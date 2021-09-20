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Ангстрем-Т


20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 5
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 2
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода 8
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 1
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи 4
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 1
03.01.2020 ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов 6
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 2
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 2
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 10
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона 1
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 2
28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами 4
29.04.2019 Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир» 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
25.01.2019 Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET 3
06.12.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил вторую партию отечественных микросхем в Китай 1
07.09.2018 Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 1
31.08.2018 Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 2
31.08.2018 США ввели санкции против российских разработчиков микроэлектроники 1
31.08.2018 «Ангстрем» создал метку для слежки за автомобилями более надежную, чем госномера 1
16.08.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил первую партию пластин в Китай 1
13.08.2018 Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона 2
10.08.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW-пластин 3
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» 1
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 1
17.05.2018 «Т-платформы» с боем вернулись в 350-миллионный проект по поставке «Байкалов» в МВД 2
17.04.2018 «РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 4
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 1
25.10.2017 Поставщик «Байкалов» выставил МВД претензии на 300 миллионов 1
21.09.2017 «Ангстрем» предлагает заменить иностранную электронику на отечественную в изделиях «Швабе» 2
27.06.2017 «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград» 2

Публикаций - 95, упоминаний - 174

Ангстрем-Т упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 16
Питерская группа связистов 114 11
Микрон - Micron 365 9
AMD - Advanced Micro Devices 1670 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Ростелеком Связьинвест 696 8
Ангстрем-М 21 7
IBM 3539 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
АФК Система ПАО 994 6
РТИ 122 5
Intel Corporation 4175 3
Ростелеком Дальсвязь 206 3
Синтерра - Synterra 565 3
Т-Платформы 274 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Microsoft Corporation 11077 2
Horizon Global - Хорайзон глобал консалтинг 3 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 2
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 2
Высокоточные комплексы НПО 9 2
СмартПарк - SmartPark 5 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Цифровое оружие и защита 4 2
СТЦ - Специальный Технологический Центр 8 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Samsung Electronics 5666 1
Syrus Systems - Сайрус системс 2 1
Числовая механика 10 1
Микрон Секьюрити Принтинг - MSP - Mikron Security Printing 3 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
РТИ Микроэлектроника 8 1
Вартон - Varton 15 1
Ruteq - Рутек 1 1
Mikron America 2 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Контрактфинансгрупп МФО 12 5
Ангстрем Инвест 9 5
Альтернатива Капитал 7 5
Банк Зенит 131 4
Газпром нефть 382 4
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Runica Investments 10 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
Альтренатива капитал 2 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
Коал Трейдинг 3 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Газпром ПАО 520 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Транснефть 159 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1345 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Альфа-Банк 1123 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Россети ПАО 168 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Банк Россия 56 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 14
Арбитражный суд города Москвы 339 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 5
Правительство РФ 2203 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Президент США 105 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Руссофт - Russoft 250 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - Полевой транзистор металл-оксид-полупроводник 9 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
MPW - Multi-Project Wafer - MPC - Multi-Project Chip - вариант микроэлектронного производства 2 1
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 853 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
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НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
Рейман Леонид 411 25
Путин Владимир 1824 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Боксер Андрей 4 3
Никифоров Николай 1126 3
Уткин Никита 24 3
Зверев Андрей 52 2
Хлобыстов Юрий 2 2
Захаров Дмитрий 35 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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