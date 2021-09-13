ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1

Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1

ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1

Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1

Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1

В России заработала платежная система Facebook Pay 1

Mir Pay спускается в метро 6

Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1

Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1

Более 500 московских автобусов оборудованы валидаторами от Сбербанка 1

Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay 2