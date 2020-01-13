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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОДК Сатурн НПЦ
Научно-технический центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 90
ОДК Сатурн НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Михайлов Александр 24 4
|Биккулова Гульнара 23 4
|Лосев Сергей 43 3
|Аншина Марина 67 3
|Алексин Михаил 18 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Коробов Александр 12 2
|Ковалев Игорь 21 2
|Левиков Антон 68 2
|Адмиральский Сергей 38 2
|Бочаров Олег 27 2
|Бровко Василий 47 2
|Краснов Александр 48 2
|Широких Алексей 70 2
|Гуревич Дмитрий 12 2
|Герасимов Андрей 21 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Павлов Олег 10 1
|Асратян Петр 35 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Яковенко Антон 5 1
|Кожевников Сергей 12 1
|Рудской Андрей 9 1
|Козлов Михаил 153 1
|Королев Сергей 10 1
|Потапов Сергей 28 1
|Киреев Иван 29 1
|Пожидаева Наталья 2 1
|Дворкович Виктор 5 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Колычев Алексей 4 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Михайлов Алексей 26 1
|Сидорин Алексей 1 1
|Соболев Алексей 3 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Путин Владимир 1828 1
|Глазков Борис 40 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|N+1 - Издание 94 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2194 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766091, в очереди разбора - 669777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766091, в очереди разбора - 669777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru