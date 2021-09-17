Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПИФ
Паевой инвестиционный фонд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 71
ПИФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кривошеева Ирина 3 1
|Янпольский Максим 4 1
|Башлыков Михаил 21 1
|Лавринец Виталий 6 1
|Копысов Виталий 21 1
|Живов Евгений 1 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Дощенко Сергей 11 1
|Алымова Наталья 6 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Анищенко Александр 4 1
|Бусаров Игорь 3 1
|Поляков Евгений 14 1
|Сумина Ольга 3 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Шаман Александр 3 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Парфенов Александр 1 1
|Залманов Андрей 29 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Гоц Роман 24 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Лобас Аркадий 9 1
|Лацанич Василь 92 1
|Ананьев Денис 6 1
|Белоусов Максим 59 1
|Батай Илья 14 1
|Иванов Сергей 171 1
|Бычков Александр 39 1
|Востриков Юрий 19 1
|Яковлев Александр 21 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Гольцов Александр 23 1
|Делицын Леонид 94 1
|Рожков Александр 7 1
|Филиппов Александр 11 1
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767923, в очереди разбора - 671608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767923, в очереди разбора - 671608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru