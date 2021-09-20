Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ангстрем-Т
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 95, упоминаний - 174
Ангстрем-Т упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 411 25
|Путин Владимир 1824 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Боксер Андрей 4 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Уткин Никита 24 3
|Зверев Андрей 52 2
|Хлобыстов Юрий 2 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Шульгинов Роман 13 2
|Шалаев Антон 14 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Повалко Александр 36 2
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Покровский Иван 46 1
|Соколов Алексей 121 1
|Мурычев Александр 2 1
|Яковлев Владимир 1 1
|Аникин Андрей 1 1
|Акопьян Артур 14 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Красников Геннадий 42 1
|Рейман Леонид 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Фролов Денис 8 1
|Черников Алексей 22 1
|Савицкий Павел 4 1
|Орешкин Максим 17 1
|Веремеенко Сергей 9 1
|Науменко Петр 1 1
|Афанасьев Юрий 1 1
|Титов Борис 27 1
|Халиф Юрий 3 1
|Акимов Александр 19 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Абрамченко Виктория 15 1
|CNews Analytics 1988 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761031, в очереди разбора - 664720.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761031, в очереди разбора - 664720.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru