РЛС Радиолокационная станция Радар детектор радарные системы радарные комплексы radio detection and ranging радиообнаружение и измерение дальности
- X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи
- Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации
- Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении
- L-диапазон - диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи
- LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар
РЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вышковский Геннадий 4 4
|Путин Владимир 2732 3
|Саломатин Алексей 8 3
|Симаков Олег 112 3
|Чендаров Андрей 15 2
|Кряжев Григорий 5 2
|Зингерман Борис 38 2
|Головин Андрей 14 2
|Козлов Игорь 44 2
|Велихов Евгений 36 1
|Нестеров Александр 30 1
|Topolanek Miroslav - Тополанек Мирослав 1 1
|Сикорский Радослав 4 1
|Иноземцев Герман 1 1
|Кисляк Сергей 4 1
|Быченков Юрий 1 1
|Мантуров Денис 82 1
|Дементьев Игорь 1 1
|Качиньский Ярослав 2 1
|Ковальчук Борис 6 1
|Изумрудов Олег 24 1
|Петричкович Ярослав 20 1
|Христенко Виктор 42 1
|Евтушенко Олег 139 1
|Калинин Александр 135 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Попова Мария 140 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Дегтев Геннадий 167 1
|Новикова Нина 7 1
|Прохоров Александр 102 1
|Рудычева Наталья 91 1
|Иванов Алексей 106 1
|Солдатов Алексей 95 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 19
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 10
|Военно-промышленный курьер 86 4
|91Mobiles 1698 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Создано именных указателей - 110675.
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