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ОДК Сатурн НПЦ
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13.01.2020 «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq 2
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
28.11.2019 Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях 1
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 2
21.05.2018 TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей 1
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн» 1
26.04.2017 Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 2
20.01.2017 В России создан язык для «общения» промышленных роботов 1
28.11.2016 В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник» 1
01.11.2016 Стартапы GenerationS привлекли более 1 млрд руб. инвестиций 1
10.10.2016 До окончания приема заявок на участие в GenerationS остается неделя 1
07.10.2016 «Сатурн» организовал расчет зарплаты с помощью «1С-Рарус» 3
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
26.04.2016 Сбербанк засекретил проектный бюджет своего многомиллиардного технопарка 1
06.04.2016 «Ростелеком» и НПО «Сатурн» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 2
01.04.2016 Поставщик «Ростелекома» и ракетостроителей создал АТС на процессоре «Байкал» 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
30.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы «Сатурна» на базе ERP-решения 1С и СУБД PostgreSQL 3
16.02.2015 «Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса» 1
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты 2
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации 2
03.09.2014 Родственники Дворковича начинают тестирование собственной технологии цифрового телерадиовещания 1
06.06.2014 Консенсус бизнеса и CIO: на что способна ИТ-стратегия 1
30.05.2014 Какой должна быть ИТ-стратегия 1
26.05.2014 Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты 1
22.04.2014 НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 7
09.02.2014 IBM остановил отношения с «Кроком» 1
22.01.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
06.12.2013 PLM: российское авиастроение берет новые высоты 1
29.11.2013 Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами 1
17.10.2013 «1С-Рарус» автоматизирует бизнес-процессы «Сатурна» 1
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении 1
17.07.2013 ИТ-стратегия, или как формализовать неопределенность? 2
10.07.2013 Средняя жизнь CIO на крупных предприятиях не превышает полугода 1
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1

Публикаций - 57, упоминаний - 90

ОДК Сатурн НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Intel Corporation 4192 5
IBM 3551 5
Крок 1221 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
Т-Платформы 274 4
Ланит ГК 1159 4
Oracle Corporation 3356 4
Microsoft Corporation 11127 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
1С-Рарус 538 3
Инпро Технолоджис 8 3
Siemens AG - Сименс Россия 665 3
Числовая механика 10 3
Воентелеком 134 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 3
3761 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
Yandex - Яндекс 4101 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
SAP SE 3216 2
Основа Телеком 55 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
Dassault Systemes 146 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 2
РСК Технологии 9 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 88 2
Ангстрем-Т 95 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Yandex Go - Yango 10 1
Астерос - Asteros 531 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
Сибинтек 24 1
АйКомИнвест 15 1
Парус 204 1
Google LLC 7161 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 7
РВК - Российская венчурная компания 476 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 5
Сухой - Авиационный холдинг 65 4
Вертолеты России 114 4
ЭФКО ГК 10 4
Amedia TV - Амедиа 30 3
ВТБ24 583 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 3
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 3
Qiwi 783 3
Алроса АК 81 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Адамас - Ювелирный завод 56 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 2
DHL Express 82 2
Норникель - Норильский никель 178 2
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
UFG Private Equity 25 1
MLU B.V. 10 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
Туполев ПАО 17 1
Uber 257 1
Foster + Partners 3 1
Калашников ГК 8 1
РАВИС 9 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
БиоВитрум - BioVitrum 3 1
Силовые машины 32 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Роснано 456 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
НИР - Научно-исследовательская работа 115 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
АДМ - Автоматическая депозитная машина 8 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 134 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 2
Google Android 10751 2
Linux OS 4267 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 1
Oracle Retail 38 1
Siemens Teamcenter 42 1
Oracle Retail Planning and Optimization 38 1
Linux - Debian GNU 273 1
Oracle Fusion ERP 16 1
Microsoft Lync 272 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Аскон Лоцман:PLM 36 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 1
Microsoft Word 348 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Microsoft Excel 436 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Microsoft Skype 1473 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Google Chrome OS 306 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Михайлов Александр 24 4
Биккулова Гульнара 23 4
Лосев Сергей 43 3
Аншина Марина 67 3
Алексин Михаил 18 2
Ройтман Евгений 34 2
Сердюков Анатолий 54 2
Коробов Александр 12 2
Ковалев Игорь 21 2
Левиков Антон 68 2
Адмиральский Сергей 38 2
Бочаров Олег 27 2
Бровко Василий 47 2
Краснов Александр 48 2
Широких Алексей 70 2
Гуревич Дмитрий 12 2
Герасимов Андрей 21 2
Рыстенко Михаил 57 2
Павлов Олег 10 1
Асратян Петр 35 1
Юсуфов Виталий 24 1
Яковенко Антон 5 1
Кожевников Сергей 12 1
Рудской Андрей 9 1
Козлов Михаил 153 1
Королев Сергей 10 1
Потапов Сергей 28 1
Киреев Иван 29 1
Пожидаева Наталья 2 1
Дворкович Виктор 5 1
Пирогов Алексей 29 1
Колычев Алексей 4 1
Четвернин Алексей 651 1
Михайлов Алексей 26 1
Сидорин Алексей 1 1
Соболев Алексей 3 1
Артемьев Игорь 66 1
Путин Владимир 1828 1
Глазков Борис 40 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 30
Россия - Рыбинск 47 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - Пермь 741 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Восточная Европа 1682 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Республика Коми 417 2
Россия - Томск 450 2
Россия - Ярославская область 333 2
Литва - Литовская Республика 330 2
Россия - Саров 92 2
Россия - Иркутск 468 2
Россия - Набережные Челны 202 2
Россия - Грозный 95 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 2
Земля - планета Солнечной системы 874 2
Мировой океан 13 1
Армения - Республика 689 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - Тула 181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Сербия - Республика 129 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
США - Милпитас 5 1
Европа 3774 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Тульская область 753 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Уфа 646 1
Грузия 692 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
Бизнес-акселератор 31 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
N+1 - Издание 94 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2194 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 3
РАН - Российская академия наук 317 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 5 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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