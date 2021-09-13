Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mir Pay
Мобильный платёжный сервис
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Публикаций - 45, упоминаний - 85
Mir Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
|Руссофт - Russoft 252 1
|Путин Владимир 1828 11
|Ющенко Александр 25 3
|Худавердян Тигран 66 2
|Дембицкая Марина 9 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Гусков Антон 5 2
|Мантуров Денис 56 1
|Самойлов Павел 3 1
|Кисляков Кирилл 5 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Масберг Георгий 6 1
|Комлев Владимир 29 1
|Лазырин Максим 5 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Харитонов Денис 12 1
|Хомутов Никита 7 1
|Глотова Майя 10 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Канаев Алексей 3 1
|Головин Алексей 3 1
|Ельцев Александр 2 1
|Белоусов Максим 59 1
|Галушкин Олег 168 1
|Точилов Мария 9 1
|Трояновский Владимир 40 1
|Натрусов Артем 121 1
|Глазков Александр 57 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
|Марковский Роман 16 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Аитов Тимур 47 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Ступин Евгений 18 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru