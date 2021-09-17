Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ПИФ
Паевой инвестиционный фонд


17.09.2021 МТС купила у собственных хозяев инвестиционную компанию за 3,5 миллиарда 1
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса 1
17.06.2021 «Райффайзен онлайн» расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен капитал» 3
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение 1
20.04.2021 В мобильном приложении банка «Открытие» на Android стали доступны ПИФы УК «Открытие» 4
07.04.2021 «Райффайзен-онлайн» расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен капитал» 1
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 1
04.03.2021 В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций 1
16.02.2021 УК «Сбер управление активами» формирует отчетность в «Фабрике XBRL» 1
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 2
21.08.2020 «БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение 1
19.08.2020 Райффайзенбанк подключил УК «Райффайзен Капитал» к Системе быстрых платежей 1
15.05.2020 Клиенты Райффайзенбанка получили возможность инвестировать онлайн 1
15.05.2020 МТС вложила 9 миллиардов в собственных хозяев 1
30.03.2020 Сбербанк расширил возможности сервиса «Сбербанк управление активами» 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
28.08.2019 «Райффайзен капитал» автоматизировал формирование бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL 1
25.03.2019 Tele2 вместе с «Альфа Капитал» запустил онлайн-продажи ПИФов 3
23.01.2019 «Билайн» и «Альфа-капитал» договорились развивать технологии для розничных онлайн-инвестиций 1
04.07.2018 МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные инвестиционные продукты 7
22.05.2018 «Диасофт» упрощает взаимодействие с сервисами НРД 1
15.11.2017 МТС отдала почти 4 миллиарда фонду АФК «Система» в доверительное управление 1
02.10.2017 МТС вложила 350 миллионов в финансовую «дочку» АФК «Система» 1
15.05.2017 УК «Открытие» интегрировала свои продукты в онлайн 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
08.12.2015 Как эффективно вести проект по работе с данными 1
12.10.2015 Райффайзенбанк сделал возможным вход в мобильный банк для iOS по отпечатку пальца 1
20.08.2014 «Райффайзенбанк» обновил мобильное приложение R-Mobile 1
04.07.2014 «Русинвестклуб» управляет паевыми инвестиционными фондами с помощью решения «1С-Рарус» 1
21.05.2014 «Газпромбанк» переходит на новую систему специализированного депозитария 1
22.01.2014 Инвестфонд «Сбербанка» показал высокую доходность благодаря вложениям в «Яндекс» и Mail.ru 1
12.12.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум» 1
14.08.2012 «Паллада» выпустила iPhone-приложение для инвесторов 2
14.10.2011 19 октября в Москве состоится конференция «Технологические решения для торговли финансовыми инструментами и контроля рисков» 1
22.08.2011 Sanuel обновила программу для управления личными финансами Family 10 1
08.07.2011 Стать совладельцами Apple и Google смогут простые граждане России 1
11.06.2011 Мобильный банкинг в России: удобен, но опасен? 2
09.11.2010 Пользователи Рунета не знают, что такое любовь, имхо и столица 1
01.12.2009 Вышла новая версия системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA# 1

Публикаций - 52, упоминаний - 71

ПИФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 8
АФК Система ПАО 997 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
Хомнет Консалтинг 127 1
Google LLC 7168 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Ланит ГК 1160 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
Код Безопасности 365 1
Синтегро консалтинг 40 1
Cloudera 49 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Brother 113 1
Verysell - Верисел 93 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Инфосистемы Джет 675 1
Крок 1221 1
FlexSoft - ФлексСофт 35 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Oracle Corporation 3360 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Accenture - Аксенчер 533 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAP SE 3218 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Альфа-Капитал УК 45 4
Открытие ФК 538 4
Альфа-Банк 1127 3
Райффайзен Капитал УК 11 3
Система Капитал УК 9 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Почта Банк 289 2
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 1
Система Капитал ПИФ 1 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Citibank - Ситибанк 170 1
МТС Инвестиции 4 1
Руснарбанк КБ 9 1
МСП банк 24 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Бинбанк 184 1
Геобанк КБ 30 1
Восточный Банк 108 1
Qiwi 783 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Уралсиб Банк 390 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
Sign Everywhere 1 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 184 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
DevOps - Development и Operations 297 1
МФУ - Многофункциональное устройство 594 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Apple - App Store 2198 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Atos Bull Escala 8 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
Apple iPhone 5 710 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1179 1
СБП - Мой Брокер 3 1
IBM Mainframe 4 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Apple iPad Pro 226 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone 6 547 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Atos BullSequana S 16 1
Atos BullSequana Edge 12 1
Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 28 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Кривошеева Ирина 3 1
Янпольский Максим 4 1
Башлыков Михаил 21 1
Лавринец Виталий 6 1
Копысов Виталий 21 1
Живов Евгений 1 1
Минофьев Сергей 8 1
Дощенко Сергей 11 1
Алымова Наталья 6 1
Яловенко Илларион 14 1
Анищенко Александр 4 1
Бусаров Игорь 3 1
Поляков Евгений 14 1
Сумина Ольга 3 1
Перепелкин Вадим 3 1
Аглицкий Антон 5 1
Шаман Александр 3 1
Зарьянов Алексей 11 1
Парфенов Александр 1 1
Залманов Андрей 29 1
Аксаков Анатолий 98 1
Гоц Роман 24 1
Никиточкин Иван 3 1
Лобас Аркадий 9 1
Лацанич Василь 92 1
Ананьев Денис 6 1
Белоусов Максим 59 1
Батай Илья 14 1
Иванов Сергей 171 1
Бычков Александр 39 1
Востриков Юрий 19 1
Яковлев Александр 21 1
Зайцев Евгений 11 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Гольцов Александр 23 1
Делицын Леонид 94 1
Рожков Александр 7 1
Филиппов Александр 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
США - Кремниевая долина 399 1
Казахстан - Республика 2646 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767923, в очереди разбора - 671608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще