ростелеком Центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1657 164
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 139
Ростелеком ВолгаТелеком 509 92
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 86
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 77
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 428 76
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 69
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 48
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 46
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 41
Центел - Центральный телеграф 347 40
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 24
Электросвязь 188 22
АФК Система ПАО 1622 21
Синтерра - Synterra 754 20
Акадо Телеком - Комкор 771 19
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 18
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 17
Cisco Systems 4639 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 13
Ситроникс - Sitronics 837 12
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 11
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 55 10
Oracle Corporation 5809 9
Rambler Group - Рамблер ГК 757 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 8
Ростелеком Центр - ЦентрТелекомСервис 11 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 7
Рустелеком ТК 255 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 6
IBM 8683 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 6
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 5
Галактика - Корпорация 706 5
Huawei 2996 5
Microsoft Corporation 21009 5
Армада - РБК софт 667 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 42
РТС - Фондовая биржа 317 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 10
Гипросвязь ПАО 70 9
Почта России ПАО 1779 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 7
ВТБ Банк Москвы 432 7
Marshall Capital Partners 65 6
Альфа-Групп 588 5
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 5
Уралсиб Банк 426 5
РЖД - Российские железные дороги 1328 4
UBS AG 288 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 3
МДМ Банк 164 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 87 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 3
ТНК-ВР Холдинг 236 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 3
Евросеть 1342 3
Альфа-Банк 1332 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 2
CyberPlat - КиберПлат 336 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
Газпром ПАО 751 2
Связной ГК 1084 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Интер РАО ПАО 265 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1585 2
КрасАвиа - KrasAir - Красноярские авиалинии 5 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 2
Лукойл Информ 87 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 11
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 10
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 8
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 508 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 5
Президент Российской Федерации 1729 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 4
ПФР Департамент информационных технологий 129 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 223 2
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
Администрация Президента РФ 325 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1247 2
Правительство РФ 2657 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Конституционный суд РФ 76 1
Счётная палата РФ 556 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 16
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
WiMAX Forum 51 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 6
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 241 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 218 5
QWERTY-клавиатура 631 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 4
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 4
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 322 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 2
FTTH - Fiber To The Home 122 2
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 57 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1251 2
WML - Wireless Markup Language - язык разметки для беспроводных устройств 41 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 2
Naumen SETonline 37 11
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
Oracle Hyperion 134 4
Oracle Hyperion Planning 95 3
OpenText Documentum 342 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Галактика Zoom 5 2
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 2
HPE OpenView 162 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 2
Linux OS 7206 2
Космодром Байконур 1005 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 256 2
Java - Язык программирования 2399 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 2
Microsoft Office 3012 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 232 1
IBM Power Systems - Серия серверов 192 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 387 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 14 1
Infotecs - ViPNet CSP 26 1
Infotecs - ViPNet Coordinator 11 1
Microsoft Windows Server 2003 391 1
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 26 1
HPE Superdome - серия серверов 75 1
Avaya IP Office Cloud Platform 76 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 134 1
Infotecs - ViPNet Client 57 1
КриптоПро СКЗИ CSP 125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 1
Microsoft Windows 10 10127 1
Apple iOS 6242 1
Google Android 11666 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 1
Microsoft Windows 7 1731 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 168 1
Приданцев Сергей 143 33
Мартиросян Ваагн 38 23
Рейман Леонид 1001 19
Юрченко Евгений 131 16
Яшин Валерий 75 15
Киселев Александр 104 13
Амарян Рубен 13 13
Путин Владимир 2442 11
Назаров Сергей 55 10
Щеголев Игорь 684 9
Орловский Виктор 268 8
Антонюк Борис 65 7
Кондратов Вадим 7 7
Грибов Александр 9 7
Михайлов Олег 23 6
Максименка Николай 16 6
Малофеев Константин 104 6
Брюквин Юрий 280 6
Кочетков Владислав 247 5
Белов Вадим 18 5
Локотков Алексей 7 5
Греф Герман 342 5
Мазалов Иван 7 5
Пархоменко Дмитрий 6 4
Кореш Виктор 80 4
Вартанян Станислав 13 4
Родионов Иван 67 4
Колпаков Антон 55 4
Фингер Григорий 6 4
Кириллов Александр 30 4
Провоторов Александр 153 4
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 4
Ромский Георгий 18 4
Карманов Дмитрий 12 4
Савченко Виктор 19 4
Луцкий Александр 5 4
Куликов Денис 25 4
Степанов Евгений 16 3
Емельянов Антон 59 3
Хасьянова Гульнара 116 3
Россия - Российская федерация - РФ 82467 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 63
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 21
Россия - ЦФО - Тульская область 927 20
Россия - ЦФО - Белгородская область 456 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 19
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 18
Россия - ЦФО - Воронежская область 505 17
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 16
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 16
Россия - ЦФО - Костромская область 289 16
Россия - ЦФО - Ивановская область 357 16
Россия - ЦФО - Ярославская область 502 16
Россия - ЦФО - Калужская область 726 14
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 14
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 11
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 10
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 9
Россия - ЦФО - Курская область 419 9
Россия - Сибирь 1345 9
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 8
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 94 8
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 806 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 6
Германия - Федеративная Республика 7787 6
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 119 6
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 130 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 6
Россия - СФО - Новосибирск 2924 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 28
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 23
Образование в России 552 9
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 9
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 624 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 3
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Мертвые души 30 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
Физика - область естествознания 78 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 1
Психология 27 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 13 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 152
Thomson Reuters - Рейтер 5681 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 7
Прайм - Агентство экономической информации 639 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 2
Bloomberg 939 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
N+1 - Издание 114 1
Известия ИД 201 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Российская газета 219 1
Independent Media - Индепендент Медиа 13 1
Regnum - Регнум 95 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 5
S&P - Standard and Poor’s 449 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
IDC - International Data Corporation 4526 2
Gartner 3191 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 2
Juniper Research 419 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
ARC Advisory Group 19 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 3
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 26 2
Информзащита Учебный центр 38 1
УкрДУЗТ - Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 1 1
НТУ ХПИ - Национальный технический университет Харьковский политехнический институт 1 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 5 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 4 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 36 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
Рождество Христово 54 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033288.
Создано именных указателей - 60200.
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