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Mir Pay
Мобильный платёжный сервис


13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
21.06.2021 Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» Сбербанка 6
17.06.2021 «Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир» 2
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
09.06.2021 ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay 1
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
13.11.2020 Банк «Открытие» запустил виртуальные кредитные карты 1
23.10.2020 Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей 2
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 3
15.09.2020 «РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам 1
14.08.2020 В России заработала платежная система Facebook Pay 1
22.07.2020 Mir Pay спускается в метро 6
21.01.2020 ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза 1
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1
13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay 2
01.11.2019 Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay 2
30.09.2019 Более 500 московских автобусов оборудованы валидаторами от Сбербанка 1
23.09.2019 «Лантер» и re:Store протестируют ПО для приема платежей по QR-кодам 1
21.08.2019 «КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую возможность подключения к сервису бесконтактных платежей Mir Pay 4
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
16.07.2019 Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay 2
28.06.2019 «МТС банк» открыл доступ к платежному сервису Mir Pay 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
06.06.2019 Xiaomi и Mastercard запустят платежный сервис Mi Pay в России 6
20.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» расширил функциональность Единой карты петербуржца 2
15.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» присоединился к Mir Pay 3

Публикаций - 45, упоминаний - 85

Mir Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 15
Yandex - Яндекс 4103 12
Apple Inc - Эппл Рус 7737 10
VK - Mail.ru Group 2487 10
Google LLC 7177 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Xiaomi 904 3
LG Electronics 1875 2
Philips 744 2
Mirabilis 15 2
Программный продукт ГК 92 1
Realme 79 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Fly 124 1
Лантер 32 1
Explay - Эксплей 165 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
Prestigio 168 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Payture 11 1
WorkDay 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
SAP SE 3220 1
Facebook 3768 1
3779 1
Oracle Corporation 3363 1
Ланит ГК 1160 1
SAS Institute 597 1
Diasoft - Диасофт 354 1
PayPal 442 1
ServiceNow 49 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
OPPO Electronics 222 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 7
Visa International 1346 4
Альфа-Банк 1127 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
СМП банк - Северный морской путь 71 3
Банк Россия 56 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ИнвестКапиталБанк 15 2
Уралсиб Банк 390 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Центр-инвест КБ 29 2
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Global CIO 28 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
БЕРГ - BERG 5 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Gorenje 53 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
CF Industries 3 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Почта Банк 289 1
Связной ГК 884 1
Открытие ФК 538 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ингосстрах СПАО 210 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 4
Президент Российской Федерации 1442 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Правительство РФ 2208 3
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Саратовской области 17 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Москвы 653 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
Руссофт - Russoft 252 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
in-house разработка в компаниях 18 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
DevOps - Development и Operations 297 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Google Android 10751 27
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
Apple Pay 385 10
Apple iOS 5742 9
Samsung Pay 238 9
Google Pay - Google Android Pay 297 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Microsoft Windows 10 6676 7
Apple iPad 3263 6
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 5
VK - Mail.ru Одноклассники 862 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
VK - Mail.Ru Почта 164 4
Apple macOS 934 4
Linux OS 4276 3
Microsoft Office 1950 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
ВТБ Мультикарта 147 2
ICQ 500 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 2
НСПК Мир Pay 3 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple FaceTime 145 2
Открытие ФК Opencard 2 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
MasterCard Maestro 112 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
1С:Управление Холдингом 15 1
ДИТ Москвы - Социальная карта москвича 1 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Сбербанк - SberPay 21 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
ВТБ Онлайн 137 1
Минцифры РФ AppList 1 1
Путин Владимир 1828 11
Ющенко Александр 25 3
Худавердян Тигран 66 2
Дембицкая Марина 9 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Гусков Антон 5 2
Мантуров Денис 56 1
Самойлов Павел 3 1
Кисляков Кирилл 5 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Масберг Георгий 6 1
Комлев Владимир 29 1
Лазырин Максим 5 1
Деменюк Юлия 11 1
Малиновский Алексей 19 1
Харитонов Денис 12 1
Хомутов Никита 7 1
Глотова Майя 10 1
Филимоненок Павел 19 1
Канаев Алексей 3 1
Головин Алексей 3 1
Ельцев Александр 2 1
Белоусов Максим 59 1
Галушкин Олег 168 1
Точилов Мария 9 1
Трояновский Владимир 40 1
Натрусов Артем 121 1
Глазков Александр 57 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Дьяченко Валерий 66 1
Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
Марковский Роман 16 1
Клепиков Алексей 77 1
Аитов Тимур 47 1
Дворкович Аркадий 169 1
Путятинский Сергей 53 1
Лигачев Глеб 60 1
Ступин Евгений 18 1
Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Казахстан - Республика 2650 3
Россия - Ростовская область 864 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Севастополь 420 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Иркутская область 548 1
Таиланд - Королевство 363 1
Россия - Красноярский край 668 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Саратовская область 346 1
Европа 3788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Ставропольский край 462 1
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Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Самарская область 566 1
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Медуза - Meduza 18 1
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