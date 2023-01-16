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РЛС Радиолокационная станция Радар детектор радарные системы радарные комплексы radio detection and ranging радиообнаружение и измерение дальности


 


16.01.2023 Сисадмин парализовал работу крупного банка в попытке найти внеземной разум и повысить свой рейтинг 1
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM 1
06.12.2022 Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай 1
03.11.2022 Российские разработчики создали умный комплекс для обеспечения безопасности транспортно-логистических центров и контейнерных терминалов 1
07.07.2022 Skymec вывела на российский рынок новые агродроны XAG V40, P40 и P100 1
11.03.2022 Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку 3
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 1
27.10.2021 2ГИС пережил масштабное обновление. Теперь это копия «Яндекс.навигатора» 1
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 1
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 3
12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 1
02.10.2020 Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных переездов 1
01.10.2020 Радар нарисовал карту древнего города без раскопок 1
26.08.2020 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
25.08.2020 «Росэлектроника» представила комплекс «Рать» для борьбы с дронами с системой направленного лазерного уничтожения 1
24.08.2020 Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
25.05.2020 Квантовый радар превосходит свои классические аналоги 1
26.11.2019 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM 1
30.07.2019 «Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли 1
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 1
03.06.2019 Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 1
25.12.2018 Новогодние подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
11.12.2018 IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ» 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 2
02.08.2018 Поставщик электроники для ВМФ России: До банкротства нас довели санкции 1
19.04.2018 Система Orwell 2k от «ЭЛВИС-НеоТек» включена в Единый реестр российского ПО 1
21.03.2018 Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей 1
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 1
01.10.2017 Ученые придумали, где поселить космических колонистов 1
25.07.2017 Российским компаниям начали продавать военные системы слежения за сотрудниками 2
21.06.2017 В России легализуют связь между беспилотными автомобилями 1
16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 2
25.04.2017 Владимир Ланских -

Камеры, которые не видны радарам, заставляют водителей соблюдать ПДД на всем пути

 1
25.04.2017 Как создать региональную систему фотофиксации нарушений ПДД 1
07.04.2017 Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях 1

Публикаций - 301, упоминаний - 344

РЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2787 21
Microsoft Corporation 23509 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 938 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 265 7
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 237 4
1С-ИжТиСи 6325 4
7009 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10083 4
Элвис-НеоТек 43 3
Элвис-Плюс - Элвис+ 151 3
Thales Group 116 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6948 3
БизнесИнформТехнологии 9 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 212 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 3
Барс груп 518 3
SAP SE 4881 2
Zebra Technologies 135 2
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 2
Docsvision - ДоксВижн 969 2
Patriot Memory 76 2
Ростех - Автоматика Концерн 1488 2
1С-Рарус 802 2
RSI - Research Support Instruments 2 2
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 56 2
Honeywell 256 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 2
Globalstar - Глобалстар 167 1
Bercut - Беркут НПФ 160 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 828 1
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 162 1
Lenovo Motorola 3503 1
IBS Platformix - СИЛА 835 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 1
Elbit Systems 23 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 1
ГКС - Группа компаний Систематика 340 1
ИКС холдинг - Форпост 65 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6635 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 7
Lockheed Martin 750 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 4
Boeing 987 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 153 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 3
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 8 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2387 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
КТРВ ЦКБА - ЦКБ автоматики - Центральное конструкторское бюро автоматики 2 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 25 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 41 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 36 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 1
ВЗГ Воронеж - Воронежский Завод Гидрооборудования 1 1
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 23 1
Воронежстальмост 4 1
ОСК - Красное Сормово 10 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 1
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 1 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 20 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
Градиент 82 1
Татнефть 206 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 17 1
Ростех - Новикомбанк 53 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 294 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 879 1
Газпром ПАО 1153 1
Сургутнефтегаз - СНГ 224 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 106 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17972 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9124 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1754 6
Президент Российской Федерации 3718 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10387 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1651 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 602 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 60 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 83 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2861 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 2
Правительство Москвы 1992 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2701 2
Администрация Президента РФ 977 2
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 292 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6052 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 73 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2297 30
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10228 13
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8753 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25037 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10050 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9121 6
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17525 6
ОПК - Танк - бронированная боевая машина 341 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7784 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10861 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3272 6
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 196 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16066 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13588 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2601 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3393 6
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 596 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12608 5
Microsoft Windows 2000 12681 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 11
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 6
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 123 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6530 4
Linux OS 8256 4
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 27 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2511 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1972 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 701 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 3
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 19 3
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Красуха РЭБ - российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы 4 3
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 210 3
Mantis Logistics Vision Suite WMS 53 2
Apple Локатор 72 2
Microsoft Office 3440 2
Национальные Технологии - Купол СХД 112 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
RSI - Research Support Instruments - MIRAGE - Microwave Ionosphere Reconfiguration Ground based Emitter 2 2
Yahoo! Maps 12 1
Яндекс.Маркет 573 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 13 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 21 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 179 1
Рубин ЦКБ МТ - АПЛ Долгорукий Юрий - 955 Борей - российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения 14 1
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 448 1
Google Maps - Карты Google 776 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 1
Fujifilm - Fujinon Lens 50 1
Microsoft Skype 1976 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1245 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 1
Google Android 12568 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 1
Microsoft SQL Server 1475 1
Вышковский Геннадий 4 4
Путин Владимир 2732 3
Саломатин Алексей 8 3
Симаков Олег 112 3
Чендаров Андрей 15 2
Кряжев Григорий 5 2
Зингерман Борис 38 2
Головин Андрей 14 2
Козлов Игорь 44 2
Велихов Евгений 36 1
Нестеров Александр 30 1
Topolanek Miroslav - Тополанек Мирослав 1 1
Сикорский Радослав 4 1
Иноземцев Герман 1 1
Кисляк Сергей 4 1
Быченков Юрий 1 1
Мантуров Денис 82 1
Дементьев Игорь 1 1
Качиньский Ярослав 2 1
Ковальчук Борис 6 1
Изумрудов Олег 24 1
Петричкович Ярослав 20 1
Христенко Виктор 42 1
Евтушенко Олег 139 1
Калинин Александр 135 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Никифоров Николай 1172 1
Попова Мария 140 1
Поздняков Евгений 8 1
Дегтев Геннадий 167 1
Новикова Нина 7 1
Прохоров Александр 102 1
Рудычева Наталья 91 1
Иванов Алексей 106 1
Солдатов Алексей 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 123002 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50192 54
Земля - планета Солнечной системы 9707 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39378 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15092 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 15
Европа 21316 14
Германия - Федеративная Республика 12014 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14991 12
Канада 4710 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 11
Израиль 2608 11
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